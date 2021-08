Qu’est-ce qu’un prêt complémentaire et quand faut-il l’opter ?

Il existe également des avantages fiscaux pour les prêts complémentaires uniquement si l’utilisation est destinée à un investissement dans le logement de l’emprunteur (construction, rénovation, etc.).

Un prêt complémentaire est un prêt complémentaire emprunté en plus d’un prêt immobilier existant. Les gens optent pour des prêts complémentaires en cas d’urgence, lorsqu’ils ont un besoin urgent d’argent, comme alternative à un prêt personnel ou lorsqu’ils liquident des actifs comme de l’or et des biens pour obtenir de l’argent. Les experts disent que prendre un prêt complémentaire sur un prêt immobilier existant est une meilleure option en cas d’urgence, car ils sont facilement disponibles à un bon taux d’intérêt.

Qui peut souscrire un prêt complémentaire ?

Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, déclare : « Avant tout, il faut comprendre en quoi consistent les prêts complémentaires. Ce sont des options de financement dont disposent les emprunteurs qui ont déjà un prêt existant, comme un prêt immobilier, auprès du prêteur. » A noter que même dans un tel scénario, les emprunteurs ne sont généralement éligibles à un prêt complémentaire que s’ils remboursent des IME chaque mois, sans défaut, depuis au moins un an.

L’historique de remboursement d’un emprunteur est l’un des principaux facteurs déterminants pour être éligible à un prêt complémentaire. Lorsqu’un tel prêt est approuvé, il est généralement soumis aux mêmes conditions que le prêt initial.

Combien pouvez-vous emprunter?

Atul Monga, PDG et cofondateur de BASIC Home Loan, déclare : « En général, les banques financent environ 70 à 80 % de la valeur de la propriété sous forme de prêt immobilier. Cependant, tout le monde n’emprunte pas le montant maximum qui leur est proposé, de sorte que la partie restante qui n’est actuellement pas empruntée pourra être utilisée à l’avenir. » De plus, la partie du prêt qui est déjà remboursée par l’emprunteur à la banque peut à nouveau être empruntée par le client.

Par exemple, si le montant maximum du prêt que l’on peut emprunter est de Rs 80 lakh mais qu’il/elle contracte un prêt de Rs 50 lakh seulement et rembourse ensuite Rs 10 lakh sur une période, alors le prêt complémentaire disponible pour l’emprunteur serait Rs 40 lakh (Rs 30 lakh qui n’ont jamais été empruntés + Rs 10 lakh qui ont été remboursés).

Comment utiliser un prêt complémentaire ?

Alors qu’un prêt immobilier ne peut être utilisé que pour acheter une maison, un prêt complémentaire n’a pas d’utilisation fixe des fonds et peut être utilisé pour toutes les dépenses, tout comme un prêt personnel. Par conséquent, un prêt personnel complémentaire peut pratiquement être utilisé à toutes fins – que ce soit pour payer les dépenses du ménage, les urgences médicales, les études ou même l’achat d’un véhicule. Par conséquent, les experts disent que les prêts complémentaires sont une option idéale en cas d’événements imprévus ou chaque fois que l’on a besoin d’un prêt personnel ou d’un prêt contre leur propriété ou même de l’or. Dans de tels scénarios, c’est une option plus pratique et sans tracas.

Monga, dit « généralement, les prêts complémentaires sont contractés pour les rénovations domiciliaires, l’ameublement et d’autres usages personnels. À toutes fins utiles, un prêt complémentaire peut être traité comme un prêt personnel et peut être utilisé immédiatement en cas de besoins de fonds d’urgence.

Les experts disent que les prêts complémentaires sont traités comme des prêts hypothécaires, de sorte qu’ils ont un montant de prêt comparativement plus élevé, une durée plus longue et un taux d’intérêt inférieur à celui d’un prêt personnel. De plus, la documentation requise pour un prêt complémentaire est minime car elle fait uniquement partie du prêt existant, de sorte que le processus de décaissement est rapide et facile.

Jalan ajoute : « Le plus grand avantage d’un prêt complémentaire est que l’emprunteur doit fournir une documentation minimale et que les IME sur le prêt existant augmentent simplement dans la mesure de l’emprunt supplémentaire. Étant donné qu’un prêt complémentaire n’oblige pas l’emprunteur à demander un nouveau prêt car il est approuvé sur la base de son prêt existant auprès du prêteur, il rationalise l’ensemble du processus et accélère les décaissements. Cela en fait une option idéale en cas de besoin urgent d’argent.

Notez qu’il existe également des avantages fiscaux disponibles pour les prêts complémentaires uniquement si l’utilisation est destinée à l’investissement dans le logement de l’emprunteur (construction, rénovation, etc.).

