Qu’est-ce qu’un régime d’imposition forfaitaire pour les professionnels? Qui peut l’opter ?

Par pure ignorance, de nombreux consultants optent pour ce régime sans se rendre compte qu’ils ne sont pas éligibles à ce régime fiscal forfaitaire.

Les lois sur l’impôt sur le revenu offrent un régime d’imposition forfaitaire pour certains professionnels. Il y a beaucoup de doutes sur le régime exact et si chaque professionnel peut opter pour celui-ci. J’ai l’intention d’expliquer le régime présomptif d’imposition pour les professionnels dans cet article.

Qu’est-ce qu’un régime d’imposition forfaitaire

Conformément à l’article 44ADA de la loi sur l’impôt sur le revenu, les professionnels spécifiés ont la possibilité d’opter pour un régime en vertu duquel ils peuvent offrir 50% de leurs revenus professionnels bruts en tant que bénéfices imposables de la profession à condition que les revenus bruts de la profession ne dépassent pas 50 Rs. lakh dans l’année concernée. Ainsi, dans le cas où vos recettes brutes dépassent ce seuil limite, vous ne pouvez pas opter pour ce régime.

Si vos bénéfices nets de la profession sont inférieurs à 50 % des recettes et que vous ne souhaitez pas offrir le minimum de 50 % comme revenu, vous pouvez certainement le faire, mais dans ce cas vous devrez tenir vos livres de comptes et obtenir les comptes audités par un expert-comptable pour cette année-là. Cependant, vous n’avez pas besoin de faire auditer vos comptes dans le cas où le revenu total de toutes les sources, y compris les revenus professionnels, ne dépasse pas le montant de la limite d’exonération de base. Actuellement, la limite d’exemption de base est de Rs 2,50 lakh pour ceux qui n’ont pas atteint l’âge de 60 ans.

Qui peut bénéficier de ce régime ?

Ce régime est disponible uniquement pour une personne physique résidente ou une société en nom collectif exerçant une profession spécifiée, mais pas pour une société à responsabilité limitée (LLP). Ainsi, les personnes physiques non-résidentes et les sociétés en nom collectif ou un HUF ne sont pas éligibles pour opter pour ce dispositif.

Ce n’est pas que tous les travailleurs indépendants n’exerçant aucune activité commerciale aient le droit d’opter pour ce régime. Seuls les évaluateurs éligibles exerçant les professions spécifiées peuvent opter pour ce dispositif. Seules quelques professions ont été spécifiées à cet effet. Ces professions spécifiées comprennent les médecins, les avocats, les comptables agréés, les secrétaires d’entreprise, les architectes, les ingénieurs, les consultants techniques, les décorateurs d’intérieur, certaines personnes engagées dans l’industrie cinématographique, les professionnels de l’informatique, entre autres.

Par pure ignorance, de nombreux consultants optent pour ce régime sans se rendre compte qu’ils ne sont pas éligibles à ce régime fiscal forfaitaire. Ainsi, tous les journalistes qui travaillent soit en tant qu’indépendants soit en tant que consultants ne sont pas éligibles à ce dispositif. De même, tous les conseillers en assurance, distributeurs de fonds communs de placement ou conseillers en investissement ne peuvent opter pour ce dispositif. Toutes les personnes qui travaillent comme consultants auprès de leur ex-employeur ne peuvent l’opter que si elles ont la qualification professionnelle spécifiée.

Loi sur la tenue des livres de comptes en cas d’option pour le régime

Dans le cas où vous êtes éligible à ce régime et que vous y optez, la loi vous dispense de l’obligation de tenir vos livres de comptes pour cette année-là. Cela signifie simplement que vous évitez les tracas liés à la rédaction des livres de comptes et à la conservation des pièces justificatives pour les dépenses. Cependant, si vous êtes inscrit en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services, vous devrez peut-être quand même tenir vos livres de compte et conserver les documents nécessaires. Ainsi, les médecins et les avocats qui ne sont pas couverts par la TPS sont entièrement libérés de la tâche fastidieuse de tenir les livres de comptes.

Bien que vous soyez exempté de l’obligation de tenir vos livres de comptes, à mon avis, vous devrez tout de même conserver les registres pertinents qui peuvent vous aider à justifier le montant des reçus professionnels réclamés par vous au cours de l’année.

Que faire si vos bénéfices réels sont supérieurs à 50 % ?

Dans le cas où votre revenu professionnel réel est supérieur à 50%, à mon avis, vous devez offrir un pourcentage plus élevé de vos revenus professionnels que votre revenu professionnel, car la loi ne se contente pas de stipuler le pourcentage fixe, mais prévoit également d’offrir un tel pourcentage plus élevé comme votre revenu. Étant donné que vous n’êtes pas tenu de tenir vos livres de comptes, il peut être généralement difficile de prouver que votre revenu réel est supérieur à 50 % de vos recettes brutes.

Cependant, des revenus plus élevés peuvent être facilement établis à partir des investissements réalisés et des dépenses personnelles que vous avez engagées via le canal bancaire. Ainsi, pour ceux qui effectuent leurs opérations importantes par le canal bancaire, il ne sera pas possible de cacher le fait que les revenus réels sont supérieurs à 50 % des recettes brutes. Ainsi, avant de décider d’opter pour le strict pourcentage de 50% que vous devez offrir comme revenu, jetez un œil à l’ensemble des investissements réalisés et des dépenses personnelles que vous avez engagées au cours de l’année. De tels revenus dissimulés peuvent être imposés comme montant inexpliqué à 60 % ainsi que des intérêts et des pénalités au cas où le ministère serait en mesure de le prouver de manière concluante.

Puis-je changer l’option plus tard ?

A partir de l’année en cours, une personne salariée a la possibilité de choisir entre l’ancien régime fiscal, offrant diverses déductions, exonérations, mais avec des rendements plus élevés, et le nouveau régime fiscal, sans ces exonérations et déductions mais offrant le taux le plus bas, chaque année. Cependant, comme les personnes exerçant une profession ou une entreprise ne peuvent pas se retirer du nouveau régime une fois que vous avez exercé l’option jusqu’à ce que vous cessez d’avoir le revenu de l’entreprise. Cependant, en cas de régime présomptif d’imposition, un professionnel peut exercer l’option d’avoir ou non le régime présomptif d’imposition chaque année.

Je suis sûr que la discussion vous aidera à mieux comprendre le régime présomptif d’imposition des professionnels.

(L’auteur est un expert en fiscalité et en investissement, et peut être contacté à jainbalwant@gmail.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.