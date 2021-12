Qu’est-ce qu’un rappel de vaccin Covid-19 ? Devriez-vous en obtenir un ?

Une grande partie des messages des autorités concernant les injections de rappel de Covid-19 ont été déroutantes – en partie parce que les scientifiques eux-mêmes ne se sont pas toujours mis d’accord sur qui en a besoin. Lorsque de nombreux pays ont commencé à recommander des boosters non seulement pour les personnes âgées et à haut risque, mais pour tous les adultes, ils prenaient essentiellement parti dans un débat encore non résolu autour de cette question. Pourquoi donner un coup de pouce supplémentaire aux adultes sains qui sont encore très protégés contre les cas graves de Covid-19 dès leur dose d’origine ?

Mais depuis que la variante omicron est apparue, beaucoup ont changé d’avis. Pour comprendre pourquoi, nous avons parlé à une ancienne experte sceptique qui a programmé sa propre injection de rappel en fonction de ce qu’elle a appris sur omicron. Nous lui avons demandé ce qui se passe dans votre système immunitaire lorsque vous recevez cette troisième (ou deuxième) injection, et pourquoi cela pourrait être particulièrement utile pour arrêter la propagation de l’omicron.

