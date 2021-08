Question à un milliard de dollars : alors, combien a gagné Tim Cook en tant que PDG d’Apple en 2020 ?

in

Malgré les gains massifs, Cook n’est toujours que le huitième PDG le mieux payé des États-Unis. (Crédit photo : .)

Apple vaut des milliards de dollars – c’est la plus grande entreprise technologique au monde en termes de chiffre d’affaires et, depuis janvier, l’entreprise la plus précieuse dans l’ensemble. Il est donc tout à fait évident que le PDG d’une entreprise dont la marque est un nom bien connu gagnerait beaucoup d’argent.

Selon l’indice de rémunération annuel de Bloomberg, le PDG Tim Cook a engrangé une rémunération intéressante de 265 millions de dollars en 2020, soit presque le double de 2019 lorsqu’il avait empoché 133,7 millions de dollars. Bloomberg a divisé la rémunération de Cook en quatre segments : 3 millions de dollars de salaire, 10,7 millions de dollars de bonus, environ 1 million de dollars d’avantages et 250,3 millions de dollars d’attributions d’actions.

Cependant, malgré les gains massifs, Cook n’est toujours que le huitième PDG le mieux payé des États-Unis. En 2019, le PDG de Tesla, Elon Musk, a été indemnisé d’un beau 595,3 millions de dollars, bien plus élevé que Cook, qui est arrivé à la deuxième place.

En 2020, le PDG d’Oak Street Health, le PDG de Palantir Technologies, le PDG d’Opendoor Technologies et les co-PDG de GoodRX Holdings ont tous dépassé la rémunération de Cook. Musk était à nouveau en tête de liste avec une compensation d’une valeur stupéfiante de 6,658 milliards de dollars, selon AppleInsider.

Un rapport du Wall Street Journal plus tôt cette année a fixé la rémunération annuelle de Cook, sans la catégorie d’options d’achat d’actions, à 14,7 millions de dollars. Selon le rapport, Cook ne gagnait que légèrement plus que le salaire moyen des PDG des grandes entreprises du monde entier. Le salaire moyen des PDG de l’indice S&P 500 était de 13,4 millions de dollars, a rapporté le Wall Street Journal, ajoutant que le salaire de Cook avait augmenté de 28% en 2020.

Sous Cook, Apple est devenue l’entreprise la plus rentable au monde avec un chiffre d’affaires de 274,515 milliards de dollars et un bénéfice de 57,411 milliards de dollars, selon le classement Fortune Global 500.

La vice-présidente principale du commerce de détail et du personnel de la société, Deirdre O’Brien, et la vice-présidente principale et avocate générale, Kate Adams, ont été classées 93e et 96e sur l’indice de rémunération annuel de Bloomberg, gagnant chacune 45 millions de dollars.

