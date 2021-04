Qu’est-il arrivé au Père Alberto Cutié et à sa femme?

. Père Alberto Cutié et sa femme Ruhama Canellis

En 2009, et après avoir été pendant plusieurs années l’une des figures les plus reconnues de l’Église dans la communauté latino aux États-Unis, le père Alberto Cutié a joué dans un grand scandale, après la publication de plusieurs photographies dans lesquelles il est apparu en train de s’embrasser avec une de ses paroissiens, nommés Ruhama Canellis.

Si à l’époque la révélation publique de son «amour interdit» a mis le religieux dans l’œil de l’ouragan, le père Alberto a alors décidé de ne plus cacher son amour. Le cubano-américain a épousé sa petite amie en juillet 2009 et a formé une belle maison, à côté de Christian, le fils de 26 ans de sa femme, et des deux enfants qu’il a eu avec Ruhama: Camila, 10 ans, et Alberto, 8 ans.

Et aujourd’hui, 12 ans après toute cette tempête qui a changé sa vie, le père Alberto Cutié s’est entretenu avec le magazine People in Spanish, qui rassemble toute la famille des religieux sur la couverture de sa nouvelle édition, où le prêtre anglican a parlé aujourd’hui de la façon dont votre la vie a été en couple et comment vous voyez ce scandale dans lequel vous avez joué.

Et en analysant la situation qu’il a engendrée après avoir rompu ses vœux de chasteté, alors qu’il était encore prêtre, le Père Alberto assure qu’il ne regrette pas d’avoir suivi son cœur.

«Pire encore, c’est de vivre caché ou sans pouvoir sortir ouvertement et dire: ‘J’aime cette personne. Nous nous aimons et nous nous aimons. » C’était très libérateur pour moi. Le jour où les photos sont sorties, c’était très libérateur pour moi de pouvoir dire: «Oui, je suis amoureux, c’est arrivé. Quand je parle avec Univision, avec Teresa Rodríguez dans son entretien, avec les déclarations que j’ai faites, beaucoup de gens ont été choqués. J’ai dit ouvertement ce que je ressentais, je n’ai rien caché. Je m’apprêtais à sortir et à tout dire », a déclaré le prêtre dans son entretien avec les gens en espagnol, où il a nié les déclarations que l’Église avait faites contre lui à l’époque.

«La vérité est que les deux évêques des deux côtés étaient préparés. L’Église romaine a dit que je n’avais rien dit, mais ce n’était pas vraiment vrai. J’ai parlé ouvertement avec diverses personnes, mes frères prêtres le savaient. C’était une situation qui n’a pas été dite ouvertement au public, peut-être parce qu’il était une personne si publique et qu’il était déjà en route lorsque les fameuses photos sont sorties », a ajouté le père Cutié.

Et à propos de sa vie de père, Alberto Cutié se dit plus qu’heureux de cette expérience.

«Vous donnez votre vie pour vos enfants et je fais des choses pour mes enfants que je n’aurais jamais pensé faire de ma vie. Mes enfants adorent l’eau froide, je déteste l’eau froide. Ils ont attiré le sang de Ruhama parce que son père est grec. Elle aime la Méditerranée et l’eau froide. Je suis des Caraïbes, mais si mes enfants entrent dans l’eau froide, je m’implique avec eux parce que je les aime et je veux être avec eux », a déclaré Alberto, qui aujourd’hui à 51 ans a l’air plus heureux que jamais.

Le prêtre, qui a actuellement son programme télévisé sur Mega TV, intitulé «Parler clairement avec le père Alberto» a conclu en disant que s’il avait continué la vie qu’il menait avant de suivre son amour pour Ruhama Canellis, il serait aujourd’hui un homme malheureux.

« Très triste. Cela aurait été une vie incomplète. Cela ressemble à un sacrilège, mais je vais le dire: j’ai toujours dit que Dieu m’a donné deux sauveurs, Jésus et ma femme, parce qu’ils m’ont sauvé tous les deux. Dans la vie, il faut se laisser aimer. Mère Teresa de Calcutta l’a dit: «l’être humain est appelé à aimer et à être aimé». Parfois, en tant que prêtre, comme toute autre profession, vous donnez et donnez, mais à un moment donné, vous devez apprendre à recevoir. Dans ma famille, j’ai appris ce qu’est vraiment l’amour. Ma femme et moi partageons tout », a prévenu le célèbre prêtre.

