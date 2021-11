Qu’est-ce qu’un meilleur achat ? Actions Tesla ou Bitcoin | Invezz

Lundi, les actions de Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) ont chuté de 2,75% après qu’Elon Musk a mené un sondage sur Twitter demandant à ses abonnés s’ils devaient vendre 10% de leurs actions TSLA et utiliser le produit pour acheter des bitcoins (BTC / USD).

Le sondage a reçu des millions de votes avec plus de 50% des votes en faveur du PDG de Tesla vendant 10% des actions de sa société de véhicules électriques contre Bitcoin. En retour, le prix du bitcoin s’est redressé pour s’échanger au-dessus de 66 000 $.

La vente de 10% représenterait une valeur d’environ 25 milliards de dollars, dont Musk devra supporter la charge fiscale sur les plus-values. Il a cité des rapports récents qui ont souligné les gains en capital non réalisés comme une forme d’évasion fiscale.

Musk a écrit :

On a beaucoup parlé dernièrement du fait que les gains non réalisés sont un moyen d’évasion fiscale, c’est pourquoi je propose de vendre 10 % de mes actions Tesla. Soutenez-vous cela? Je m’en tiendrai aux résultats de cette enquête, de quelque manière que ce soit.

Devriez-vous conserver vos actions TSLA ?

À la lumière de ces développements, certains investisseurs pourraient se demander s’ils devraient suivre l’exemple de Musk.

Mais ce n’est peut-être pas l’idée la plus brillante, étant donné les implications financières du passage d’un type d’investissement à un autre, en plus de l’impôt sur les gains en capital.

De plus, Tesla offre des perspectives de croissance intéressantes, les analystes prédisant ses bénéfices à plus de 165% cette année avant d’augmenter à un taux annuel moyen de 73% pour les cinq prochaines années.

Par conséquent, il peut être préférable de conserver votre position pour capitaliser sur la croissance.

Source – TradingView

Techniquement, TSLA semble se négocier dans une formation de canal haussier sur le graphique intrajournalier. Cependant, il a été récemment retiré pour créer une opportunité de reprise.

Par conséquent, les investisseurs pourraient viser des gains étendus autour de 1 242 $ ou plus à 1 324 $, tandis que 1 131 $ et 1 051 $ sont des zones de soutien cruciales.

Ou l’option bitcoin est-elle plus attrayante ?

Bitcoin vient d’approcher de ses sommets historiques après le sondage Twitter de Musk. La crypto-monnaie pionnière est dans l’argent pour prolonger les bénéfices pour le reste de l’année après avoir atteint un creux en juillet.

De plus en plus d’entreprises adoptent le bitcoin comme monnaie, et les gouvernements assouplissent également leur position. Par conséquent, l’avenir de la BTC pourrait être prometteur malgré les défis réglementaires auxquels elle est confrontée.

Source – TradingView

Techniquement, le prix du bitcoin semble avoir monté en flèche pour se rapprocher de la résistance de la ligne de tendance dans une formation de canal ascendant.

Cependant, le BTC / USD n’atteignant toujours pas les conditions de surachat, les investisseurs pourraient viser des gains étendus à 69 019 $, ou plus à 72 280 $, tandis que 62 878 $ et 59 550 $ sont des niveaux de support.

