Qu’est-il arrivé à Nikolai Valuev?

L’histoire de l’anneau de Nikolai Valuev a terminé le 7 novembre 2009 à Nuremberg, à l’âge de 36 ans. Alors les britanniques David Haye l’a battu pour clore une carrière de 50 victoires (34 avant la limite) et seulement deux défaites.

Le film, pour certains effrayant, du champion du monde des poids lourds les plus hauts de l’histoire a pris fin. Le ‘Géant russe’, la ‘Montagne’, ‘La bête de l’Est’, une masse de 2,13 mètres de haut (et 2,16 mètres de portée, avec ce que cela comporte) avait capitalisé sur l’attente depuis plusieurs années en boxe, avec plus de détracteurs que de supporters, car depuis qu’il a atteint le Ceinture de l’Association mondiale (WBA) en 2005 contre John Ruiz Il l’a défendu avec succès à trois reprises pour le perdre face à Ruslan Chagaev, le reconquérir à Ruiz et le conserver à nouveau contre un Evander Holyfield (41 ans) dans sa descente. Trois ans au sommet de la catégorie reine de la boxe.

BOXE SPORTIVEValuev, contre Monte Barrett en 2006. FRANK POLICH (REUTERS)

« RARITÉ DU CIRQUE »

“Je le considère comme une rareté de cirque qui est dans la boxe, l’être humain le plus laid que j’ai jamais vu”, avait décrit David Haye. avec mépris, le même que beaucoup de gens lui ont montré tout au long de sa carrière. Son style primitif, son apparence physique ou le fait qu’il ait développé sa carrière pratiquement exclusivement en Allemagne ne plaisaient pas aux États-Unis. Mais le promoteur intelligent et controversé Don King a su sortir la tirelire pour profiter de l’attraction médiatique de ‘La Montaña’. Un athlète qui ressemble plus à un joueur de basket-ball ‘5’ coriace dans l’équipe soviétique de Tachenko et compagnie qu’à un boxeur. Jab à gauche et double à droite. Bouh ! Peu d’autre lui suffisait.

Valuev n’a pas du tout manqué de boxe après sa retraite. Loin de l’image d’ogre qu’ils ont bâtie autour d’eux, il aimait lire Tolstoï, écrire de la poésie (« juste pour ma femme », dit-il) et s’intéressait à la politique. En réalité, a remporté un siège de député à la Douma russe pour le parti Russie unie, le groupe qui a dirigé Vladimir Poutine pour président.

Nikolai Valuev (L), au parlement russe en 2011. SERGEI KARPUKHIN (REUTERS)

APRÈS LE YÉTI

Amoureux de la chasse et de la pêche comme Poutine, il se lance en 2011 dans une aventure surréaliste. Les chasseurs ont affirmé avoir vu le mythique Yéti, le bonhomme de neige, dans la région sibérienne de Kemerovo. Et là Valuev a voyagé quelques jours dans sa recherche. “Je pense que les miracles ne se produisent qu’à Noël et je doute que le Yéti prenne la route et arrête la camionnette à bras ouverts, mais si je le vois, je le lui dirai”, avait-il déclaré à la BBC à l’époque. Une manœuvre de propagande (une autre) dans sa carrière pour gagner plus de popularité (et de votes).

Fan d’une émission pour enfants populaire en Russie, “Spokoynoy nochi, malyshi” (quelque chose comme “Bonsoir les petits”), l’ex-homme de Saint-Pétersbourg a été encouragé à présenter un épisode. “C’était mon émission préférée et celle de mon fils”, il a compté. L’ogre était donc plutôt un bon géant.

Valuev, dans le travail de présentateur du programme pour enfants.

OPÉRATION DÉLICAT

Un géant avec des problèmes de santé aussi. D’abord, son poids de près de 150 kilos a mis sa carrière en difficulté. “Les médecins disent que les genoux de Nikolai ne lui permettront pas de pratiquer la boxe professionnelle pendant plus de deux ans”, a déclaré son entraîneur, Manuel Gabrielan, en 2007. Il vivait avec la douleur et cela se ressentait dans ses mouvements dans l’ensogado.

BOXE-SUISSE-WBA-RUS-USValuev, avec le promoteur Don King après avoir battu Jameel McCline en 2007. FREDERICK FLORIN (.)

En 2019, il a été opéré à deux reprises. Un en Allemagne et un en Russie. Les rumeurs indiquaient une tumeur à la tête. Mais il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un cancer. Mais de l’acromégalie, un trouble hormonal dû à une perturbation de l’hypophyse. C’est-à-dire le gigantisme qui l’a tant fait grandir dans sa jeunesse et qui à l’âge adulte se manifeste par une croissance des os des mains, des pieds et du visage.