Qu’est-ce qu’une API exactement et quelles sont ses fonctions? La technologie

API est un acronyme qui correspond à Application Programming Interface. Grâce à ces règles et spécifications, les programmes que vous utilisez peuvent communiquer entre eux.

C’est un terme présent depuis des années dans le monde technologique, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que cela signifie. On parle de API, un acronyme qui correspond à Interface de programmation d’applications et qui permettent aux applications et programmes que tout le monde utilise de communiquer entre eux.

De toute évidence, le Concept d’API Il est de nature formelle et correspond aux fonctions et protocoles informatiques avec lesquels les développeurs peuvent créer des programmes spécifiques pour des bases de données, des systèmes d’exploitation, des plateformes en ligne ou des réseaux sociaux. C’est l’interface qui facilite la communication entre différents programmes.

API: à quoi servent-elles et exemples d’utilisation

Son utilisation dépend des autorisations que le propriétaire du API fournit aux développeurs tiers. Vous ne les voyez pas, mais il s’agit du câblage interne qui se connecte au code et aux règles pour qu’une application fonctionne. Se connecter à un jeu en ligne depuis votre compte Facebook ou avoir une application de travail collaboratif qui vous envoie des notifications sur votre PC est possible grâce à un API.

Pour le comprendre, imaginez que API Ils sont comme une mallette d’outils, certains pleins et d’autres avec une seule fonction. Leurs utilisations sont illimitées, car elles sont utilisées par des institutions publiques, des entreprises privées, des organisations locales et un long etc.

Sa fonction principale est d’économiser du temps et de l’argent, allégeant le travail des développeurs. Par exemple, le API d’un service de paiement pour un e-commerce ou le API Twitter ou Instagram pour qu’une nouvelle application se connecte aux publications de ces plateformes sociales.

Ces interfaces peuvent être ouvertes ou privées. Même ceux qui ne sont pas de Open source Ils permettent d’ajouter une fonctionnalité spécifique sans donner les données sur la manière dont le processus est réalisé en interne.

le API Ils peuvent être utilisés pour communiquer avec un système d’exploitation (WinAPI), avec des bases de données (SGBD) ou avec des protocoles de communication (Jabber / XMPP). Egalement des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Youtube, Flickr ou Linkedin), des CMS comme WordPress ou des services comme ceux de la suite Google. Les API ont rendu le marketing des médias sociaux plus rentable, simple et traçable.

le API Ils servent à toutes sortes d’objectifs: paiements sociaux, financiers et en ligne, commerce électronique, pour les entreprises, l’administration ou la localisation. Seulement de 2006 à 2015 API publiques Ils sont passés de 299 à 13 146, selon cette infographie BBVA. Sa croissance a été exponentielle depuis lors.

Utiliser un API C’est comme sous-traiter une fonction, qu’il s’agisse de démarrer un processus d’achat, d’accéder à un stock de catalogue, de s’identifier sur une plateforme sociale, d’aimer une actualité ou d’acheter un billet de cinéma via un site Web.

Intégrer des vidéos YouTube sur un site Web, créer un chatbot pour un centre commercial, utiliser Google Maps dans une application de transport ou partager des vols et des hôtels dans une application de réservation est également possible grâce à cette technologie. Ils utilisent également API entreprises qui utilisent des informations dans le cloud. Dans ce cas, ils font le plein de API d’Amazon, Microsoft, Google et d’autres sociétés similaires.

Bien sûr, parfois, les développeurs sont gênés par la définition d’une limite d’utilisateurs, en demandant le paiement d’une licence à partir d’un certain nombre.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.