Qu’est-ce qu’un SPAC ? Vos questions répondues

Les SPAC sont une option de plus en plus populaire pour les entreprises cherchant à entrer en bourse, en particulier pendant le ralentissement mondial causé par la pandémie de coronavirus. Mais que sont les SPAC et pourquoi tout le monde en parle ?

Une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) est une société écran nouvellement créée formée par un groupe d’investisseurs appelés « sponsors ». Les sponsors lèvent des fonds pour la SPAC par le biais d’une offre publique initiale (IPO), un processus dans lequel une participation ou une société privée entière est vendue publiquement à des investisseurs institutionnels et de détail sous forme d’actions (les « actions » sont également utilisées de manière interchangeable). Une action est une unité de propriété dans une entreprise publique.

Les premiers SPAC ont été créés au début des années 1990, mais ils ont gagné en popularité ces dernières années, un nombre croissant d’entreprises cherchant des moyens plus rapides d’entrer en bourse qu’une introduction en bourse.

La plupart des entreprises qui sont passées par des introductions en bourse ont des opérations commerciales, c’est-à-dire qu’elles fournissent certaines formes de produits et/ou de services. Pensez à Apple, Facebook, Amazon – ce sont toutes des entreprises publiques qui étaient initialement privées mais sont devenues publiques à un moment donné. Les actions des sociétés ouvertes sont négociées sur des plateformes spéciales appelées bourses, par exemple la Bourse de New York (NYSE) ou les marchés boursiers de gré à gré (OTC), qui représentent des réseaux de négociants en valeurs mobilières.

Contrairement aux entreprises publiques ordinaires, cependant, une SAVS n’a pas d’opérations commerciales lorsqu’elle procède à son introduction en bourse. C’est pourquoi les SAVS sont également appelées « sociétés de chèques en blanc ». En d’autres termes, ils ne font rien. L’objectif principal d’une SAVS est simplement de lever des capitaux, puis d’utiliser cet argent pour acquérir une entreprise privée existante qui est très prometteuse et cherche à devenir publique. Ces entreprises privées sont également appelées « entreprises cibles ».

Comment fonctionne une SPAC

En règle générale, une structure IPO SPAC se compose d’actions ordinaires fusionnées avec un bon de souscription. Ce dernier est un contrat qui donne à son détenteur le droit d’acheter plus d’actions à un prix fixe à une date ultérieure. L’exercice du warrant est l’une des opportunités que les investisseurs tentent de saisir.

La plupart des SAVS évaluent leurs actions IPO à 10 $ pièce, tandis que le prix d’exercice des bons de souscription a tendance à être environ 15 % plus élevé que le prix IPO.

Une SAVS a généralement deux ans pour acquérir ou fusionner avec une entreprise privée après avoir terminé son introduction en bourse. Si elle ne le fait pas, la SAVS est dissoute et tous les fonds sont retournés aux actionnaires qui ont participé à l’introduction en bourse. Notez qu’une SAVS peut révéler ou non avec quelle société privée elle envisage d’acquérir ou de fusionner au cours de son processus d’introduction en bourse.

Lire la suite : Crypto Exchange Bullish va devenir public via la fusion SPAC : rapport

Si une SAVS réussit à fusionner avec une entreprise privée, elle échange l’argent qu’elle a levé lors de l’introduction en bourse et le statut d’entreprise publique contre une participation dans l’entreprise résultante.

Différences entre une SPAC, une introduction en bourse et une cotation directe

Malgré le succès des SPAC, certaines entreprises optent pour différentes méthodes pour entrer en bourse. Par exemple, Coinbase a récemment fait ses débuts sur la bourse Nasdaq via une cotation directe, qui est une autre méthode accélérée pour devenir une société cotée en bourse plutôt qu’une introduction en bourse.

Voici les principales différences entre les trois approches :

SAVS

Les entreprises qui recherchent le soutien d’une SPAC deviennent publiques via une fusion ou sont acquises par la SPAC. L’introduction en bourse via les SPAC est plus facile et plus rapide que les introductions en bourse. Il y a moins de contrôle réglementaire et la société cible n’est pas tenue de fournir des informations financières détaillées. Les frais sont plus élevés que les cotations directes car les sponsors SPAC sont intéressés à tirer profit de l’opération. Les investisseurs dans l’IPO SPAC peuvent ne pas connaître la société cible et le le prix.

introduction en bourse

Les entreprises qui entrent en bourse via des introductions en bourse sont soutenues par les principales institutions de Wall Street qui ont une vaste expérience dans le domaine et aident à évaluer l’entreprise de manière équitable. De nouvelles actions sont créées et vendues aux investisseurs. Les entreprises d’introduction en bourse doivent payer des frais considérables aux souscripteurs (banques qui fournir des garanties aux investisseurs). Les entreprises passant par des introductions en bourse doivent organiser des tournées de présentation pour promouvoir leur entreprise auprès d’investisseurs potentiels. Il y a plus de contrôle réglementaire lors d’une introduction en bourse, y compris le dépôt de contrats de prise ferme supplémentaires. Les investisseurs connaissent les tenants et les aboutissants d’une entreprise d’introduction en bourse grâce aux informations financières.Souvent, il y a une période de blocage post-IPO pendant laquelle les employés de l’entreprise ne peuvent pas vendre les actions.

