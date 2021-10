Qu’est-ce qu’un graveur laser de bureau et tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez en acheter un | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

En ces temps, il existe de nombreuses façons de créer votre propre style ou de faire voir au monde que vous avez une âme d’artiste. Faire de vos objets du quotidien de petites pièces pleines de sensations est un mouvement qui devient de plus en plus fort et les graveurs laser peuvent beaucoup nous aider.

Que votre portefeuille ait un dessin basé sur votre film préféré ou que vous puissiez accrocher un morceau de bois au mur avec la phrase qui guide votre vie est un luxe. Bien que généralement vous devez vous rendre dans un magasin spécialisé pour vous aider à le faire.

Si vous comptez beaucoup utiliser ce type de procédures mais que vous ne voulez pas dépendre de tiers, vous devriez vous procurer un graveur laser. Si vous ne savez pas ce qu’ils sont, nous allons ici vous expliquer l’une des utilisations du laser qui vous conviendra le mieux.

Qu’est-ce qu’un graveur laser ?

Les graveurs laser sont un des outils pouvant ressembler à des imprimantes 3D. Non pas parce qu’ils font un travail de création d’objets, mais en raison de leur capacité à façonner les images que nous avons en tête.

Dans le cas des graveurs laser, ils peuvent faire les gravures sur différents types de matériaux assez efficacement. C’est parce qu’ils utilisent le principe de la lumière laser pour produire des images sur différents types de surfaces.

Vous pouvez découpez, gravez ou marquez tout ce que vous voulez de manière très simple. Il le fera toujours dans différents types de tons de gris, car le laser « brûle » le matériau sur lequel il grave.

Ils ont leur astuce et il faut savoir bien choisir la puissance laser. En fonction de ce que vous recherchez et du matériel que vous utilisez, vous devrez établir certains paramètres ou d’autres. Si c’est bien fait d’excellents résultats sont obtenus avec d’excellents détails et qualité.

A quoi sert-il généralement ?

Ces pièces de haute technologie ont de nombreuses utilisations. Vous pouvez en profiter aussi bien pour un usage privé que professionnel. Ce sont des outils utilisés pour gravure sur bois, verre, panneaux de fibres, matière textile, carton, métaux et long etc..

Ce type de gravure pas besoin de contact avec le matériau, qui n’endommage pas la surface (au-delà de la gravure), obtenant des résultats rapides et de haute qualité. Cela signifie qu’ils ont remplacé de nombreux travaux d’étiquetage ou similaires.

Il peut être utilisé, par exemple, pour graver le nom d’une entreprise sur du verre, qui finit par être accroché au bureau. Il peut également être utilisé pour personnaliser le dos d’une veste ou même la coque du téléphone, avec un logo qui vous intéresse.

Peut être utilisé pour des objets particuliers ou pour effectuer de longs envois, car tout passe par la programmation informatique. Le même dessin peut être gravé sur une multitude d’objets et à une vitesse décente. En étant capable de faire des gravures en masse, vous pourriez même avoir une affaire avec eux.

Caractéristiques les plus importantes

Il est important de savoir quels sont les facteurs les plus importants lors de l’achat d’une de ces machines. Être pour un Je travaille avec une approche artistique, chacun aura ses préférences, mais nous avons établi quelques points tout aussi essentiels dans tout type de graveur laser.

Puissance.- Plus la puissance est élevée, plus l’épaisseur du matériau avec lequel il peut être travaillé est importante. En général, avec 2 000 mW, nous aurions assez. C’est un fait important de savoir que si l’on veut une flûte à bec qui sert aussi de cutter, sa puissance doit être plus élevée.

Zone de travail.- En règle générale, un graveur laser de bureau a un surface de gravure de 15×30 cm à 90×140 cm. Selon la taille, nous pouvons créer des modèles plus grands à la fois ou même plusieurs à la fois. Bien que généralement nous trouverons des machines pour graver de petites surfaces.

