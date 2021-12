Qu’est-ce qu’un halo en F1 ? Lewis Hamilton salue le système de cockpit qui lui a « sauvé le cou » après un accident d’horreur avec Max Verstappen au Grand Prix d’Italie

Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont écrasés ensemble lors du Grand Prix d’Italie alors qu’ils étaient entrés en collision plus tôt cette saison – le halo semblant sauver le septuple champion du monde britannique d’une blessure grave.

L’incident s’est produit peu de temps après que Hamilton est sorti de la voie des stands au 26e tour, juste devant Verstappen, incitant le joueur de 24 ans à se battre agressivement pour la position.

.

L’incident était très dramatique

F1

Le halo a fait son travail pour protéger Hamilton

Hamilton et Verstappen s’affronteront désormais lors de la dernière course de la saison et se qualifieront pour le Grand Prix d’Abu Dhabi aux points après une année de drame.

Les fans s’attendent à plus de feux d’artifice aux Emirats Arabes Unis avec beaucoup de discussions sur ce qui se passera si les deux principaux prétendants au titre s’écrasent à nouveau.

Alors que nous espérons tous que le halo ne sera pas nécessaire en cas d’urgence comme en Italie, qu’est-ce que c’est, depuis combien de temps est-il en F1 et comment a-t-il aidé Hamilton ? talkSPORT.com jette un œil…

F1 Halo

Le halo a été introduit en 2018 en tant que dispositif de sécurité supplémentaire qui est désormais obligatoire sur toutes les voitures de Formule 1.

Le dispositif controversé est une barre en titane à trois volets qui entoure le poste de pilotage du conducteur.

Le halo est conçu pour protéger les conducteurs des blessures graves causées par un traumatisme crânien ou des débris volants.

Romain Grosjean lui a attribué le mérite de lui avoir sauvé la vie après son accident dramatique au Grand Prix de Bahreïn en 2020.

F1

L’arrière de la Red Bull de Verstappen a atterri sur le toit de la Mercedes de Hamilton

Grand Prix d’Italie

Le halo a également prouvé qu’il en valait la peine après avoir semblé sauver Hamilton d’une blessure grave lors de sa chute avec son rival pour le titre Verstappen.

Alors que le Britannique quittait les stands, Verstappen s’est rapproché du pilote Mercedes et, alors qu’ils se battaient pour une position dans la Variante Del Rettifilo, ils sont entrés en collision.

Hamilton s’est déplacé sur sa gauche pour défendre sa position au niveau du droitier, le pilote Mercedes étant toujours juste devant pour le gaucher qui a suivi.

Verstappen a manqué de place et a couru sur le trottoir qui a lancé sa Red Bull hors de contrôle et dans la Mercedes de Hamilton.

L’arrière de la machine aéroportée du Néerlandais a couru sur le dessus du casque de Hamilton, le dispositif de protection à halo absorbant l’impact.

Le pneu arrière de Verstappen s’est rapproché de la tête de Hamilton, malgré la présence de dispositifs de sécurité dont le halo.

.

Hamilton s’en sort sans blessure grave

Qu’est-ce qui a été dit?

Hamilton : « Honnêtement, je me sens très chanceux.

« Dieu merci pour le halo, qui finalement, je pense, m’a sauvé et m’a sauvé le cou. »

Il a ajouté: « Je ne pense pas avoir déjà été heurté à la tête par une voiture auparavant et c’est un choc pour moi, car je ne sais pas si vous avez vu l’image mais ma tête est vraiment assez loin effronté.

« Et j’ai couru depuis très, très longtemps, donc je suis tellement, tellement reconnaissant d’être toujours là.

« Je pense qu’Angela [Cullen, Hamilton’s personal physiotherapist] va m’accompagner ces prochains jours, mais j’aurai probablement besoin de voir un spécialiste, juste pour m’assurer que c’est bon pour la prochaine course, parce que ça devient de plus en plus serré… J’ai vraiment l’impression que ça empire un peu , car l’adrénaline est [wearing] off, mais je travaillerai avec Ang pour le réparer… je vivrai !