Inscription directe

Dans une cotation directe, la société vend des actions directement aux investisseurs, sans intermédiaires, souscripteurs et roadshows.Contrairement aux introductions en bourse et aux SAVS, les sociétés qui entrent en bourse par le biais de cotations directes n’émettent pas de nouvelles actions mais vendent des actions existantes et en circulation.Les cotations directes sont les mieux adaptées aux entreprises bien établies qui ont une forte présence sur le marché et n’ont pas besoin du soutien d’entreprises financières intermédiaires pour les promouvoir. vendu lors d’une cotation directe.

Pourquoi les SPAC sont-ils nécessaires ?

Les SPAC sont synonymes de vitesse et de commodité. Pour les entreprises opérationnelles disposant d’actifs, la réalisation d’une introduction en bourse est un processus ardu, surtout en période de pandémie.

Les entreprises doivent penser à la tournée et à l’embauche de souscripteurs – généralement des banques d’investissement – ​​pour promouvoir l’offre publique auprès d’investisseurs potentiels. Sans surprise, travailler avec des banques d’investissement est coûteux et chronophage car des contrats supplémentaires doivent être déposés auprès des autorités financières.

Pour éviter cela, de nombreuses entreprises, en particulier les petites entreprises privées, décident de fusionner avec des SAVS et de devenir des sociétés cotées en bourse en seulement trois à quatre mois. Cela se compare à une introduction en bourse, qui peut prendre de six mois à plus d’un an.

Risques d’une introduction en bourse via une SPAC

Il convient de mentionner que la fusion avec les SPAC présente également des inconvénients. L’un des principaux problèmes est que l’activité post-fusion peut ne pas fonctionner comme prévu. Le Financial Times a cité les données de Refinitiv montrant que sur les 13 acquisitions de SPAC annoncées en mai, une seule se négociait au-dessus de 10 $.

Un autre problème pour les entreprises qui optent pour cette voie est de s’assurer que tous les documents réglementaires et légaux sont communiqués avant les délais de la SEC. Étant donné que les fusions SPAC sont généralement beaucoup plus rapides que les introductions en bourse, les sociétés post-SPAC disposent d’une fenêtre plus courte pour déposer tous les documents nécessaires.

Les SPAC sur le marché de la cryptographie

Les SPAC sont également devenus attrayants pour les entreprises de blockchain et de crypto-monnaie qui envisagent de devenir publiques. De cette façon, les sociétés de blockchain peuvent éviter l’examen rigoureux d’une introduction en bourse.

Bakkt : La société soutenue par Intercontinental Exchange qui exploite une plate-forme de négociation de contrats à terme sur bitcoins, a annoncé au début de l’année qu’elle deviendrait publique en fusionnant avec SAPC VPC Impact Acquisition Holdings. L’accord valorise Bakkt à plus de 2 milliards de dollars.Bitfury Technologies d’extraction de chiffrement: Fusionné avec Good Works Acquisition Corp.Diginex: Fusionné via un SPAC avec 8i Enterprises.

Dans l’ensemble, les SAVS sont en plein essor ces dernières années. Les investisseurs boursiers ont appelé 2020 l’année de la SPAC parce que les sociétés de chèques en blanc ont levé un impressionnant 83,4 milliards de dollars, plus que toutes les années précédentes combinées. Cependant, il n’a fallu que trois mois en 2021 pour dépasser ce niveau et mettre à jour le record annuel.

À la mi-mai, les données de SPAC Research montrent que les SPAC américaines ont dépassé la barre des 100 milliards de dollars de fonds levés depuis le début de 2021. C’est également plus que les 30 milliards de dollars que les introductions en bourse d’entreprises régulières ont levés au cours de la même période.

Pour l’avenir, le fournisseur de plate-forme de négociation eToro, qui répertorie également les crypto-monnaies, a déclaré qu’il prévoyait de devenir public en fusionnant avec SPAC FinTech Acquisition Corp. V plus tard cette année, dans le cadre d’un accord de 10,4 milliards de dollars.