Taille.- Notre conseil est que vous en choisissiez un qui vous convienne bien, vous n’êtes pas obligé d’opter pour les plus grands si vous n’allez pas les utiliser. Garde en tête que la machine doit avoir au moins un mètre d’isolant dans tous les domaines autour de lui.

Les meilleurs graveurs laser du marché

Avec ce que nous avons dit jusqu’à présent, obtenir un graveur laser qui nous convient parfaitement n’est pas difficile. Tenir compte de nos besoins de travail et l’espace dont nous disposons, nous pouvons trouver quelque chose de convenable.

Au cas où, nous allons vous proposer plusieurs modèles pour que vous puissiez voir les différence de prix et de fonctions qu’ils ont. Les plus chers auront plus de qualité, mais ils sont utilisés pour un domaine plus professionnel et peuvent ne pas être ce dont vous avez besoin, alors décidez bien.

HomdMarket Mini, un enregistreur pour ceux qui veulent débuter

Un enregistreur parfait pour son prix pour les débutants dans ce monde. Bien qu’il s’agisse d’une machine abordable, elle fonctionne à une bonne vitesse, car elle peut se déplacer à 500 mm par seconde. Le processus de gravure peut être terminé en quelques minutes.

Cet enregistreur dispose d’un logiciel spécialement conçu pour être simple. Faut juste connectez l’appareil avec son connecteur USB à l’ordinateur et il est prêt.

Il peut graver sur de nombreuses surfaces telles que bois, MDF, caoutchouc, carton, cuir et autres matériaux dureté équivalente. Bien qu’il ne puisse pas graver le verre, la pierre, le métal, les matériaux transparents ou réfléchissants.

C’est une machine qui peut nous donner exactement ce dont nous avons besoin pour faire nos premiers designs. En effet, bien que sa surface de gravure soit assez petite, (75×75 mm), elle nous donnera un Durée de vie de 8 000 heures.

Ce graveur laser de bureau nous permettra de capturer nos conceptions sur n’importe quel objet que nous voulons. Vous pourrez le faire rapidement compte tenu de sa rapidité et de sa précision. Il sera également facile à utiliser avec son système Plug & Play qui nous permettra d’oublier les installations ennuyeuses.

Il est compatible avec tous les types d’ordinateurs Windows et Mac, donc nous ne devrions pas avoir de problèmes. Votre système ne nécessite aucune installation grâce à Branchez & jouez, donc nous oublierons les pilotes.

On le trouve pour 159,96 euros. C’est l’une des alternatives les moins chères qui existent.

Oakeroo 20W, pour un travail plus détaillé

Cette machine a un assemblage simple. Il ne nécessite que 4 vis et 3 étapes pour le monter et pouvoir l’avoir prêt à graver des dessins.

C’est l’un des plus compatibles de la liste depuis peut être contrôlé via des applications pour MacOS, Android, IOS et IpadOS. Il peut également être compatible avec divers logiciels de gravure de bureau tels que Windows (Win7, 8 et 10), LaserGRBL et LightBurn.

Sa surface de gravure est de 17×17 cm avec une vitesse de gravure allant jusqu’à 1000 mm/s. Cela en fait une machine rapide qui gravera à pleine vitesse sur bois, tissu, plastique, cuir et acrylique. Le métal peut être gravé après un petit processus de pulvérisation.

Avec une puissance de 5 500 mW, il est conçu avec une protection de capteur MEMS intégrée. Cela signifie que lorsque la machine est en marche, le gyroscope intégré enregistre la position de travail.

Avec ce graveur laser vous pouvez décorer avec précision et rapidité ce que vous voulez. Compatible avec tout type de matériel, son espace de travail mesure 17×17 cm et est compatible avec les systèmes Windows, Mac et mobiles pour le contrôler depuis n’importe quel appareil.

Si la machine est accidentellement touchée ou déplacée, il s’arrêtera automatiquement pour assurer votre sécurité. Si nous ne voulons pas de cette fonction, elle peut être désactivée dans les paramètres du logiciel.

