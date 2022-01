Qu’est-ce qu’Urban Dictionary et pourquoi est-il maintenant viral sur Twitter et Instagram

Le Dictionnaire Urbain fr un site de plus de 23 ans, qui était déjà sur Internet alors qu’une bonne poignée de ceux qui lisaient The Output n’y étaient même pas encore.

Il a été créé par Aaron Peckman en 99, à l’Université polytechnique de Californie et essentiellement est un dictionnaire d’argot et d’expressions de la rue. Initialement, Peckman l’a créé pour capturer la différence d’expressions familières parmi les jeunes dans diverses parties de la Californie, mais il s’est rapidement répandu aux États-Unis et de là dans le monde.

Si vous voulez savoir exactement ce que signifie quelque chose, ce que signifient ces abréviations ou la nouvelle expression que votre petit frère ne sort pas de sa bouche, vous allez la chercher dans The Urban Dictionary et, d’ailleurs, vous vous sentez vieux parce que vous ne sais plus comment les enfants d’aujourd’hui.

Bien sûr, c’est principalement en anglais, bien qu’il y ait des mots en espagnol et que vous appreniez quelques choses curieuses. De plus, il recueille non seulement du jargon, mais aussi des noms et autres concepts, mêlant humour à des définitions assez précises.

Le Dictionnaire Urbain et son politiquement incorrect

Avec plus de 8 millions de définitions déjà, et des mots et expressions du monde entier (bien que l’explication du dictionnaire soit toujours en anglais), on estime qu’il compte environ 70 millions de visiteurs par mois et, surtout, c’est très politiquement incorrect.

Les définitions des expressions sont généralement correctes, mais il n’y en a pas qu’une et, la plupart du temps, ils sont drôles, obscènes, grossiers et tout à la fois.

Pour vous donner une idée, voici ce que vous trouverez si vous recherchez Donald Trump. Il y a beaucoup plus d’entrées, mais je mets la plus douce car nous voulons que vous continuiez à penser que The Output est un site respectable (il ne l’est pas).

En fait, il a été récemment au centre de la polémique car il allait bien au-delà du mauvais goût. Cependant, le dictionnaire urbain est devenu à la mode sur Twitter et Instagram au contraire.

Les gens recherchent son nom dans The Urban Dictionary et le partagent sur les réseaux sociaux

La nouvelle tendance virale est de rechercher votre nom dans The Urban Dictionary, de voir ce qui en sort et de le partager. Vous pouvez déjà espérer que la chose a une blague et sûrement lourde, mais c’est le contraire qui se produit.

Au lieu de commencer par des injures, les définitions des noms sont généralement de très bonnes vibrations et disent de très belles choses. À titre d’exemple, c’est ce qui se passe lorsque je recherche mon nom et que je ne peux pas être plus d’accord sur ce qu’il dit (et sur le nombre de votes positifs qu’il a après avoir appuyé sur le bouton).

Et c’est ce qui arrive si je cherche mon patron.

En cela Je ne suis pas tellement d’accord et je ne peux pas croire que j’ai plus de votes positif que moi, mais bon.

La curiosité est que cette augmentation de l’estime de soi dont nous avons tous besoin vient de ceux qui s’y attendent le moins. Le dictionnaire urbain a toujours été un peu sommaire, ce cousin intelligent de 4chan et autres, un peu distant, c’est vrai, mais vous voyez la ressemblance avec lui.

Cependant, de nombreux utilisateurs en font depuis longtemps un meilleur site avec ces définitions de noms. Bien sûr, nous vous disons déjà que tous ne seront pas positifs, mais la grande majorité le sera et ils vous feront sûrement sourire.