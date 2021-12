Qu’est-ce qu’un jeton SOS ? Pourquoi tout le monde en parle ?

En fin de semaine dernière, soudain, une nouvelle organisation est rapidement devenue populaire auprès de la communauté crypto : OpenDAO. Et la raison réside dans le largage d’un token appelé SOS. Mais que s’est-il passé? Et pourquoi est-ce un sujet dont tout le monde parle ? On vous dit !

SOS, un Airdrop surprise

La veille de Noël, ce que, à l’époque, certains pouvaient considérer comme de la magie s’est produit, car, avant ce jour, la communauté crypto n’avait aucune idée qu’une telle chose se produirait. Et est-ce que toute personne qui avait dépensé de l’argent sur OpenSea avait le droit de réclamer un jeton gratuit appelé SOS.

Un aspect fondamental est que le montant de SOS qu’une personne pourrait réclamer serait directement lié au montant d’argent qu’elle aurait dépensé avant le 23 décembre sur OpenSea.

Pour réclamer le jeton, les gens n’avaient qu’à connecter leur portefeuille, par exemple, MetaMask au site Web OpenDAO, estimer leurs récompenses en fonction du nombre total de transactions effectuées dans OpenSea et réclamer leurs jetons.

Et, dimanche dernier, environ 240 000 personnes avaient déjà réclamé le jeton. Mais, en plus, la valeur du jeton avait grimpé de plus de 1000%. Ceci est essentiel étant donné que le prix de ce jeton a augmenté plus rapidement que même certains des shitcoins les plus populaires.

Cependant, depuis lors, le prix du SOS s’est corrigé, mais même ainsi, au cours des dernières 24 heures, il a augmenté de 54%.

Le jeton OpenDAO SOS a atteint un niveau record le 25 décembre. Source CoinMarketCap.

Qu’est-ce qu’OpenDAO ?

Il est pertinent de comprendre qu’OpenSea n’est pas derrière cet airdrop. Le responsable d’OpenDAO, une organisation autonome décentralisée. Selon son site Web, cette organisation s’engage à utiliser certains des jetons pour indemniser les utilisateurs d’OpenSea pour les escroqueries et pour soutenir l’industrie NFT.

En fait, le samedi 25 décembre, OpenSea a publié sur Twitter une déclaration précisant qu’ils ne sont pas impliqués dans le largage SOS. Et en plus, ils suggèrent recherchez toujours le contrat et la source avant de réclamer les jetons.

Joyeuses fêtes! Nous recevons beaucoup de questions et souhaitons préciser que nous ne sommes pas impliqués dans la chute SOS. Nous aimons voir la communauté trouver des moyens créatifs de faire avancer l’espace, mais nous recommandons toujours de rechercher le contrat et la source avant de réclamer des jetons. – OpenSea (@opensea) 25 décembre 2021

Mais, en outre, cette organisation ne doit pas être confondue avec un protocole de frappe de Stablecoins portant le même nom.

Alors qui se cache derrière cette nouvelle organisation ? La réalité est qu’il y a très peu d’informations à ce sujet. Dans la biographie Twitter d’OpenDAO, ils déclarent que leur principal collaborateur est un utilisateur anonyme sous l’utilisateur @ 9x9x9eth.

Le 25 décembre, l’utilisateur a publié un Tweet avec l’intention d’être 100% transparent, où il a assuré qu’il ne recevait aucun paiement d’OpenDAO. Il a également assuré qu’il ne travaille pas sur ce projet à but lucratif puisque, si tel était le cas, il aurait acheté le token dans la première heure.

Transparence totale : je travaille pour @The_OpenDAO sans être payé, du moins pour l’instant, le seul moyen pour mon gain financier sera d’acheter $ SOS pour moi-même et de travailler mon cul. mais vous savez que je ne suis pas pour l’argent, sinon, je l’achèterai dans la première heure, pas à 10x. pic.twitter.com/PbbPWrrywN – 9x9x9🆘🆘 (@ 9x9x9eth) 25 décembre 2021

Économie des jetons SOS

Selon le site Web de l’organisation, l’offre totale de SOS est limitée à 100 milliards de jetons ; dont 50% ont été désignés dans l’airdrop, 20% seront émis en tant qu’incitations à la participation et un autre 10% aux fournisseurs de liquidités.

En outre, les 20% restants iront au protocole OpenDAO, qui, selon eux, sera utilisé pour indemniser les victimes et soutenir la communauté NFT.

Cependant, la réalité est qu’ils n’ont pas encore publié de feuille de route. Selon 9x9x9, c’est parce qu’ils ne sont pas une entreprise avec une feuille de route, mais un DAO et, par conséquent, les décisions sont prises ensemble.

C’est sûr?

Les investisseurs en crypto doivent toujours garder à l’esprit l’avertissement d’OpenSea : « Vérifiez toujours le contrat et les sources. » La réalité est que la prudence ne fait jamais de mal lorsqu’il s’agit de quelque chose qui semble trop beau pour être vrai. Un investisseur ne doit jamais se laisser emporter par le FOMO et, beaucoup moins, par ce que les autres disent.

Jusqu’à présent, il y a des utilisateurs de crypto qui s’assurent que tout semble correct tandis que d’autres pensent qu’il existe des réseaux phares, ou des menaces, qu’ils devraient prendre en compte.

Par exemple, le détective de contrat intelligent connu sous le nom de « 0xquit » a affirmé dans un fil Twitter qu’il avait trouvé peu de problèmes avec le code. Selon lui, il semble sûr de réclamer et d’échanger le jeton SOS car il n’y a rien d’anormal dans le contrat Smart.

7 / tl; dr? $ sos est sûr à réclamer et à échanger. Il n’y a rien d’anormal enfoui dans le contrat. Vous pouvez consulter les contrats standard @OpenZeppelin ici : https://t.co/W1dD8uP4Tc * Ceci n’est pas une approbation de $ sos en tant que réserve de valeur, simplement en tant qu’interaction sûre. – quitter (@ 0xQuit) 24 décembre 2021

Mais selon » fabdarice « , il y a des éléments dans le code qui ne semblent pas très bons. En particulier, il a constaté que la moitié des jetons se trouvent dans trois comptes externes. Et pourquoi est-ce important? Selon lui, cela pourrait signifier que l’équipe peut à tout moment verrouiller le flux de liquidité et ainsi ramener la valeur du token à 0.

En outre, il a apparemment également constaté que la fonction de réclamation du contrat permet aux développeurs « d’attribuer n’importe quel montant arbitraire de SOS à n’importe quel portefeuille arbitraire simplement en générant des signatures valides », sans que personne ne puisse « différencier les réclamations valides des réclamations invalides ».

4/ 🚩 Drapeau Rouge #2 : La fonction « claim » ci-dessous permet à l’équipe de développement d’accorder arbitrairement n’importe quel montant arbitraire de $ SOS à n’importe quel portefeuille arbitraire en générant simplement des « signatures valides ». C’est TRÈS EFFRAYANT car personne ne peut différencier les réclamations valides des invalides. pic.twitter.com/W7jKRNHDU3 – fabdaRice (@fabdaRice) 25 décembre 2021

De cette façon, on ne peut pas perdre de vue que le marché de la crypto est truffé de risques et qu’il est de la responsabilité de chaque investisseur de déterminer le niveau de risque d’un projet et de prendre une décision éclairée.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport