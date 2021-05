Qu’est-il arrivé aux derniers Knicks pour se rendre aux Playoffs de la NBA en 2013

Glamour, beaucoup de glamour, luxe, projecteurs, opulence … New York. L’une des villes les plus peuplées et les plus influentes du monde, le centre névralgique de tout cela, et plus encore. “New York! Ce n’est pas un endroit, c’est un rêve”, dirait Ralph Ellison, le lauréat du Prix national de littérature que beaucoup considéraient comme l’héritier de Dostoïevsky. Tous les secteurs sont imprégnés de son effervescence lorsque, à la fin du XIXe siècle, la Grosse Pomme devient un centre économique et social mondial. Et il a été projeté à ce jour. Étendre son ombre à toutes les zones qui cherchent un abri. Basketball inclus. Les Knicks, avec les Boston Celtics, sont la seule franchise de la NBA à rester dans la même ville depuis sa création. Et pas seulement cela, mais ils sont également l’une des équipes fondatrices de la Basketball Association of America (BAA), un prédécesseur direct de la compétition actuelle. Glamour, beaucoup de glamour, luxe, projecteurs, opulence … et histoire, beaucoup d’histoire.

Patrick Ewing, Earl Monroe ou Walt Frazier. De nombreuses superstars ont défilé sur la piste du Madison Square Garden, au cœur de Manhattan. Le premier de ceux mentionnés, avec 15 saisons dans la fanchise, sera sûrement celui que beaucoup considéreront comme le plus emblématique de leurs souvenirs de longue date. Il a rencontré Michael Jordan et, en son absence, Hakeem Olajuwon, qui lui a refusé la bague; mais il a laissé une marque indélébile. 1 039 matchs en saison régulière, 23 336 points, 11 607 rebonds, 2 215 passes décisives ou 2 894 blocs qui l’ont mené à 11 fois All Star et, avec respect pour les années, au Temple de la renommée. Cependant, ce sont les deux autres qui peuvent se vanter d’avoir remporté un championnat à New York. Dans le cas de Frazier, deux fois: 1970 et 1973, les deux seules années où la gloire a éclipsé tout le reste de la cité médiatique.

Des temps très lointains pour une franchise qui, entre 1987 et 2001, disputait les playoffs de la NBA sans interruption. Des temps encore plus lointains pour ceux qui se souviennent d’eux d’aujourd’hui. De la main de Tom Thibodeau, les Knicks sont à nouveau une équipe de phase finale, un endroit pour tout disputer; mais, derrière lui, sept ans de traversée du désert traînaient, avec des records négatifs et même des moqueries. “Jusqu’à” non, beaucoup de taquineries. Des excès dans les bureaux, qui ont pris cinq autocars en avant, et des désastres sur la piste, transformés en boue au milieu de tout «l’or» qui l’entoure. Selon le magazine Forbes, les Knicks sont la franchise la plus précieuse de la NBA. En dehors de la compétition de basket-ball, seuls les Cowboys de Dallas de la NFL et les Yankees de New York de la MLB se classent au-dessus. Avant Tom, Mike Woodson était le dernier entraîneur à participer aux séries éliminatoires. C’était en 2013 et avec une équipe dont les membres, aujourd’hui, vivent des réalités très différentes.

De la renaissance de Carmelo à la tragédie de Camby

Jusqu’à ce que Julius Randle prouve le contraire, Carmelo Anthony détient le titre de la dernière grande star de la franchise. Ce n’est donc pas un hasard si, chaque fois que le premier atteint un niveau proéminent, il s’approche, égalise ou dépasse le second. Contre Charlotte Hornets, dans l’avant-dernier match de la saison régulière, Randle a récolté 33 points, 10 rebonds et 13 passes; depuis Carmelo en 2012, aucun joueur de la franchise n’a réalisé un triple-double de trente points. Et depuis, Carmelo n’a plus pu en faire plus. En fait, il n’en a signé que deux dans toute sa carrière et le précédent était toujours à Denver, en 2007.

Depuis son départ de la Grosse Pomme, les Knicks n’ont trouvé personne qui brille aussi brillant que lui, mais il n’a pas non plus été capable de le faire seul. Si les Knicks de cette saison 2012-13 ont pu terminer deuxième à l’Est, avec un bilan de 54-28 et atteindre les demi-finales de conférence (défaite 4-2 contre Indiana Pacers), c’était, entre autres raisons, grâce à un suprême version par Carmelo Anthony. Sûrement le meilleur de sa carrière. Il a terminé le parcours en tant que meilleur buteur de la ligue (28,7 points par match) et a reçu un vote dans la sélection MVP. Le seul, à part LeBron James, camarade de repêchage légendaire (2003), qui peut s’en vanter: il a ainsi évité le prix unanime du roi, ce que, de manière unique, Stephen Curry obtiendrait trois ans plus tard, en 2016.

