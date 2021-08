Il a tué Maxine Davison, 51 ans, Sophie Martyn, trois ans, Lee Martyn, 43 ans, Stephen Washington, 59 ans et Kate Shepherd, 66 ans.

L’attaque a duré environ six minutes avant que M. Davison ne retourne l’arme contre lui, a indiqué la police.

Dans des vidéos publiées en ligne avant sa mort, M. Davison a décrit sa vie comme “juste moi contre le monde”.

Il a également partagé des opinions haineuses sur les forums Reddit utilisés par les « incels », faisant partie d’une communauté en ligne et d’une idéologie plus large qui prend de l’ampleur.

Qu’est-ce qu’un incel ?

Un incel est un homme qui exprime en ligne son hostilité et son ressentiment envers les personnes sexuellement actives, en particulier les femmes.

C’est une abréviation utilisée dans les communautés en ligne pour « célibataire involontaire » – quelqu’un qui est incapable de trouver des partenaires romantiques ou sexuels malgré le fait qu’ils le veuillent.

Les forums en ligne, hébergés sur des sites Web tels que Reddit, accueillent des discussions sur le ressentiment, la misogynie et le racisme, en particulier envers les femmes, en particulier celles qu’elles perçoivent de manière sexuelle.

Tim Wilson, directeur du Center for the Study of Terrorism and Political Violence à l’Université de St Andrews, a déclaré qu’un incel est l’idée que l’épanouissement sexuel est un droit humain et qu’un “homme qui ne l’obtient pas est activement réprimé par les femmes”.

Il a expliqué : « Ce n’est pas sophistiqué mais le problème est le nombre de personnes qui pourraient flirter avec ce genre de scène.

« Il y a eu beaucoup d’hommes sexistes et violents depuis l’aube de l’histoire, mais le sentiment qu’il s’agit d’un mouvement public ne pourrait exister sans l’essor des médias sociaux et d’Internet.

« L’idée de base, j’en ai peur, est l’idée que l’épanouissement sexuel est un droit humain et que, en tant qu’homme qui ne l’obtient pas, vous êtes en quelque sorte activement privé et réprimé par les femmes. »

Davison s’est comparé à deux reprises à un “incel” et s’est plaint du manque d’amis et de réseau de soutien.

Dans une vidéo récente, il a déclaré: «Peut-être que le propriétaire de l’entreprise pourrait faire faillite deux fois … mais devinez quoi – il avait une femme et des enfants pour le soutenir.

«Est-ce que incel ou virgin comprend cela? Non. Imaginez que vous échouiez à tout dans la vie et que vous n’ayez absolument aucun soutien.

Les messages de Davison étaient remplis de haine pour sa mère, qu’il décrivait comme « ma vile mère chaotique dysfonctionnelle ».

Il a également fulminé en général contre le concept de mères célibataires.

Davison a également expliqué que les fusillades de masse, en particulier aux États-Unis, n’avaient aucun lien avec le contrôle des armes à feu.

Un voisin et ami de la famille a déclaré que Davison s’était brouillé avec sa mère et qu’ils s’étaient disputés à propos de son point de vue.

Le voisin a déclaré: «Maxine et Jake étaient proches. Vous le voyiez toujours l’aider à faire les courses chez Lidl, mais ils ont commencé à beaucoup se disputer. Jake était très calme en grandissant.

« C’était une âme troublée. Il s’est lancé dans les armes à feu et il savait tout ce qu’il y avait à savoir à leur sujet.

Plus tôt cette année, les autorités américaines ont averti que les attaques liées au mouvement incel avaient augmenté alors que les autorités du monde entier ont commencé à traiter l’idéologie comme une menace terroriste plus grave.