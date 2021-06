Qu’est-ce qu’une BitLicense ?

Ce que fait New York avec les crypto-monnaies

Les technologies de décentralisation dans la blockchain et les crypto-monnaies ont été si perturbatrices pour les systèmes financiers mondiaux qu’aucune réglementation ne peut arrêter leur influence explosive. Les plates-formes basées sur Internet ont franchi les murs et les frontières de la réglementation sans aucun signe d’atténuation de l’émerveillement des utilisateurs de fiat qui n’auraient même pas pensé à faire l’expérience d’avancées au-delà des processus et mécanismes obsolètes qui ont délimité le monde de la finance pendant des siècles.

Mais les autorités et les régulateurs de chaque pays ne peuvent pas mettre de côté la gouvernance monétaire après que les limitations de l’argent physique ont finalement été surmontées par la création d’argent numérique, d’argent virtuel et de crypto-monnaies, qui font généralement tous référence à la même monnaie. . avec un équivalent de trésorerie.

Les États et les pays imposant de toute urgence une législation pour contrôler les attaques de crypto-monnaie sans la comprendre, les mesures allaient de la limitation à la non-respect ou à l’interdiction pure et simple, principalement pour protéger les consommateurs sans méfiance de devenir des victimes potentielles de la cybercriminalité potentielle.

C’est l’État de New York qui a engendré un mur très discutable et résolument réglementaire appelé BitLicense.

BitLicence

C’est en 2015 que le Département des services financiers de l’État de New York a lancé BitLicense, au grand dam de beaucoup. Bien que cela soit considéré par les régulateurs comme des mesures strictes pour apprivoiser les crypto-monnaies, il était néanmoins considéré par la plupart comme une violation injustifiable de la vie privée de l’utilisateur final. C’était également trop punitif pour les startups de crypto qui doivent débourser 100 000 $ juste pour le traitement fastidieux des demandes de 30 pages. La conformité comprend l’historique de l’entreprise, les profils de propriétaire et d’opérateur, les dossiers financiers, les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent, les politiques de lutte contre la fraude et d’autres normes procédurales requises par le US Treasury Financial Crimes Enforcement Network.

Lutte contre la cryptographie et la cybercriminalité

C’est un fait connu depuis longtemps que les crypto-monnaies étaient des véhicules introuvables pour le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, le financement du terrorisme et d’autres crimes. Les forces de l’ordre n’ont pas pu suivre facilement les transactions anonymes impliquant des monnaies virtuelles qui enfreignent les protocoles transfrontaliers. C’est dans ce contexte que BitLicense a été conceptualisé en tant que mesures d’atténuation pour lutter contre les cybercrimes implacables.

Points forts de BitLicense

Il est bon d’étudier BitLicense pour comprendre d’où vient New York. Il peut donner une bonne mesure de la façon dont ses dispositions peuvent être appliquées à d’autres États ou pays qui ont besoin d’un cadre strict pour protéger les utilisateurs. Cela sensibilisera également les startups à la façon dont les crypto-monnaies, même neutres, peuvent être dangereuses pour des mains non contrôlées sans réglementation.

Conformité

Les plateformes décentralisées peuvent réagir brutalement à toute tentative de contrôle. BitLicense est certainement une réglementation de conformité qui est assez chère et exigeante pour que seule une grande entreprise bien financée puisse payer. Les titulaires de licence doivent avoir des politiques de conformité écrites, posséder des données client confidentielles, y compris des relevés bancaires, des adresses physiques, des noms de parties à la transaction, qui doivent être disponibles sur demande auprès du NYSDFS. Les enregistrements des transactions doivent être tracés jusqu’à sept ans, tandis que tout changement important effectué par le titulaire de licence, y compris les transactions de fusion et acquisition, doit être signalé et ne peut être pris en compte qu’après avoir obtenu le consentement.

Capital requis

Pour assurer son intégrité financière et ses opérations continues, le Titulaire de la licence doit maintenir un montant spécifié de ses actifs en fonction de facteurs déterminés par le surintendant du NYSDFS. Les facteurs peuvent inclure le total des actifs et des passifs du Licencié, le volume réel et prévu de l’activité de négociation de devises virtuelles et les types de produits et services proposés.