Carmelo Anthony, JR Smith et Amar’e Stoudemire se rendent aux vestiaires à la mi-temps contre les San Antonio Spurs en novembre 2013. Maddie Meyer (.)

De New York, il s’est envolé pour l’Oklahoma. Au cours de ses quatre saisons suivantes dans la Grosse Pomme, plongeant dans la crise prolongée, peu de culpabilité se porta sur ses épaules; dans le Thunder, l’histoire était complètement différente. Le projet dans la ville de Thunder, aux côtés de Russell Westbrook et Paul George dans une tentative de trois grands, a lamentablement échoué et son chemin a été proportionnellement tronqué. Après un passage fantomatique à travers les Hawks d’Atlanta, qui ont été coupés sans jamais marcher sur le terrain, les Houston Rockets ont réclamé leurs services, qui sont restés en dix matchs. Chicago Bulls, à nouveau en tant que destination fantôme (coupée, encore une fois, sans jouer), serait son dernier arrêt avant la rédemption, aux Portland Trail Blazers. En Oregon, après le long voyage de pénitence, Carmelo sourit à nouveau. Il est arrivé en 2019, déjà sans aucune attente à son sujet et comme pari sur une tombola, et cela s’est bien passé pour les deux parties. Dans un rôle du banc, en dehors du joueur de franchise qu’il était, il ajoute et est même décisif. Ils montrent leurs mouvements, quelque chose de vieille école pour le temps présent (et donc plus précieux), et continue d’agrandir sa légende en tant que buteur: cette saison, surpassant Elvin Hayes, il est entré dans le top 10 de tous les temps en points NBA.

Carmelo se sent à nouveau comme un basketteur, et important, mais dans une ligue très différente de la saison 2012-2013. Un seul de ses coéquipiers dans cette équipe a joué des minutes cette saison, et il n’y en a pas eu beaucoup. Iman Shumpert, appelé (à nouveau) par les Brooklyn Nets pour remplir le placard, a été coupé en février après seulement deux matchs. À New York, cependant, sans être une pièce fondamentale, il a laissé sa marque: il a contribué après avoir surmonté une blessure au ligament croisé comme recrue et a composé un hymne pour la franchise à partir de son rôle de rappeur. Derrière lui, Tyson Chandler, JR Smith et Raymond Felton ont été les derniers à transpirer en tant que joueurs de la meilleure ligue du monde.

Très loin d’eux se trouvaient les plus vétérans. Kurt Thomas (40 ans, le joueur le plus âgé de la ligue), Rasheed Wallace (38) et Marcus Camby (38) ont tous pris leur retraite en tant que joueurs cette même saison. Wallace, qui revenait après deux saisons de retraite momentanée, était productif tant qu’il le pouvait: après 21 matchs, son corps en disait assez. Immédiatement, il se dirigea vers les bancs. D’abord comme assistant aux Detroit Pistons, où il avait été champion en 2004, puis au lycée. Pour l’anecdote, dans son cours court il a été expulsé pour avoir crié sa fameuse phrase: “La balle ne ment pas!”. Camby, qui, en tant que Thomas, est retourné cette saison à New York pour y prendre sa retraite, a été frappé par une tragédie en 2016: Son neveu autiste de 9 ans s’est noyé dans sa piscine. Plus tard, il a été poursuivi pour l’événement, ayant prétendument négligé le mineur pour avoir bu et fumé de la marijuana.

Des armes à feu et un champion inattendu

Rares sont ceux qui pariaient sur un champion NBA 2020, JR Smith. Il a rejoint les Lakers de Los Angeles après la décision d’Avery Bradley de ne pas se rendre dans la bulle d’Orlando et a disputé six matchs en finale en violet et or. Assez pour avoir votre deuxième sonnerie sur votre CV. Les deux, d’ailleurs, avec LeBron. Le précédent, avec les Cavaliers en 2016. Sa contribution était un témoignage, rien de comparable à ce qu’il a laissé en 2012-13 à New York: la meilleure saison de sa carrière. Il a réalisé ses moyennes les plus élevées en points (18,1) et en rebonds (5,3) et a été sélectionné comme Meilleur sixième homme de la saison. Un coude au visage de Jason Terry, lors du troisième match contre les Celtics de Boston, a taché son parcours spectaculaire. Pour la mémoire, il y a aussi sa performance kafkaïenne lors de la finale 2018, avec un ballon dans les mains, un chronomètre contre et la défaite face aux Warriors dans le premier match de la série, au désespoir de LeBron.

