qu’est-il arrivé à l’effet Waitrose ?

Alors qu’une fois que le supermarché haut de gamme stimulerait les ventes de propriétés locales, son magnétisme semble s’estomper. Qu’est-ce qui motive actuellement les acheteurs et les vendeurs dans le secteur du logement au Royaume-Uni ?

Ces dernières années, des liens ont souvent été établis entre la popularité de certains quartiers et les supermarchés qui s’y trouvent. En particulier, un certain nombre d’analyses ont noté un « effet Waitrose », où la proximité du supermarché aisé augmenterait les prix des logements et les volumes de vente dans un lieu.

Cependant, un nouveau rapport Property & Homemover de TwentyCi pour le troisième trimestre 2021 a remarqué un ralentissement de cette tendance. En fait, cela souligne que les maisons plus éloignées des magasins Waitrose se vendent en fait plus rapidement en ce moment. De plus, les propriétés les plus éloignées d’un Waitrose ont connu une croissance des prix de vente plus élevée entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2021.

Pourtant, il existe toujours une corrélation distincte entre les prix élevés des maisons et un Waitrose à proximité. Le rapport montre que les prix de vente moyens au premier trimestre 2021 pour les maisons situées dans un rayon de 0 à 0,5 km du magasin étaient d’environ 599 000 £. Au fur et à mesure que vous vous éloignez, les prix se dégradent. Pour ceux situés à 10-20 miles du magasin, les prix de vente moyens n’étaient que de 243 000 £.

Logement au Royaume-Uni : commodités contre espace

Les résultats du rapport montrent comment les gens sont de plus en plus tiraillés entre divers facteurs lorsqu’il s’agit de leur propriété. La proximité des commodités, notamment d’un supermarché haut de gamme, attire toujours les acheteurs les plus aisés qui peuvent se le permettre. Mais obtenir une propriété qui pourrait avoir plus d’espace à un prix plus abordable, par exemple, pourrait maintenant gagner plus d’acheteurs.

TwentyCi note qu’entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2021, les maisons situées à moins de 800 mètres du magasin ont connu une croissance des prix de 15,8 % sur la période de deux ans. Bien que ce chiffre soit encore incroyablement élevé, les maisons plus éloignées – en particulier dans la fourchette de distance de deux à cinq milles – ont vu leurs prix augmenter de 22,6 %.

« Cela s’ajoute à l’image que nous avons vue au cours des derniers mois et qui suggère que si la proximité d’un magasin Waitrose est attrayante, le mouvement le plus important s’éloigne des centres-villes et des villes animés et vers des espaces verts plus calmes », indique le rapport.

Une partie de l’explication, dit le rapport, pourrait être due au stock disponible. Les données montrent qu’il y avait un pourcentage plus faible de ventes convenues dans des endroits très proches d’un Waitrose, tandis que ceux dans un rayon de 10 à 20 milles ont vu plus d’activité. Logiquement, les propriétés moins chères sont susceptibles de plaire à un plus large éventail d’acheteurs qui peuvent se les permettre, ce qui pourrait expliquer pourquoi ces maisons voient leur valeur augmenter en raison d’une demande plus élevée.

Une demande tirée par le manque d’offre

Le marché immobilier britannique continue de connaître une pénurie de logements disponibles à la vente. Il y a eu 9 % de nouvelles instructions en moins au troisième trimestre de cette année par rapport au troisième trimestre de 2019. Cela s’accompagne d’une augmentation de 16,5% des ventes convenue, montrant à quel point la demande de logements au Royaume-Uni dépasse constamment l’offre.

Dans les différentes régions d’Angleterre et du Pays de Galles – à l’exception d’Inner London – il reste entre 1,7 et 2,5 mois de stock immobilier à vendre, indique le rapport. C’est en baisse d’environ 50 % par rapport aux normes historiques. Alors que l’appétit reste élevé, le secteur est actuellement extrêmement compétitif parmi les acheteurs, ce qui soutient la croissance des prix des logements.

L’analyse porte également sur le volume de « déménageurs à domicile » à travers le pays. Cela va de ceux qui veulent déménager à ceux qui s’installent déjà dans leur nouveau logement. À l’heure actuelle, le nombre de déménageurs au sein de cet espace est en hausse de 14 % par rapport au troisième trimestre 2019.

Il y a actuellement environ 361 061 ménages qui souhaitent déménager sur le marché du logement britannique. 335 721 autres déménagent bientôt, tandis qu’un chiffre similaire (333 586) est en train de changer de maison. Dans la catégorie « vient d’emménager », on compte 330 936 ménages, tandis que le plus petit nombre – 296 184 ménages – s’installe.