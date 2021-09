Qu’est que c’est? Peut-il être traité ?

23/09/2021 à 10h30 CEST

Les syndrome des jambes sans repos (SJSR), également connue sous le nom de maladie de Willis-Ekbom, est une pathologie neurologique caractérisée par la présence d’inconfort dans les jambes.

Picotement, brûlure, crampes ou douleur sont quelques-unes des sensations décrites par les patients qui en souffrent.

Et le pire, c’est que tous ces désagréments désagréables apparaissent généralement ou empirer pendant les heures de repos.

C’est lorsque la nuit commence à tomber que le patient commence à les souffrir, éprouvant un besoin urgent de se déplacer pour les soulager.

Cela signifie que, dans de nombreux cas, les patients ont rendre difficile l’endormissement ou des réveils sont déclenchés. Et c’est que l’interruption et la déstructuration du sommeil est l’une de ses principales conséquences.

La Société espagnole de neurologie (SEN) estime qu’en Espagne plus de 2 millions de personnes souffrent de cette maladie et qu’environ 20 % souffrent d’une forme sévère de ce syndrome.

Et bien qu’il s’agisse d’une maladie assez courante, puisqu’on estime que la prévalence du syndrome des jambes sans repos atteint jusqu’à 5-10% de la population adulte et 2-4% des enfants et adolescents européens, dans de très nombreux cas, il n’est pas diagnostiqué.

Certaines études soulignent que seulement 10 % des cas seraient diagnostiqués et que ce chiffre est encore plus bas dans l’enfance.

Et dans certains cas, des périodes de 10 ans peuvent même s’écouler jusqu’à ce que le patient reçoive une réponse sur la cause de ce qui l’empêche de se reposer.

Un syndrome invalidant

« L’évolution de cette maladie est fluctuante, avec des saisons où les symptômes sont plus doux ou d’autres où ils sont plus intenses et la qualité de vie se dégrade. Elle affecte généralement les membres inférieurs, généralement les mollets et les chevilles.

Dans certains cas, l’inconfort peut être intense et même se manifester pendant la journée et peut également concerner d’autres parties du corps, telles que les membres supérieurs ou l’abdomen », explique le Dr Ana Fernández Arcos, coordinatrice du groupe d’étude sur les troubles du sommeil et de l’éveil. du SEN.

De plus, ces crampes et douleurs aux extrémités sont parfois confondues avec d’autres pathologies.

“Il est fréquent que certains patients le confondent avec une gêne due à une mauvaise circulation et, dans certains cas, ce n’est que lorsque cela implique un mauvais repos, avec insomnie ou somnolence pendant la journée lorsqu’ils consultent”

Dans les cas graves de cette maladie, il s’agit d’une maladie très invalidante.

L’une des dernières études menées en Espagne chez des patients adultes souligne la forte prévalence des symptômes associés tels que douleur intense, insomnie, dépression ou anxiété chez les patients.

Ces symptômes non seulement réduisent la qualité de vie des patients, mais entraînent également des limitations importantes dans leur vie quotidienne et dans leurs relations sociales et professionnelles.

Les enfants aussi

Le syndrome des jambes sans repos est plus fréquent chez les femmes, dans un rapport de 2 pour 1 par rapport aux hommes.

À un âge précoce, il n’y a pas de différences concernant la répartition des sexes, mais à la fin de l’adolescence, elle commence à être plus fréquente chez les filles.

De plus, lorsque le syndrome des jambes sans repos apparaît chez les enfants, la clinique de la maladie diffère de celle des adultes.

Ceci, ajouté au fait que les explications des enfants sont souvent plus imprécises, rend jusqu’à 40% des adultes qui sont récemment diagnostiqués souligner que leurs symptômes ont commencé dans l’enfance.

À l’âge pédiatrique, il est fréquent que les enfants décrivent leurs symptômes comme des démangeaisons, qui ont envie de frapper ou ont trop d’énergie dans leurs membres.

De plus, les symptômes ne doivent pas nécessairement apparaître la nuit, mais peuvent le faire à tout moment de la journée, surtout en position assise.

En revanche, chez l’enfant, le syndrome des jambes sans repos (SJSR) a été associé à différents troubles de l’humeur ou à des troubles psychiatriques.

Surtout, une association bidirectionnelle avec le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) a été observée : 26 % des enfants atteints de SJSR répondent aux critères du TDAH et 12 à 35 % des enfants atteints de TDAH souffrent de SJSR.

“Il est important que les patients et les familles reconnaissent les symptômes et consultent un médecin dès que possible.”

La pertinence des soins primaires pour reconnaître et orienter les patients souffrant de troubles du sommeil, de troubles de l’humeur et d’inconfort des membres vers la neurologie est également très importante. « Parce qu’un diagnostic précoce peut améliorer leur qualité de vie et réduire la comorbidité associée et son impact sur l’école et le travail », explique le Dr Fernández Arcos.

Causes du syndrome des jambes sans repos

Les spécialistes en neurologie expliquent que le syndrome des jambes sans repos peut être primaire ou secondaire, c’est-à-dire dérivé d’autres pathologies.

Les Causes Les types de SPI secondaires les plus courants sont :

Carence en fer Insuffisance rénale Neuropathies Grossesse Lésions de la moelle épinière causées par certains médicaments Autres causes neurologiques telles que la maladie de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, etc.

D’autre part, la cause des formes primaires n’est pas tout à fait claire, bien que certains auteurs estiment que le syndrome primaire des jambes sans repos est héréditaire dans 50 à 92 % des cas.

Peut-il être traité ?

La manière d’aborder au mieux ce syndrome pour que le patient retrouve sa qualité de vie dépendra de la question de savoir s’il a un origine primaire ou secondaire.

“Chez un patient atteint de SJSR secondaire, il faut traiter au maximum la cause en retirant les éventuels médicaments impliqués et en fournissant des suppléments de fer en cas de déficit”, explique le spécialiste.

« Chez les patients atteints de SJSR primaire, nous pouvons proposer des traitements lorsque les symptômes interfèrent avec la qualité de vie des patients.

Dans tous les cas, continue d’expliquer le médecin, et surtout chez les enfants où le traitement pharmacologique n’est recommandé que dans les cas les plus graves, il est encore plus important d’établir des normes adéquates d’hygiène du sommeil dans le cadre du traitement de cette maladie », explique-t-elle. .

Entre les directives de repos Pour soulager le syndrome, le Dr Fernández Arcos détaille :

Essayez de dormir suffisamment pour chaque âge Établissez un horaire de sommeil régulier Évitez les grands dîners ou les exercices vigoureux dans les heures précédant le coucher Réduisez les activités stimulantes avant le coucher, comme regarder la télévision ou les jeux vidéo Faire de l’exercice modérément, « car cela améliore non seulement les symptômes du SJSR, mais réduit également l’anxiété et la dépression et favorise le sommeil.”

Au final, le spécialiste souligne que le but sera toujours “d’éviter tout ce qui pourrait gêner le repos”.