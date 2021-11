Qu’est-ce qu’une équipe Scrum distribuée ? Conseils pour gérer et constituer une équipe distribuée efficace

Une équipe Scrum distribuée fait référence à une équipe où des individus travaillent dans la même équipe sur le même projet mais sont physiquement situés dans des endroits différents. L’équipe Scrum distribuée fait également référence à des équipes virtuelles ou à des équipes distantes, ce qui signifie qu’en tant que membre d’une équipe distribuée, vous pouvez travailler à partir de l’emplacement souhaité et collaborer avec d’autres membres de l’équipe situés à un endroit différent.

Conseils pour gérer et constituer une équipe distribuée efficace

Toute équipe distribuée pour le développement de logiciels doit suivre le principe Scrum pour une communication claire, une transparence et un dévouement envers l’amélioration continue des résultats finaux. Certaines des meilleures pratiques des équipes distribuées sont :

Concentrez-vous sur les résultatsUtilisez le bon logicielÉtudiez et comparez d’autres industries agiles distribuéesSuivez la structure pour les réunions quotidiennes et hebdomadaires

Lorsque toutes ces étapes sont suivies, l’équipe Scrum distribuée peut mieux traiter le produit et toutes les opérations peuvent se dérouler sans problème. En dehors de cela, les deux autres voies essentielles que l’on doit suivre lors de la construction et de la gestion du Scrum en génie logiciel sont :

Cela aiderait si vous faisiez des vérifications de la transparence et de la communication au bon moment. Expérimenter différents exercices et activités qui seraient pertinents pour un environnement agile distribué.

Voici les trois conseils essentiels pour gérer les équipes distribuées en agile :

1. Fixer une structure flexible pour le travail

Il est difficile de trouver une structure appropriée parmi le chaos lorsque votre équipe travaille à distance. La flexibilité n’implique pas seulement le temps de travail mais aussi les autres opérations de développement du produit. Scrum aide les développeurs à écrire uniquement les méta-informations sur le produit et à remplir l’espace vide avec le contenu adapté au produit.

Lorsque nous parlons de la flexibilité des membres de l’équipe, les points suivants doivent être abordés :

Le déroulement des réunions : La réponse aux questions telles que quand les réunions auront lieu, l’ordre du jour de la réunion et qui doit être présent est trouvée.Attentes: C’est nécessaire lorsque l’on travaille avec une grande équipe, et les développeurs doivent mentionner ce qu’ils accomplissent et ce qu’ils attendent les uns des autres. C’est une activité de groupe où les interactions et la transparence entre l’équipe Scrum distribuée sont améliorées.Quel outil agile utiliser: Ici, les techniques comme la rédaction d’un DoD, d’un DoR, d’un contrat d’équipe, etc., sont incluses.

2. Instaurer la confiance au sein de l’équipe agile distribuée

Construire la transparence entre les membres de l’équipe Scrum distribuée est un défi car l’équipe est divisée et manque de confiance. Par conséquent, la construction d’une base de confiance devient cruciale pour une collaboration efficace. La confiance est le facteur critique qui doit être construit des deux côtés, c’est-à-dire l’équipe technique avec le client ou l’ensemble de l’entreprise du côté client.

Les entreprises et les développeurs doivent collaborer de manière efficace et efficiente pour créer l’agilité entre les différents sites par l’équipe Scrum.

3. Vérification de la réalité dans l’équipe Scrum distribuée :

Un responsable communique-t-il directement les commentaires ? Des rétrospectives de sprint sont-elles organisées régulièrement après chaque cycle de sprint ? Comment l’équipe réagit-elle ? Les obstacles sont-ils pris en compte par le reste de l’équipe et le Scrum Master ?

Conseils pour établir la confiance entre les membres de l’équipe Scrum :

Accepter les suggestions qui sont de bonnes intentions pour la réussite du projet. Les membres doivent assumer la responsabilité de leurs actions et ne pas blâmer les autres si un incrément de produit spécifique échoue. Établir la règle de base que tout le monde doit suivre comme : perturbé pour des communications non urgentes.Introduire différentes formes de communication et de compréhension qui conviennent le mieux en équipe.

4. Bâtir l’autorégulation et l’autonomie

Tout le monde dans l’équipe Scrum distribuée doit assumer la responsabilité et l’appropriation de son travail en tant qu’équipe autogérée. Cela demande de la maturité et de prendre le leadership de leur tâche pour ensuite l’étendre à toute l’équipe.

L’autogestion, l’autonomie et la confiance sont toutes des qualités interconnectées parmi les membres de l’équipe. Ils sont directement proportionnels l’un à l’autre, et donc, si l’un des facteurs augmente, les deux autres augmentent automatiquement.

A quoi faut-il faire attention ?

L’objectif est-il atteint à la fin du développement agile distribué ? Comment l’équipe est-elle responsable de son travail et de ses actions ? Les membres de l’équipe distribuée partagent-ils leurs responsabilités et s’entraident-ils pour atteindre l’objectif commun ? Les équipes distribuées peuvent-elles décrire leur objectif actuel et quelles tâches accomplissent-ils pour les accomplir ? Les membres de l’équipe se donnent-ils des informations les uns aux autres ? Est-ce que les gens se font confiance avec des responsabilités ?

Conseils pour augmenter l’autonomie de l’équipe

Établissez les règles de base pour que l’équipe collabore. Il devient plus facile pour chacun de comprendre ses limites et de lui faire connaître ses tâches et ses attentes. Écrire l’objectif final et la tâche attendue que chacun doit accomplir. Dire aux membres de l’équipe de les tenir responsables de leur travail. Trouvez la solution au problème qui se pose pour l’équipe distribuée. Certains problèmes, tels que les membres qui assistent souvent en retard aux réunions, doivent être traités avec soin et toute l’équipe doit trouver une solution ensemble.

