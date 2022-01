Qu’est-il arrivé à Léda à la fin?

L’un des meilleurs films à sortir sur Netflix depuis longtemps est le premier film de Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter. Le film a un casting à tomber par terre, avec Olivia Colman, Dakota Johnson, Paul Mescal et Ed Harris réalisant tous d’excellentes performances – et il est sorti au Royaume-Uni avec des éloges de la critique et s’est confortablement installé dans le top 10 de Netflix depuis. Mais The Lost Daughter est parfois un film assez ambigu et laisse beaucoup de place à l’interprétation avec de nombreux mots non dits. C’est la fin de The Lost Daughter expliquée, et plus précisément ce qui arrive au personnage d’Olivia Colman, Leda au moment où le générique défile.

Avertissement : Spoilers pour The Lost Daughter à venir.

De quoi parle La Fille Perdue ?



La fille perdue est une adaptation du livre du même nom d’Elena Ferrante, et met en vedette Olivia Colman dans le rôle d’une professeure nommée Leda en vacances en Grèce. Sa tranquillité de vacances est contrariée par l’arrivée d’une famille bruyante, avec Nina (jouée par Dakota Johnson) et sa très jeune fille Elena. Leda commence à être obsédée par la jeune mère et sa fille, et leur présence provoque des retours en arrière sur sa propre relation avec la maternité et ses filles qui sont de plus en plus pénibles.

La fille perdue – la fin expliquée

L’obsession de Leda pour Nina et Elena amène Leda à prendre la poupée chérie d’Elena, ce qui cause beaucoup de détresse à l’enfant. Pendant un certain temps, ses motivations pour le faire ne sont pas claires. Leda se lie d’amitié avec Nina, mais pendant l’apogée émotionnelle du film, elle discute avec elle du fait qu’elle s’est toujours sentie comme une « mère contre nature » et se voit beaucoup dans Nina. Elle avoue à Nina qu’elle a volé la poupée d’Elena comme « sa façon de jouer ». Nina réagit de rage et poignarde Leda avec une épingle à chapeau que Leda lui a donnée plus tôt dans le film.

Nina s’enfuit et Leda rassemble ses affaires et quitte l’hôtel alors qu’elle saigne. Elle arrête sa voiture près de la plage et s’effondre sur le sable. Le lendemain matin, Leda se réveille sur la plage aux appels de ses filles inquiètes qui craignent que leur mère ne soit morte. Leda leur dit « Je suis en vie, en fait », et commence à peler et manger une orange tout en leur parlant. Nous voyons des flashbacks sur une jeune Leda et ses filles faisant la même chose.



Mais Leda est-elle réellement morte ?

Bien que Leda dise qu’elle est en vie, le film est ambigu quant à savoir si cela est vrai ou non. La scène est onirique et il y a quelque chose dans toute l’ambiance qui donne l’impression que Leda aurait pu mourir et c’est une forme d’au-delà. Dans le livre, Leda dit à ses filles au téléphone « Je suis morte, mais je vais bien ». La réalisatrice Maggie Gyllenhaal n’a ni confirmé ni nié, et a déclaré qu’elle avait gardé le script très conforme au livre de Ferrante. Par conséquent, il reste à l’interprétation du public si Leda meurt à la fin ou non.

