Qu’est-ce qu’une exception de difficultés NBA et qui sont les joueurs de remplacement ?

Alors que la variante omicron de COVID-19 continue de se propager, la NBA a demandé à une grande partie de « joueurs de remplacement » de remplacer les joueurs qui sont dans les protocoles de santé et de sécurité. Et jusqu’à présent, plus de 100 joueurs auraient entré les protocoles de santé et de sécurité de la ligue jusqu’à présent ce mois-ci, selon Baxter Holmes d’ESPN.

Mais comment fonctionnent exactement les « joueurs de remplacement » ?

Essentiellement, l’exception de difficultés de la NBA permet aux équipes de dépasser la limite de 15 joueurs si plus de trois joueurs de la liste vont chacun manquer une période prolongée en raison d’une maladie ou d’une blessure. En règle générale, les équipes n’étaient pas autorisées à demander l’exception de difficultés avant le 5 janvier.

Mais à partir de la saison dernière, la ligue a modifié la politique pour autoriser des exceptions plus tôt. Et depuis le début de la semaine, du 19 décembre au 19 janvier, la NBA autorise les équipes à signer un joueur de remplacement pour chaque joueur de leur liste qui est testé positif pour COVID-19. Les joueurs bidirectionnels ont également désormais un temps illimité qu’ils sont autorisés à passer dans la NBA.

Bien qu’il y ait de grands noms (par exemple Isaiah Thomas, Lance Stephenson, Ersan Ilyasova, CJ Miles) qui ont signé en tant que joueurs de remplacement, il y a beaucoup de jeunes espoirs NBA prometteurs qui espèrent profiter de cette opportunité comme une chance de rester dans la ligue. .

Tous les joueurs ci-dessous n’ont pas été signés dans le cadre d’exceptions de difficultés et certaines transactions (par exemple, DeMarcus Cousins ​​et Wesley Matthews aux Milwaukee Bucks) peuvent avoir eu lieu de toute façon au cours d’une saison normale.

Mais ci-dessous, sur la base du journal des transactions de la NBA et des rapports des meilleurs initiés de la ligue, vous pouvez trouver un suivi en direct de tous les joueurs qui ont signé de nouveaux accords avec des équipes de la NBA au cours du mois dernier.

Hawks d’Atlanta



(Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports)

Contrat de 10 jours : Lance Stephenson, Malcolm Hill

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Celtics de Boston



(Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports)

Contrat de 10 jours : Justin Jackson, CJ Miles

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

filets de Brooklyn



(Brad Penner-USA TODAY Sports)

Contrat de 10 jours : Langston Galloway, Shaquille Harrison, James Ennis, Wenyen Gabriel

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Charlotte Frelons



Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Chicago Bulls



(AP Photo/Nam Y. Huh)

Contrat de 10 jours : Stanley Johnson*, Alfonzo McKinnie (2x), Mac McClung, Ersan Ilyasova

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

* n’est plus sur la liste

Les Cavaliers de Cleveland



(Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Contrat de 10 jours : Luke Kornet, Justin Anderson

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Les non-conformistes de Dallas



(Jim Dedmon-USA TODAY Sports)

Contrat de 10 jours : Theo Pinson, George King, Marquese Chriss, Charlie Brown Jr.

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Nuggets de Denver



(Photo AP/David Zalubowski)

Contrat de 10 jours : Davon Roseau

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Pistons de Détroit



Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Guerriers de l’État d’or



Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Houston Rockets



(Photo AP/Carlos Osorio)

Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : Trevelin Reine

Reste de la saison : Garnison Mathews

Indiana Pacers



(Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports)

Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : Terry Taylor

Reste de la saison : N / A

Tondeuses LA



Contrat de 10 jours : Moïse Wright

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

les Lakers de Los Angeles



(Shaina Benhiyoun/SPP/Sipa États-Unis)

Contrat de 10 jours : Isaiah Thomas, Jemerrio Jones

Bidirectionnel : Chaundee Brown, Mason Jones

Reste de la saison : N / A

Grizzly de Memphis



Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

chaleur de Miami



(Joe Buglewicz/.)

Contrat de 10 jours : Zylan Cheatham

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

dollars de Milwaukee



(Stacy Revere/.)

Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : Javonte Intelligent

Reste de la saison : DeMarcus Cousins, Wesley Matthews

Loups des bois du Minnesota



(Joe Buglewicz/.)

Contrat de 10 jours : Rayjon Tucker, Chris Silva

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Pélicans de la Nouvelle-Orléans



(Joe Buglewicz/.)

Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : Jared Harper

Reste de la saison : Gary Clark

Knicks de New York



(Brad Mills-USA TODAY Sports)

Contrat de 10 jours : Tyler Hall, Matt Mooney, Damyean Dotson

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Tonnerre d’Oklahoma City



Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Magie d’Orlando



(Mike Watters-USA TODAY Sports)

Contrat de 10 jours : BJ Johnson, Hassani Gravett, Aleem Ford, l’amiral Schofield, Tim Frazier, Freddie Gillespie

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

76ers de Philadelphie



(David Butler II-USA TODAY Sports)

Contrat de 10 jours : Tyler Johnson

Bidirectionnel : Myles Powell

Reste de la saison : N / A

Soleils Phénix



Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Portland Trail Blazers



Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Rois de Sacramento



(Cary Edmondson-USA TODAY Sports)

Contrat de 10 jours : Justin Robinson, Ade Murkey

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

San Antonio Spurs



Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Raptors de Toronto



(Joe Buglewicz/.)

Contrat de 10 jours : Tremont Waters, Brandon Goodwin, Juwan Morgan, Nik Stauskas

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Jazz de l’Utah



Contrat de 10 jours : N / A

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A

Les sorciers de Washington



Contrat de 10 jours : Jordan Schakel

Bidirectionnel : N / A

Reste de la saison : N / A