Conservation et protection des avoirs des clients

BitLicense exige que le titulaire de licence maintienne un cautionnement ou un compte en fiducie en USD pour protéger les actifs du client avec le montant à déterminer par le surintendant. Lorsqu’un licencié détient, stocke ou détient la monnaie virtuelle (VC) d’un client en détention, le licencié doit faire correspondre le type et le montant dont il dispose, alors qu’il lui est interdit de vendre ou de transférer la VC sans l’autorisation du client.

Changements matériels

Tout changement important aux produits et services existants ou l’introduction de nouveaux produits, services et activités ne doit pas être effectué sans le consentement du surintendant.

Fusions, acquisitions et changement de contrôle.

Ils ne sont pas autorisés sans l’approbation du surintendant.

Livres et disques

Il est du devoir du Licencié de créer, conserver et conserver tous les livres et registres dans un format original pendant au moins sept ans. Et le NYSDFS doit avoir un accès immédiat à toutes les installations, livres, registres, documents et/ou autres informations conservés par le Licencié, y compris ses sociétés affiliées.

Examens

Le surintendant a le droit d’examiner le titulaire de permis au moins une fois tous les deux ans pour s’assurer de la bonne santé financière du titulaire de permis, de pratiques saines, sûres et saines et de la conformité aux règlements.

Rapports financiers et divulgations

Le titulaire de permis doit soumettre des états financiers trimestriels et des états financiers annuels vérifiés au surintendant.

Programme de lutte contre le blanchiment d’argent

Les politiques de LBC doivent être écrites et les activités suspectes doivent être surveillées, ce qui signifie le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale ou toute autre activité criminelle ou illégale. Le SRAS doit être présenté le cas échéant. Le Ministère doit être avisé si la transaction totalise 10 000 $ US ou plus par jour par un individu, y compris les transactions crypto-à-crypto. Le Titulaire de la licence doit également utiliser KYC, CDD, EDD, OFAC SDN si nécessaire.

Cybersécurité

Le Titulaire de la licence doit établir et maintenir un programme de sécurité efficace pour protéger l’intégrité, la confidentialité et l’accessibilité des données. Un RSSI ou un responsable de la sécurité de l’information doit être nommé pour superviser, mettre en œuvre et appliquer ces politiques avec un rapport annuel et des propositions ultérieures.

Continuité des activités et reprise après sinistre

Un plan de continuité des activités (PCA) et un plan de reprise après sinistre (DR) écrits doivent être mis en œuvre pour garantir la disponibilité et la fonctionnalité en cas d’activités perturbatrices imprévues avec des tests annuels utilisés.

Publicité et marketing

Toutes les publicités commerciales doivent inclure la phrase « Autorisé à s’engager dans des activités de monnaie virtuelle par le Département des services financiers de l’État de New York. Les supports publicitaires et marketing doivent être conservés pendant au moins sept ans.

La protection des consommateurs

Le Licencié divulgue tous les risques liés à ses produits, services et activités, y compris les risques associés aux crypto-monnaies en général. De même, les conditions générales et les termes des transactions doivent être divulgués, y compris la fourniture de reçus à chaque fois qu’une transaction est effectuée, établissant une politique anti-fraude.

Plaintes

Les politiques et procédures pour résoudre les plaintes de manière juste et rapide doivent être écrites. La politique doit inclure l’adresse postale, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone du Titulaire de la licence affichés en ligne pour recevoir les plaintes. Idem pour les départements.

Divisibilité

Tout texte réglementaire BitLicense jugé invalide pour une application à un Licencié n’invalide pas l’intégralité du document.

Contrôles

BitLicense exigera un rapport financier trimestriel, un audit annuel et une inspection annuelle.

conclusion

BitLicense est un lot complet, mais ce type de réglementation offre aux clients confort, confiance et transparence dans la manière dont ils les servent. Puisque les crypto-monnaies sont là pour rester, les opérateurs de crypto doivent donc agir de manière responsable. Avec l’arrivée de plus en plus d’investisseurs institutionnels et une adoption massive de plus en plus répandue, une régulation des contrôles doit être mise en place dans l’intérêt de l’opérateur et de l’utilisateur. www.wallextrust.com

