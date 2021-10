Qu’est-il arrivé à l’idée de supprimer ces modifications ?

30/10/2021 à 10h28 CEST

A 03h00 du matin de ce dimanche 31 octobre, les horloges doivent être reculées jusqu’à 02h00, conformément à la directive européenne en vigueur. Le débat qui a été suscité il y a quelques années sur l’opportunité d’éliminer ces changements d’heure semble s’être atténué. En effet, des voix s’élèvent désormais pour défendre la nécessité de maintenir le changement d’heure pour éviter les déséquilibres indésirables dans la péninsule et économiser l’électricité.

Certains experts défendent son maintien, principalement pour des raisons d’économies économiques ou d’organisation sociale, tandis que d’autres estiment que dans une société numérisée il a déjà perdu l’utilité avec laquelle il a été conçu et assurent également qu’il n’est pas bénéfique pour la santé.

De plus, les détracteurs de la mesure font valoir les troubles qu’elle produit dans la vie quotidienne, y compris biologiques (troubles du sommeil), et les difficultés qu’elle entraîne souvent pour s’adapter aux nouveaux horaires.

En 2018, la Commission européenne a organisé une consultation publique pour connaître l’opinion des citoyens européens, dans laquelle 80% des 4,6 millions de personnes qui ont participé ont voté en faveur de la fin du changement d’heure.

En Espagne, un comité d’experts a été créé en septembre de la même année qui est venu proposer l’abandon de l’horaire actuel et l’hypothèse pour l’ensemble du territoire national d’un seul fuseau horaire : celui en vigueur aux Canaries, le même celui qui gouverne au Portugal et au Royaume-Uni.

Cependant, le gouvernement n’a finalement pris aucune décision concrète Et en effet, tous les États membres de l’UE ont décidé de maintenir ce changement de saison deux fois par an pour le moment : le dernier dimanche de mars et le dernier dimanche d’octobre.

Réduire l’utilisation de la lumière artificielle

Selon les experts, ce changement vise à faire correspondre les heures d’ensoleillement et la journée de travail de la majorité des travailleurs en Espagne pour réduire la consommation d’énergie, et donc l’impact environnemental. À l’aube plus tôt, il est possible réduire l’utilisation de la lumière artificielle au lever et pendant les premières heures de travail.

Mais de combien d’économies parlons-nous ? Les estimations de l’Institut pour la diversification et les économies d’énergie (IDAE) 5% d’économies d’énergie avec ce barème, qui avec la somme de l’ensemble des ménages, du secteur des services et des industries se traduit par environ 300 millions d’euros en termes généraux. Cependant, ces chiffres peuvent varier de manière plus ou moins sensible, selon le rythme auquel les prix des matières premières augmentent ou diminuent.

José María Martín Olalla, docteur en sciences physiques de l’Université de Séville et professeur de son département de physique, est l’un des défenseurs de cette mesure qu’il considère « utile & rdquor ; pour adapter la vie professionnelle de la société à la lumière du jour.

Il se lèverait à 10 dans certains endroits en Espagne

« Si on gardait l’heure d’été maintenant, dans deux mois de plus le lever du soleil se produirait vers 10 heures du matin dans certains endroits en Espagne& rdquor;, a affirmé à Efe et, de la même manière, « si à partir de mars nous maintenions l’horaire d’hiver, dans deux mois il commencerait à se lever à 5 heures du matin dans d’autres endroits & rdquor; cas ou dans un autre il serait un décalage qui affecterait les citoyens.

Pour cette raison, il a expliqué que l’économie d’énergie « n’est pas la raison principale & rdquor; pour justifier la modification des horloges, même si souvent cela « a été accompagné de crises énergétiques voire de guerres & rdquor;, mais parce que » c’est utile à la vie. & rdquor;

Selon une étude publiée par Martín Olalla lui-même ce mois d’octobre, le changement d’heure « a contribué à maintenir l’alignement du début de l’activité avec le lever du soleil tout au long de l’année & rdquor; tout en gardant la même heure pendant douze mois « Cela pourrait signifier une augmentation de l’activité tôt le matin pendant les mois d’hiver, mais avec des répercussions potentielles sur la santé humaine. »

Interrogé sur la possibilité que les saisons réduisent leurs différences en raison de l’augmentation moyenne attendue de la température que le changement climatique pourrait provoquer à l’avenir, le physicien a reconnu à Efe que « si elles devenaient vraiment plus homogènes, le changement d’heure perdrait son sens & rdquor;, bien qu’il s’agisse d’une « simple hypothèse & rdquor; et il a rappelé qu’il n’y a « aucune raison d’affirmer la relation entre ces deux phénomènes découplés & rdquor;.

Propositions pour changer l’heure

Les deux propositions qui ont été avancées pour éliminer le changement d’heure sont venues de l’UE et du gouvernement espagnol. Voici les approches :

Dans l’Union européenne :

–Quelle est la proposition de l’UE pour éliminer le changement d’heure ?: La Commission européenne a proposé en août 2018 la suppression du changement d’heure que nous effectuons au printemps et à l’automne, bien qu’aucune décision n’ait été prise à cet égard. Si cela était réalisé, nous n’aurions pas à changer les horloges deux fois par an comme nous le faisons actuellement et, en principe, nous resterions pour toujours à l’heure d’été, qui en Espagne est UTC + 2, selon le portail enterat.com . . .

– Qu’est-ce qui changerait: En hiver (novembre-mars), il faudrait plus de temps pour obtenir la lumière du jour le matin, mais l’après-midi, il y aurait plus de lumière du jour. Il se levait vers 9h00-9h45 le matin et il faisait nuit vers 18h20-19h00 l’après-midi. En été (avril-octobre) je ne changerais rien, puisque nous aurions la même heure que nous avons toujours eue, UTC + 2.

En Espagne:

–Quelle est la proposition de changer l’heure en Espagne?: Plusieurs gouvernements du PP et du PSOE ont étudié la possibilité de changer le fuseau horaire pour adopter celui du Royaume-Uni et du Portugal (UTC + 0 en hiver et UTC + 1 en été), ce qui correspond davantage à notre situation géographique. Nous avons actuellement celui de pays situés en Europe centrale (UTC+1 en hiver et UTC+2 en été), comme l’Allemagne, la France ou l’Italie. Le dernier gouvernement qui l’a proposé était celui de Pedro Sánchez en 2019 mais, après consultation de plusieurs experts, il a été décidé de ne pas changer le fuseau horaire car cela signifierait que cela se ferait la nuit vers quatre heures de l’après-midi en hiver et à huit heures. l’après-midi l’après-midi en été.

– Qu’est-ce qui changerait: Aussi bien en hiver qu’en été, il se lèverait avant et se coucherait avant. En Espagne, il se levait vers 7h00-7h45 le matin et il faisait nuit vers 16h20-17h00 l’après-midi. En été, il se levait à 5h20-6h00 et le soleil se couchait à 20h20-21h00.