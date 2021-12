Qu’est-il arrivé à BTS Suga ? Big Hit partage la mise à jour et le plan de récupération de Covid

BTS Suga, qui est récemment revenu des États-Unis, a été testé positif pour Covid-19 après son retour en Corée, selon la dernière mise à jour de Big Hit Music. Voici tout ce que nous savons sur le résultat du test positif et le plan de récupération de BTS Suga.

Suga, alias Min Yoongi, est actuellement en auto-quarantaine obligatoire après son retour du concert hors ligne révolutionnaire de BTS à Los Angeles qui est devenu le « sixième plus gros brut de l’histoire du Billboard Boxscore ».

Qu’est-il arrivé à BTS Suga ? Big Hit Music partage une mise à jour majeure sur la santé

Dans une nouvelle mise à jour de Weverse, Big Hit Music a partagé: « Le membre de BTS Suga a été confirmé avec COVD-19 le vendredi 24 décembre pendant son auto-quarantaine après avoir passé le test PCR immédiatement à son retour en Corée le jeudi 23 décembre. »

« Suga a terminé son deuxième cycle de vaccination contre le COVID-19 fin août et ne présente aucun symptôme à ce jour. Il administre actuellement des soins personnels à domicile conformément aux directives des autorités sanitaires. »

Il a ajouté: «Suga, qui a eu un certain nombre d’engagements personnels aux États-Unis pendant le congé officiel de BTS, a été testé négatif pour le test PCR effectué avant de se rendre aux États-Unis et a commencé son auto-quarantaine après avoir passé le test PCR à son retour. en Corée. Il a reçu des résultats positifs pendant la quarantaine et il n’y a eu aucun contact avec les autres membres. »

La déclaration s’est terminée en disant : « La société place la santé des artistes au premier plan de nos priorités et nous ferons tout notre possible pour aider Suga à se rétablir rapidement. Nous coopérerons également avec diligence avec les demandes et les directives des autorités sanitaires. »

Les fans souhaitent un prompt rétablissement au membre de BTS

BTS ARMY du monde entier formule ses vœux de prompt rétablissement à Suga. Comme il est actuellement asymptomatique, les fans souhaitent que Yoongi retrouve une bonne santé très bientôt.

Un fan a jailli : « Yoongi est complètement vacciné, il est asymptomatique et il est fort, c’est notre Yoongi ! Souhaitons-lui un prompt rétablissement et gardons-le dans vos prières et vos bonnes pensées.

Un deuxième fan a partagé : « Yoongi est la personne la plus forte que j’aie jamais connue. Souhaitons-lui tous un prompt rétablissement. J’espère qu’il se sentira mieux bientôt. Sérieusement, baise ce covid. S’il te plaît, guéris-toi bientôt, Yoon !

Yoongi est complètement vacciné, il est asymptomatique, et il est fort, c’est notre Yoongi ! Souhaitons-lui un prompt rétablissement, et gardons-le dans vos prières et vos bonnes pensées. – Dita ⁷ (@almostdita) 24 décembre 2021

BTS Suga, qui sera en pause avec le reste du groupe avant leur grand retour en 2022, est récemment entré dans l’histoire de Billboard.

Le morceau « Girl Of My Dreams » de BTS Suga et Juice Wrld de l’album posthume « Fighting Demons » de Juice Wrld a fait ses débuts à la première place du classement des ventes de chansons numériques, faisant de lui le premier soliste coréen à atteindre ce record.

Tout en souhaitant le rétablissement ultra rapide de Suga, diffusez sa liste de lecture ci-dessous.

