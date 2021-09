Qu’est-il arrivé à l’actrice de Hilary Banks Karyn Parsons de « Fresh Prince of Bel-Air » ?

En plus de Will Smith et Carlton Banks dans la sitcom des années 90 The Fresh Prince of Bel-Air, Hilary Banks s’est démarquée. Hilary, interprétée par l’actrice Karyn Parsons, était l’enfant de Banks la plus âgée et la plus gâtée, connue pour son amour de l’argent, de la mode et de tout ce qui est fabuleux. Malheureusement, elle n’avait pas le cerveau pour sauvegarder sa beauté, ce qui la rendait encore plus attachante aux téléspectateurs.

Mis à part un rôle dans le film comique Major Payne aux côtés de Damon Wayans, Parsons a apparemment disparu dans l’obscurité après le succès de Fresh Prince. Elle a dit à VICE dans une interview en 2019 que ce n’était pas par choix. Au lieu de cela, elle dit qu’il était difficile de trouver du travail.

“Ce n’est pas que je m’attendais à ce que les gens sachent qui j’étais, mais même si j’essayais de dire aux directeurs de casting ce que j’avais fait auparavant, ils n’en auraient aucune idée”, a-t-elle déclaré. “J’ai commencé à me sentir vraiment stupide en essayant de leur faire savoir ce qu’était Fresh Prince et qui j’y étais. C’était embarrassant. Je me sentais comme un crétin, du genre ‘Oh, c’était cette émission dans les années 90.'”

Parsons a déclaré qu’il y avait un manque de rôles de qualité disponibles pour les femmes de couleur au cours de cette période. Elle plaisante en disant qu’une future actrice oscarisée obtenait tous les rôles. “Il y avait une poignée d’actrices qui faisaient le travail, et la plupart de leurs noms étaient Halle Berry”, a-t-elle déclaré. “Je me suis toujours dit : ‘Halle l’a encore récupéré !’ Il semblait qu’il y avait si peu de rôles et Halle travaillait comme une folle, à juste titre.”

Elle a créé sa propre opportunité en co-créant une sitcom féministe appelée Lush Life. Les critiques n’ont pas aimé la série et après seulement quatre épisodes, la série a été retirée des ondes par FOX. Elle a continué à jouer, mais au fil du temps, ses intérêts ont commencé à changer, surtout après son mariage et la fondation d’une famille.

Elle s’est tournée vers l’écriture et a fondé l’organisation à but non lucratif Sweet Blackberry en 2005. L’organisation éduque les enfants sur des parties peu connues de l’histoire des Noirs. Elle a récemment participé à la réunion spéciale tant attendue de Fresh Prince pour son 30e anniversaire, diffusée sur HBO Max.