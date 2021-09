in

Il existe une longue liste de termes qui ne sont utilisés que sur le marché de la cryptographie, et si vous êtes nouveau ici, vous devez les apprendre. Aujourd’hui, nous allons examiner ce qu’est le hard fork, l’un des termes les plus populaires dans cet écosystème.

Qu’est-ce qu’un hard fork ?

Elle se traduit par un hard fork, et consiste en la mise en place d’un changement radical qui n’est pas compatible avec la blockchain existante, c’est pourquoi elle finit par opter pour la création d’un nouveau réseau totalement indépendant.

Le nouveau réseau fonctionne parallèlement à son parent, et il pourrait bien devenir le principal, rendant l’ancienne version obsolète, ou il pourrait simplement s’agir d’une nouvelle plate-forme avec des règles différentes.

Comment naît un hard fork ?

Bien qu’il s’agisse parfois simplement d’un moyen de mettre en œuvre des améliorations décisives par le biais d’un consensus communautaire, d’autres fois, des fourches dures naissent d’un conflit.

Lorsqu’un hard fork survient après une décision prise par l’ensemble de la communauté, alors l’ancienne chaîne est oubliée.

D’autre part, lorsqu’elle survient en raison de conflits, alors une nouvelle chaîne commence à fonctionner en parallèle, désormais dirigée principalement par des dissidents. Par exemple de ce type de forks, nous avons ceux qui se sont produits avec Bitcoin Cash et Ethereum en novembre 2020, où en plus de diviser la blockchain, une division communautaire a également été observée.

Le nœud Bitcoin Cash est le produit de l’un des hard forks les plus récents, et c’est la chaîne que les échanges ont adoptée en tant que nouveau Bitcoin Cash.

Est-il vraiment nécessaire de diviser la communauté ?

Dans ce jeune monde des crypto-monnaies et de la blockchain, les changements se produisent assez rapidement et les projets doivent suivre le rythme, en innovant constamment.

Il est normal que nous voyions des changements dans le code qui ne peuvent être implémentés que par des hard forks. Et dans ce processus, il n’est pas rare non plus de voir des désaccords au sein de la communauté du développement. Des divergences qui ne peuvent être corrigées qu’avec une nouvelle version de la chaîne.

Les développeurs des communautés blockchain travaillent sans relâche, cherchant à améliorer le code, en se concentrant principalement sur la sécurité, la stabilité et l’évolutivité.

Souvent, une simple mise à jour ne suffit pas, une modification complète du code de travail est donc utilisée. C’est similaire à ce qui se passe avec les téléphones portables, lorsque les applications ne sont plus compatibles avec les anciennes générations.

Il est très pertinent de noter que ce type de forks sert également à inverser les transactions malveillantes, et dans les lignes suivantes, nous vous donnerons un exemple.

Ce sont les hard forks les plus pertinents de l’histoire

Poursuivant avec le même ordre d’idées, nous avons le premier hard fork Ethereum comme l’un des plus importants de l’histoire, le même avec lequel la blockchain désormais appelée Ethereum Classic a été créée.

Cela s’est produit comme un moyen de contrer les dommages causés par le piratage dévastateur du réseau principal ETH en 2016, avec lequel ils ont réussi à voler plus de 150 millions de dollars.

Après ce qui s’est passé, la fondation Ethereum a effectué une mise à jour pour annuler toutes les transactions ultérieures effectuées par des criminels.

Malgré le fait que ce fut l’un des plus importants, il y en a d’autres avec lesquels de grandes améliorations ont été apportées à ce réseau, sans qu’il soit nécessaire de diviser la communauté.

Le plus récent de ce type était Londres. Cela n’a pas créé de scission de communauté, mais a seulement créé un nouveau registre, de sorte que les améliorations étaient compatibles.

Londres a été le dernier hard fork qu’Ethereum a traversé, et il cherche à améliorer le mécanisme déflationniste de cette crypto-monnaie, ainsi que les frais de réseau.

Le plus gros hard fork Bitcoin

Mais changeons la blockchain, et il existe un hard fork bien plus populaire que les deux précédents.

Je parle de Bitcoin Cash, une crypto-monnaie qui est née d’un différend dans le réseau Bitcoin en 2017, et qui ne pouvait se terminer que d’une seule manière, en un hard fork.

Après de longs mois de conflit, le dilemme a atteint un point critique lorsque les mineurs de Bitcoin Cash ont décidé de migrer vers une version où la taille du bloc serait de 8 Mo, au lieu de 1 Mo comme le dit le code d’origine.

Cela a généré deux blockchains avec des communautés très différentes, certains aspects techniques également assez différents, mais avec une base similaire.

Aujourd’hui, BCH est la 13e plus grande crypto-monnaie du marché. Et même s’il est loin d’atteindre son géniteur, il continue de rester un leader dans l’écosystème.

Bitcoin Cash est une crypto-monnaie née d’un hard fork, et aujourd’hui, après 3 ans, elle continue de maintenir une bonne position sur le marché.

Ne partons pas sans parler d’abord de Bitcoin SV, un autre hard fork né des conflits dans le réseau Bitcoin Cash. BSV a connu ses jours de gloire, cependant, il est aujourd’hui fortement déplacé, se classant 43e dans le classement CoinMarketCap.

Il est clair qu’un hard fork peut créer des difficultés et des revers dans la communauté des crypto-monnaies ; cependant, c’est parfois le seul moyen de mettre en œuvre les améliorations nécessaires, ou de vraiment résoudre les conflits (même si toutes les parties ne sont pas très satisfaites).

