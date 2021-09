Qu’est-ce qu’un prêt complémentaire et quand faut-il le faire ?

in

Les emprunteurs ne sont généralement éligibles à un prêt complémentaire que s’ils remboursent les IME chaque mois, sans défaut, depuis au moins un an.

Les prêts complémentaires sont un moyen idéal d’obtenir un financement d’urgence et sont considérés comme l’une des meilleures options de prêt avec un prêt personnel, une carte de crédit, etc. Cela dit, les experts disent qu’il faut avant tout comprendre ce jusqu’à prêts sont tout au sujet. Les prêts complémentaires sont fournis par les banques ou les sociétés de financement du logement et d’autres institutions financières qui permettent aux particuliers d’emprunter une certaine somme d’argent en plus de leur prêt immobilier. Par conséquent, ce sont des options de financement utilisées par les emprunteurs qui ont déjà un prêt existant, tel qu’un prêt immobilier, auprès du prêteur.

Dans un tel scénario, les emprunteurs ne sont généralement éligibles à un prêt complémentaire que s’ils remboursent les IME chaque mois, sans défaut, depuis au moins un an. Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, déclare : « Les antécédents de remboursement d’un emprunteur sont l’un des principaux facteurs déterminants pour savoir s’il peut être éligible à un prêt complémentaire. Lorsqu’un tel prêt est approuvé, il est généralement soumis aux mêmes conditions que le prêt initial.

En cas d’urgence, lorsque les gens ont un besoin urgent d’argent, la plupart optent généralement pour un prêt personnel ou liquident des actifs comme de l’or et des biens pour obtenir de l’argent. Cependant, les experts disent que dans certaines circonstances, prendre un prêt complémentaire sur un prêt immobilier existant est une meilleure option dans de tels cas, car ils sont facilement disponibles et à un bon taux d’intérêt.

Le plus grand avantage d’un prêt complémentaire est que l’emprunteur doit fournir une documentation minimale. Juste que les IME sur leur prêt existant augmentent simplement dans la mesure de l’emprunt supplémentaire. Étant donné qu’un prêt complémentaire n’oblige pas l’emprunteur à demander un nouveau prêt, car il est approuvé sur la base de son prêt existant auprès du prêteur, il rationalise l’ensemble du processus et accélère les décaissements. Par conséquent, un prêt complémentaire pourrait également être considéré comme une option de financement instantané.

Jalan déclare : « Cela en fait une option idéale en cas de besoin urgent d’argent. L’utilisation finale des prêts complémentaires est généralement liée mais moins restrictive que le prêt d’origine.

Par exemple, un prêt immobilier ne peut être utilisé qu’à cette fin particulière, mais avec un prêt complémentaire, simplement parce que le prêt est lié à un prêt immobilier existant, il n’est pas obligatoire que l’emprunteur doive utiliser l’argent pour la rénovation ou réparation de maison. Ainsi, un prêt complémentaire peut être contracté pour les réparations ou l’ameublement de la maison, ou pour des dépenses plus importantes telles que l’expansion d’une entreprise, l’éducation des enfants, les urgences médicales et les mariages – on peut utiliser les prêts complémentaires à n’importe quelle fin.

Par conséquent, ajoute Jalan, « les prêts complémentaires sont une option idéale en cas d’imprévu ou chaque fois que l’on a besoin d’un prêt personnel ou d’un prêt contre leur propriété ou même de l’or. Dans de tels scénarios, c’est une option plus pratique et sans tracas.

