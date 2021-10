Qu’est-il arrivé à Nikolaï Valuev ?

Le Russe était le plus haut champion poids lourd de l’histoire (2,13 m) et a régné pendant trois ans. Plus tard, il s’est lancé en politique et est venu présenter une émission pour enfants.

Jesus Minguez @ JesusMinguezAS

La ring story de Nikolai Valuev s’est terminée le 7 novembre 2009 à Nuremberg, à l’âge de 36 ans. Ensuite, le Britannique David Haye l’a battu pour clôturer une carrière de 50 victoires (34 avant la limite) et seulement deux défaites. Le film, pour certains effrayant, du champion du monde des poids lourds les plus hauts de l’histoire a pris fin.

