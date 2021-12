Qu’est-il arrivé à Bonnie et Foxy ?

FNAF Security Breach est maintenant disponible et les fans se demandent ce qui est arrivé à Bonnie et pourquoi Foxy n’est pas dans le dernier jeu Five Nights At Freddy.

Le dernier épisode de Five Nights At Freddy de Steel Wool est un cauchemar horrible plus effrayant que les entrées précédentes. Vous n’êtes plus confiné dans une salle de sécurité et un bureau, car vous êtes plutôt un petit garçon qui a besoin de courir à tout moment.

Les fans semblent aimer le dernier opus de la série, mais il y a quelques absences notables qui font mal à la communauté.

Qu’est-il arrivé à Bonnie dans Five Nights At Freddy’s Security Breach ?

Les notes dans le jeu indiquent que Glamrock Bonnie a été remplacée par Monty dans FNAF Security Breach.

Selon l’utilisateur de Reddit, DylanFallis, il est dit que le célèbre lapin animatronique de Five Nights At Freddy a été mis hors service. Monty le remplaça et devint si populaire que le lapin ne revint jamais.

Le même utilisateur de Reddit note que Monty joue de la guitare basse tout comme le lapin préféré des fans. Freddy Fazbear mentionne qu’il n’y a plus de lapin au pizzaplex et – ce qui est assez triste – il dit aussi qu’il « lui manque trop » au Bonnie Bowl.

Quant à ce qui est arrivé au lapin, tout ce qui est noté, c’est qu’il a été vu pour la dernière fois entrer dans le mini-golf de Monty.

Pourquoi Foxy n’est-il pas dans la violation de sécurité de la FNAF ?

Aucune raison n’est donnée pour expliquer pourquoi Foxy n’est pas dans la faille de sécurité de la FNAF, mais il y a au moins des œufs de Pâques.

Il y a une peluche à collectionner et il y a aussi un pop-up à Rockstar Row. Cependant, contrairement à Bonnie, il n’est pas spécifiquement clair qu’il y ait jamais eu une version Glamrock du tristement célèbre pirate.

Certains fans pensent qu’il n’y a pas de Glamrock Foxy et qu’il a simplement été remplacé par Roxanne par les développeurs.

Y aura-t-il des DLC ?

Le contenu téléchargeable n’a pas été annoncé pour le dernier jeu Five Nights At Freddy, mais il aurait été mentionné lors d’une interview avec Dawko (par Reddit).

Si du contenu téléchargeable sort pour le jeu, alors de nombreux fans seraient heureux car certains pensent que l’histoire est décevante. En effet, il ne fournit pas toutes les réponses et certains aspects semblent incomplets.

