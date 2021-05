Qu’est-il arrivé au commerce du vin de Luis Miguel?

Selon Aurelio, Luis Miguel Il n’avait qu’un seul objectif en lançant son vin: «J’adore boire du vin, mais ce que je veux, c’est que les femmes l’aiment». Enfin, «UNIQUE» a été officiellement lancé le 19 novembre 2005 à Viña Ventisquero et la présentation a été suivie personnellement par Micky.

Aurelio Montes del Campo. (www.monteswines.com)

«L’harmonie entre la terre, l’air et le soleil m’a inspiré pour créer, avec le soutien d’Aurelio Montes, ce vin de Cabernet Sauvignon, un vin UNIQUE en son genre. J’ai consacré la même passion et la même joie à la création de ce vin que j’apporte à ma musique. Je vous invite à partager avec moi l’esprit UNIQUE que nous portons tous à l’intérieur », lit-on sur l’étiquette sur le devant de la bouteille.

Le vin a été arrêté de produire en 2018 car Luis Miguel n’a plus renouvelé le contrat avec la Viña. Actuellement, UNICO continue d’être vendu au Mexique et, selon les rapports d’El Universal, les bouteilles les plus disponibles ne sont que celles du millésime 2018.

Ceux-ci peuvent être achetés sur Amazon ou El Palacio de Hierro à un coût approximatif de 500 pesos; Cependant, les bouteilles des récoltes précédentes, en particulier des premières années, peuvent atteindre un prix allant jusqu’à 18 mille pesos.

L’année dernière, Alex Basteri, le frère de Luis Miguel, a relancé les vins à Veracruz.