Il peut être obtenu pour 279,99 euros. C’est un modèle avec une large compatibilité et une très haute qualité, son prix est plus que justifié.

TOPQSC CNC 3018 Pro-M, graveur et cutter tout-en-un

Cette machine fonctionne non seulement comme un graveur laser, mais aussi peut également être une fraise puissante. Bien que nous décidions des pièces à monter, car il n’est pas nécessaire de monter tous les accessoires pour que cela fonctionne.

Avec une base 4 cm plus haute que d’autres appareils similaires, on nous présente un graveur laser avec plus de stabilité. Cela signifie qu’avec son laser de focale inférieure à 0,1 mm, nous disposons d’un graveur laser ultra-précis.

Sa taille et son poids le rendent facile à transporter. De plus, sa construction est conçue pour prolonger la durée de vie utile de la machine, avec des ventilateurs externes et une coque extérieure très résistante.

Il peut être utilisé comme coupe-bordures pour le bois, le plastique, l’acrylique, les PCB, les métaux mous tels que le cuivre, l’aluminium et d’autres matériaux. Même si attention aux alliages durs.

Ce graveur laser fonctionne également comme un taille-bordures. Avec une construction conçue pour durer, il nous permettra de réaliser des gravures et des découpes hyper précises dans divers matériaux comme le bois ou le métal tendre. Vous pouvez enregistrer votre téléphone portable, même des pierres si c’est ce que vous voulez. Il peut être facilement transporté et est livré avec des lunettes pour protéger votre vue.

Votre laser est très polyvalent et peut être utilisé sur une multitude de matériaux. Vous pouvez personnaliser du bois et du plastique au métal mou ou même aux pierres.

Si vous le voulez, il coûte 399 euros. Entre sa précision fantastique et cela inclut des lunettes de protection, vous aurez tout pour enregistrer sans crainte.

LaserPecker Pro, plus intuitif et avec plus d’aide

Avec un laser bleu-violet de 405 nm et la pointe de haute précision de 0,01 mm, ce graveur est présenté comme le plus précis. Vous pouvez créer des détails impressionnants grâce à sa mise au point automatique.

Livré avec diverses fonctions de sécurité y compris les lunettes, le verrouillage par mot de passe, la détection de mouvement, le pointeur laser et l’arrêt en cas de surchauffe. Autant de mesures sont nécessaires pour sa capacité à l’emmener partout.

Ce petit appareil tient parfaitement dans la paume de votre main. En réalité, a une construction pliante qui permet de l’emmener en voyage si problème.

Il vous suffit de vous connecter via Bluetooth ou USB avec votre mobile. À partir de sa propre application, vous pouvez créer des dessins, écrivez ou téléchargez des images. L’étape suivante consiste à utiliser son puissant laser pour graver sur du carton, du tissu, du feutre, du cuir, du bois, de l’acrylique non transparent, des poches à pita, etc.

On le trouve pour 588 euros. C’est un prix élevé, mais c’est une machine précise que vous pouvez emporter partout.

Cette machine vous permettra d’enregistrer ce que vous voulez n’importe où. Sa forme, sa taille et son poids vous permettent de le transporter même dans votre sac à dos. Malgré sa petite taille, il offre une précision incroyable avec un laser de 405 nm et un mode ultra-précis de 0,01 mm. Vous pouvez l’utiliser via son application, via Bluetooth ou USB.

Comme on peut le constater, il existe des modèles très différents tant en prix qu’en qualité. Notre conseil est que vous optiez pour ce qui vous convient le mieux. Comme vous pouvez le voir, tous ne sont pas adaptés à la gravure sur des matériaux très durs, si vous allez travailler avec cela, vous devez les éliminer de votre liste.

Il existe des modèles plus petits que ceux-ci, mais en plus d’avoir un prix plus élevé, ils sont l’exception. De plus, ces modèles de bureau peuvent être petits, mais ils conviennent à une multitude de matériaux et de situations. Commencez maintenant à graver au laser dans le monde entier.

