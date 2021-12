Qu’est-ce qu’un stablecoin ? En savoir plus sur les crypto-monnaies à faible risque | Vie

Bien sûr, vous connaissez Bitcoin et aussi les crypto-monnaies les plus célèbres, mais il existe d’autres devises numériques avec moins de volatilité qui peuvent vous aider à investir en toute sécurité.

Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Shiba Inu, Dogecoin, etc. Ce sont les crypto-monnaies dont tout le monde parle. Leurs énormes avantages les ont rendus très célèbres et beaucoup veulent investir.

Le marché des crypto-monnaies comporte pas mal de risques et beaucoup peuvent vouloir entrer, mais n’osent pas en raison des dangers qu’il comporte. Par chance, il y a les pièces stables.

Ces jetons ils sont plus sûrs et leur valeur est beaucoup plus stable. C’est parce qu’elles sont associées à des valeurs spécifiques et presque toujours réelles. Le dollar américain, l’euro ou encore l’or servent de base à ce type de crypto-monnaie, et peuvent être divisés en deux types :

Stablecoins adossés à des titres stables

Ces types de crypto-monnaies sont directement liés aux monnaies fiduciaires (ou ayant cours légal) ou un autre élément de valeur, tel que l’or.

Il y en a aussi qui se rapportent à la valeur de certaines crypto-monnaies. Ces exemples sont un peu plus particuliers, car ils utilisent leurs propres mécanismes pour réguler leur propre valeur, mais examinons-les de plus près :

Si vous envisagez d’entrer dans le monde des crypto-monnaies, voici quelques conseils pour ne pas manquer d’argent.

Lié aux monnaies fiduciaires.- Les exemples les plus connus sont TrueCoin et Tether. Ils sont basés sur le dollar américain et dans le cas de Tether c’est un grand triomphe avec une mise équivalente à 2,6 milliards de dollars.

Tout ce que vous avez à faire est de déposer la monnaie fiduciaire en question en guise de dépôt, puis nous recevons des jetons de la crypto-monnaie. Les transactions et échanges peuvent être effectués comme pour toute autre monnaie numérique, mais sa valeur reste à des échelles fixes.

Il est également facile de récupérer l’argent que nous avons déposé. Si nous rendons les jetons, ils nous donneraient leur valeur dans la monnaie fiduciaire qui prend en charge la crypto-monnaie car leur valeur n’aura pas beaucoup varié.

Liés aux valeurs matérielles.- La valeur de ces pièces est liée à celle d’un bien spécifique, comme l’or. Récemment, le Gold Token a été annoncé, qui permet d’obtenir des devises numériques basées sur la valeur de l’or et qui peuvent même être échangées contre de l’or.

Ce type de pièces stables est maintenu grâce à le prix du marché des biens auxquels ils se rapportent est sûr et fiable. Ils utilisent la technologie blockchain et sont l’entrée parfaite pour ceux qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques.

Lié à une autre crypto-monnaie.- Ceux-ci sont un peu plus risqués. Au début, ils utilisent la valeur d’une crypto-monnaie, mais ils sont généralement échangés contre le jeton avec lequel ils se rapportent. Par exemple, DAI est basé sur Ethereum, nous devrons donc donner des jetons Ethereum pour obtenir des pièces DAI.

Il reste stable grâce au fait que plus d’éther est déposé que de jetons DAI ne sont reçus. Cette transaction réduit le risque et les investisseurs peuvent se protéger au cas où Ethereum perdrait de la valeur. Ce sont des pièces stables un peu plus étranges qui ont une sécurité relative.

Stablecoins régulés par des algorithmes

Ces crypto-monnaies ne sont liées à aucune valeur marchande, mais plutôt utiliser des algorithmes et contrats intelligents.

Les contrats intelligents sont une série d’instructions intégrées dans la blockchain. Ces directives s’exécutent actions automatiquement et ils le font en toute sécurité, en toute transparence.

Un exemple de stablecoin régulé par un algorithme serait l’USDX. Ces jetons sont détenus à une valeur similaire au dollar, bien qu’ils ne soient pas adossés à eux, comme c’était le cas dans les cas précédents.

Ces types de crypto-monnaies peuvent poser certains problèmes avec les réglementations des pays. Ils peuvent même rendre l’argent investi s’ils constatent qu’ils ne peuvent pas se conformer aux normes d’une nation.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

C’est arrivé avec Basecoin, qui était soutenu par une banque centrale, jusqu’à ce que ses créateurs voient qu’ils ne pouvaient pas continuer. 133 millions de dollars ont été restitués et l’initiative est morte.

Investir dans les crypto-monnaies n’est pas facile. Ils comportent beaucoup de risques et les pièces stables peuvent éviter une partie de ce risque. Si vous n’êtes pas convaincu d’acquérir certains des plus précieux, c’est peut-être l’option qui vous convient.