Qu’est-il arrivé à Derek Sherman de Marié au premier regard ? 10z viral

Le mariage raté de Derek Sherman et Katie Conrad de “Married at First Sight” n’était cependant pas uniquement de sa faute. Derek a lui-même eu une « erreur physique » (via E! Online). Les deux ne se sont pas mis d’accord sur beaucoup de choses, ce qui s’est transformé en plusieurs combats tout au long de leur saison dans la série.

Selon Monsters & Critics, Derek est passé à autre chose. Toujours en quête d’aventure et de spontanéité, il a repris une vie centrée sur ses envies plutôt que celles d’un inconnu marié à la télévision.

Il ne semble pas être dans une relation, du moins publiquement, mais il est revenu à des passe-temps qu’il a abandonnés lorsqu’il s’est marié. Selon ., l’un de ces passe-temps est la sculpture de citrouilles, Derek se rendant sur Instagram pour publier une sculpture de Baby Yoda, avec la légende: “Je ne sais pas comment cela a commencé, mais la sculpture de citrouille est assez curieusement devenue l’un de mes passe-temps passion secrète. Je n’ai pas été capable de faire une seule l’année dernière à cause de… bien la vie et d’épouser un étranger… mais j’ai essayé de me rattraper cette année.

Quant à Conrad, elle a beaucoup évolué. Elle est maintenant fiancée à un nouvel homme.

