Question complexe: il n’est peut-être pas facile de répondre à la question de savoir si les plateformes de médias sociaux assument la responsabilité des émeutes de Capitol Hill

Twitter a été la première plateforme de médias sociaux à interdire Donald Trump à la suite du siège de Capitol Hill, que Trump avait contribué à précipiter en exhortant ses partisans à frapper contre ce qu’il a qualifié de «fraude électorale». Trump, la plupart des experts en examen des preuves ont dit, était un délinquant en série lorsqu’il s’agissait de répandre de la désinformation sur les réseaux sociaux, y compris lorsqu’il a accusé le Parti démocrate d’essayer de «voler» les élections présidentielles de 2020.

Mais le rôle des médias sociaux, en lui permettant de diffuser la désinformation, avait également fait l’objet de critiques. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, selon Bloomberg, a admis «une certaine responsabilité». Lors d’une audition devant le Congrès, Dorsey, Mark Zuckerberg de Facebook et Sundar Pichai, directeur d’Alphabet (la société mère de Google), ont été invités à savoir si leurs plates-formes étaient responsables de la diffusion de la désinformation « Stop the Steal ».

Zuckerberg a parlé de «construire des systèmes efficaces», tandis que Pichai a déclaré que la question était beaucoup plus complexe que celle à laquelle on pouvait répondre par «oui» ou «non». Dorsey a répondu «oui», mais l’a nuancé en affirmant que «l’écosystème plus large» devait être pris en considération et que la question ne concernait pas seulement les «plates-formes technologiques».

Quoi que vous fassiez des réponses des leaders technologiques, le débat est vraiment de savoir si les plateformes de médias sociaux ont une responsabilité éditoriale, avec des pouvoirs de censure concomitants, ou sont de simples tableaux blancs sans aucune responsabilité de vérifier le contenu. Les ramifications des préjugés politiques des ailes de direction ou de censure d’une plate-forme doivent également être examinées.