Tyson Chandler et Raymond Felton, quant à eux, ont quitté New York main dans la main, en 2013-14, pour atterrir à Dallas, bien que de manière très différente. Chandler, après 10,4 points et 10,7 rebonds (son seul All Star) en 2012-13, se dirigeait vers la franchise avec laquelle il avait remporté son seul ring NBA, aux côtés de Dirk Nowitzki et de son également coéquipier des Knicks Jason Kidd; Felton, s’il est vrai qu’après un parcours remarquable (13,9 points et 5,5 passes), il l’a fait après avoir pris des poursuites judiciaires pour possession d’armes à feu. Avec le mouvement, au fait, José Calderón, avec Shane Larkin, a atterri dans la Grosse Pomme.

Pablo Prigioni avec le ballon contre Brian Roberts (New Orleans Pelicans) au Madison Square Garden. Anthony Gruppuso (REUTERS)

Bancs, politique et BIG 3

Comme prévu dans les lignes immédiatement au-dessus de celles-ci, Jason Kidd, Hall of Fame et 10 fois All Star, a également accompagné Carmelo dans ce qui, jusqu’à présent, était la dernière saison des Knicks en séries éliminatoires. Bien sûr, il l’a déjà fait dans sa dernière version. Sans aller plus loin, à la fin de cette saison (à 39 ans, il a joué 26,9 minutes pour 6 points et 3,3 passes décisives), il a enlevé ses chaussures de joueur pour essayer sa veste d’entraîneur. Quelque chose que, après avoir erré dans la ligue sans grand succès, Earl Barron ferait également, en tant qu’assistant de la G League. Dans le cas de Kidd, plus fructueux, après avoir été entraîneur-chef chez Brooklyn Nets et Milwaukee Bucks, il est actuellement assistant aux Los Angeles Lakers; rôle qu’il partage avec son ancien coéquipier Pablo Prigioni, bien que, dans ce second cas, au Minnesota Timberwolves. Le Maestro, au cours de ses deux saisons à New York, a gagné l’affection de Madison, étant l’un des joueurs ayant les meilleures relations avec la presse et jouer un rôle intéressant dans la rotation externe. Avant les Wolves, il a également eu un bref passage, en tant qu’entraîneur, pour Baskonia et, plus tard, et en tant que Kidd, en tant qu’assistant à Brooklyn. Le seul côté de lui qui, à Manhattan, ne l’aimait pas vraiment.

En ce sens, une expérience contraire à celle vécue avec un 5 fois All NBA comme Amar’e Stoudemire, qui n’a disputé que 36 matchs dans la franchise, dont 14 en tant que partant, dans une saison qui a marqué un avant et un après dans son carrière. Après avoir brièvement traversé Dallas et Miami, il a pu jouer pour Hapoel Jerusalem, en guise de préface à quelque chose d’encore plus improbable: il a concouru avec Andrew Gillum dans la course au poste de gouverneur de Floride.Au milieu de tout cela, il a également participé au BIG 3, le tournoi NBA 3×3, auquel ont également rejoint plusieurs de ses anciens coéquipiers: James White, qui l’a remporté après être passé par l’Italie, la Russie et la Croatie; Quentin Richardson, tout aussi réussi, bien qu’un restaurateur frustré; et Kenyon Martin, qui, après avoir quitté la ligue américaine avec un All Star derrière lui, n’a cessé de faire la une des journaux. Parmi eux, que «85% de la NBA fume de la marijuana, entraîneurs compris». Comme White, Solomon Jones, qui a traversé la D-League chinoise, et Chris Copeland, avec la Turquie et Andorre comme destinations, ont également tenté le voyage international. Ronnie Brewer, plus brusquement, et Steve Novak, analyste de jeu pour les Bucks, sa dernière équipe, ont quitté la NBA avec moins de bruit. Tout ne peut pas être des scripts de films. Bien sûr, ce qui a été réalisé par Tom, Tandle et compagnie l’est.