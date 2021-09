Qu’est-ce qu’une victoire de Justin Trudeau aux élections canadiennes signifie pour le Premier ministre Boris Johnson | Monde | Nouvelles

in

Justin Trudeau, 49 ans, et son Parti libéral ont remporté 157 sièges aux élections anticipées de 2021 au Canada – le même nombre que le parti a remporté en 2017, mais 13 de moins que les 170 nécessaires pour une majorité à la Chambre des communes. L’absence de majorité est un résultat délicat pour M. Trudeau, qui espérait réaliser des gains importants lors des élections anticipées. Mais son soutien a diminué face à l’indignation des électeurs face à sa décision de déclencher des élections alors que le pays lutte pour lutter contre la quatrième vague de la pandémie. Mais que signifiera le résultat des élections pour le Premier ministre Boris Johnson ?

En fin de compte, cependant, les électeurs ont décidé de lui donner encore quatre ans au pouvoir, le portant potentiellement à une décennie au pouvoir.

Parlant de la victoire de son parti, M. Trudeau a déclaré: «Vous nous renvoyez au travail avec un mandat clair pour aider le Canada à traverser cette pandémie.

« Notre équipe, notre gouvernement est prêt. Pour mes concitoyens, il n’y a pas de plus grand honneur que de vous servir.

Le vainqueur de l’élection aura un rôle clé dans la décision de la direction du pays sur des questions clés telles que le changement climatique, le libre-échange et la sécurité.

Et bien que les élections au Canada ne suscitent pas la même attention mondiale que celles qui ont eu lieu aux États-Unis voisins, cela ne signifie pas que le résultat n’aura pas de graves implications pour les autres nations du monde.

Le principal adversaire de M. Trudeau, la chef conservatrice Erin O’Toole, avait fait part de son intention d’élaborer de nouveaux plans d’action dans bon nombre de ces domaines, notamment pour poursuivre l’accord commercial dit de Canzuk avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Cependant, M. Trudeau s’est engagé à approfondir les partenariats diplomatiques, économiques et de défense dans la région Asie-Pacifique.

Le Royaume-Uni a déjà un accord commercial avec le Canada, en tant que reconduction de l’accord précédent que l’UE a conclu avec le Canada, connu sous le nom de CETA.

La Grande-Bretagne et le Canada ont signé un accord commercial intérimaire en novembre de l’année dernière, avant de conclure un accord complet en décembre 2020.

Dans une déclaration publiée à l’époque, le gouvernement britannique a déclaré : « L’accord d’aujourd’hui donne une certitude aux entreprises britanniques qui exportent des biens et des services vers le Canada pour une valeur de 11,4 milliards de livres sterling.

“L’accord commercial soutient les industries britanniques, notamment la fabrication automobile et l’alimentation et les boissons, qui, à elles deux, fournissent des emplois à plus d’un demi-million de personnes à travers le Royaume-Uni.”

Le commerce entre le Royaume-Uni et le Canada s’élève actuellement à environ 22,4 milliards de livres sterling chaque année.

Tout nouvel accord « porterait nos relations commerciales vers de nouveaux sommets en entamant des négociations sur un nouvel accord commercial qui nous aidera à établir la barre pour le commerce du XXIe siècle, en créant des opportunités d’emploi et de la prospérité pour notre peuple », selon l’ancien secrétaire au commerce. et l’actuelle ministre des Affaires étrangères Liz Truss.

L’accord est bénéfique dans tout le Royaume-Uni, de nombreuses régions bénéficiant de l’accord.

Selon la déclaration du gouvernement, “ensemble, les régions des West Midlands et du Nord-Ouest ont exporté pour plus de 1,2 milliard de livres sterling de marchandises vers le Canada l’année dernière, tandis que l’Écosse et l’Irlande du Nord ont exporté collectivement 1 milliard de livres sterling”.

Le Canzuk est un accord populaire au Royaume-Uni avec 94 % des parlementaires britanniques soutenant la libre circulation des marchandises entre le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’enquête a révélé que 61 pour cent soutiennent également la libre circulation des personnes entre ces pays.

M. Trudeau a essuyé des critiques ces derniers jours en raison d’affirmations selon lesquelles il était une réflexion après coup pour le leader américain Joe Biden.

Le Premier ministre canadien a été contraint d’expliquer lors d’une récente campagne pourquoi le Canada ne faisait pas partie de l’accord d’Aukus entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.

Il a déclaré aux journalistes qu’Aukus concernait les sous-marins nucléaires et a fait valoir que l’Australie n’était “pas actuellement ou de sitôt sur le marché” pour eux.

Il a ajouté que le Canada continue d’être un membre important de l’alliance du renseignement Five Eyes, qui comprend les Aukus.