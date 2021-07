Qu’est-il arrivé à ce jeu Nintendo DS pour filles ?

Image : primordiale

À la fin des années 2000, 505 Games et Crush Digital Media prévoyaient de sortir un jeu Nintendo DS basé sur Mean Girls, la comédie du passage à l’âge adulte avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams. Cependant, il n’y a aucune preuve que le jeu soit jamais sorti, laissant de nombreux observateurs experts de DS considérer le jeu comme un « média perdu ». Mais maintenant, le jeu «perdu» a enfin fait surface, presque entièrement le résultat des efforts menés par un certain Raven Simone (connu sous le nom de Bobdunga sur YouTube), qui vient de publier une partie complète.

L’adaptation DS de Mean Girls a été annoncée pour la première fois en 2008, aux côtés des adaptations de Pretty In Pink et Clueless (comme si). Mais il n’est apparemment jamais sorti et est devenu le domaine de sites comme The Lost Media Wiki.

Des chuchotements de Mean Girls sont apparus de temps en temps sur le Web. Une liste Best Buy pour une copie d’occasion du jeu présente une critique du produit, publiée il y a à peine six mois, qui suggère que quelqu’un a mis la main dessus : « Un jeu DS décent pour 8 $, je veux dire que vous obtenez ce que vous attendez d’un film lien dans le jeu, gentil si juste un tas si mini-jeux [sic]. ” Cette liste est actuellement marquée comme “épuisée”. Une liste d’Amazon indique également que Mean Girls est épuisé. Il répertorie actuellement quatre critiques (cinq étoiles dans l’ensemble !), dont trois disent quelque chose à l’effet qu’il n’a jamais été publié. Une page Newegg répertorie simplement le jeu comme “en rupture de stock”.

Le wiki Lost Media Archive prétend que Mean Girls est sorti en Europe, ce qui pourrait être vrai, mais il n’y a aucune preuve irréfutable pour le prouver. Un article archivé de 2017 de 505 Games, l’éditeur de Mean Girls, suggère même que le jeu n’a jamais été commercialisé : « Selon nos propres équipes de vente au détail, Mean Girls n’a jamais été publié pour la Nintendo DS, et les actifs inutilisés pour le jeu ne sont pas disponibles pour Distribution.” (505 Games n’a pas répondu à une demande de commentaire de Kotaku à temps pour la publication.)

C’était donc assez surprenant en mai lorsque Raven (qui a demandé à être appelée par son prénom) a révélé qu’elle avait mis la main sur le jeu DS à longue rumeur via une bande-annonce effrontée pour la deuxième partie à venir de son documentaire, The Jeux de filles des médias perdus. Dans la série documentaire en deux parties, Raven raconte ses efforts pour mettre le jeu en lumière, stylisée comme une véritable docuserie policière en vogue. Voici la première partie :

“L’un des plus gros obstacles était probablement le timing”, a déclaré Raven à Kotaku dans un e-mail. “Mon temps entier était consacré à rechercher et à trouver plus de pistes, car souvent j’entrais en contact avec des gens uniquement pour que la piste se refroidisse.”

Après des mois d’impasses, un membre de l’équipe anonyme qui a travaillé sur le jeu original a été impressionné par la vidéo de Raven sur le jeu DS Clueless annulé de la même manière, et a partagé une copie de Mean Girls avec elle. De là a commencé le processus ardu de débogage et d’émulation. Raven s’est associé à un programmeur connu sous le nom de TOMYSSHADOW pour que la chose fonctionne et soit jouable.

“C’était un long processus et je n’avais aucune connaissance préalable”, explique Raven. Ceux qui recherchent un aperçu complet des écrous et boulons du processus peuvent en trouver un écrit dans la description vidéo de la partie complète, et développé dans un commentaire épinglé par TOMYSSHADOW.

Le résultat final, une version jouable du jeu Mean Girls DS, s’est avéré… pas si génial ! Bien que le jeu révère clairement le matériel source – montrant des événements clés du film, comme la tristement célèbre scène de spectacle de talents dans laquelle la distribution principale s’habille comme un petit groupe de fêtards SantaCon – la boucle de gameplay fondamentale est principalement une collection de non inspirés mini-jeux.

C’était aussi un désastre chargé d’insectes. La ROM a d’abord souffert d’une erreur de boucle infinie – à peine 14 minutes. Parfois, les chapitres plantaient complètement, ou forçaient même le joueur à les réexécuter à partir de zéro. Mis à part les bugs, certains mini-jeux, comme le spectacle de talents susmentionné, nécessitaient la précision d’un vrai stylet, ce qui est difficile à reproduire avec une souris dans un émulateur. À la fin de sa partie, Raven n’a pu atteindre que 97% d’achèvement pour le jeu.

« Si ce jeu était sorti en 2009, j’y aurais probablement joué et l’aurais apprécié dans une certaine mesure (bien que je me rende compte que c’est plus ou moins une pelle). Le principal attachement aurait été qu’il s’agissait de Mean Girls et que j’étais une adolescente », a déclaré Raven. « Le jouer maintenant en tant qu’adulte, problèmes et tout, cependant : une expérience bien différente. »

Même ainsi, les commentateurs semblent apprécier tout ce qu’elle a fait pour enfin mettre en lumière Mean Girls, un exploit rare de persévérance acharnée et d’archéologie numérique. “C’est légendaire dans le monde de la préservation”, a déclaré l’un d’eux. Un autre a déclaré: «Elle est une telle légende. … Je n’ai vraiment jamais pensé que ce jeu serait trouvé.