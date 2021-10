Qu’est-il arrivé à Harry Kane ? Les statistiques de l’attaquant de Tottenham cette saison sont accablantes après s’être vu refuser le transfert de Manchester City

Il faudrait vivre sous un rocher pour ignorer la forte baisse de forme de l’attaquant de Tottenham Harry Kane en Premier League cette saison.

Le joueur de 28 ans ne ressemble en rien au joueur qui a terrifié les défenses dans le passé, coupant une figure désespérée dans l’équipe en difficulté de Nuno Espirito Santo s’étant jusqu’à présent vu refuser un transfert à Manchester City cet été.

GETTY

Une gueule de bois en euros ou les effets d’un gros transfert d’argent raté, les fans des Spurs ont été déçus par Kane cette saison

Les statistiques ne mentent pas et la lecture de Kane est assez sombre jusqu’à présent. Nous allons jeter un coup d’oeil…

QUELLE DIFFÉRENCE FAIT UNE ANNÉE

Les Spurs affrontent Burnley lors de la Coupe Carabao mercredi soir, et ironiquement, le même match a été joué à cette époque l’année dernière presque jour pour jour en Premier League.

Kane a enregistré une passe décisive ce jour-là, dirigeant le ballon du coin d’Erik Lamela pour que Son Heung-min le frappe au fond des filets.

Au même stade la saison dernière, Kane avait récolté huit passes décisives, s’avérant être un vrai joueur d’équipe ainsi qu’un buteur.

Cette fois-ci, il n’a enregistré qu’une seule passe décisive en Premier League et ne semblait pas vraiment prêt à défendre la cause contre West Ham ce week-end, faisant à peine un effort pour empêcher Michail Antonio de marquer le but vainqueur du match.

GETTY

À cette époque l’année dernière, le partenariat Son-Kane était florissant

BUT SÉCHERESSE

Après neuf matchs la saison dernière, Kane avait déjà marqué sept buts.

Cela incluait de marquer lors de grandes victoires telles que la victoire 5-2 contre Southampton et la défaite 6-1 contre Manchester United.

Mais cette fois, ça a été une autre histoire.

Il n’en a qu’un à son actif cette saison en huit apparitions, contre Newcastle en octobre dans une victoire étriquée.

GETTY

Kane a finalement démarqué lorsque les Spurs ont visité St James ‘Park ce mois-ci

GETTY

La fortune de l’homme en difficulté des Spurs a encore coulé lorsqu’il a laissé son homme, Antonio de West Ham, le battre au ballon pour marquer le vainqueur du Hammer

AFFAIBLISSEMENT DU TIR

Kane a du mal à entrer dans les positions de buteur ce trimestre.

Il n’a réussi que 18 tirs en Premier League, c’est 20 de moins qu’à cette époque la saison dernière.

Et ce problème se répand dans toute l’équipe.

Les Spurs n’ont pas réussi à tenter un seul tir au cours de la seconde mi-temps à West Ham, ce qui en fait la troisième fois que cela se produit pour l’équipe du nord de Londres cette saison en Premier League – le plus grand nombre de toutes les équipes.

D’immanquable à ses statistiques en baisse dans tous les domaines, il y a même des appels pour que Kane soit éliminé du XI avant l’affrontement de ce week-end avec Man United – en direct sur talkSPORT.

Et compte tenu des buts attendus, Kane se situe à 1,91 par rapport à 6,51 l’an dernier, cela ne choquerait pas les fidèles des Spurs.

Peut-il revenir à son meilleur niveau ? Il pourrait avoir les adversaires parfaits pour faire exactement cela ce week-end alors que Manchester United, en crise, visite Tottenham…

La forme de Kane a chuté de manière alarmante EDGE: Qu’est-ce qui ne va pas avec Harry Kane de Tottenham cette saison?