Jeudi, la dirigeante du Congrès Priyanka Gandhi Vadra a ciblé le gouvernement du BJP dirigé par Yogi Adityanath dans l’Uttar Pradesh à cause d’informations selon lesquelles des proches de dirigeants du BJP et de représentants du gouvernement auraient « usurpé » des terres près du prochain temple Ram à Ayodhya.

S’adressant à une conférence de presse, Vadra a déclaré : « Presque tous les foyers du pays ont fait un don à Ram Mandir Trust. Une campagne de porte-à-porte a également été organisée. C’est une question de dévotion et on en joue. Les parcelles de terre des Dalits, qui n’auraient pas pu être achetées, ont été saisies.

« Certains terrains avaient une valeur inférieure et ont été vendus à la Fiducie à un prix très élevé. Cela signifie qu’il y a une arnaque concernant l’argent qui a été collecté grâce au don », a-t-elle ajouté.

Exigeant une enquête de la Cour suprême sur les prétendues transactions foncières, Vadra a déclaré : « Le gouvernement UP a déclaré qu’il ordonnait une enquête. Qui le sonde ? Officiers de niveau d’officier de district, il est en train d’être sondé au niveau d’officiers de district. Ram Mandir Trust a été formé sur la base du verdict de la Cour suprême. Donc, il devrait être sondé par SC.

Pendant ce temps, le chef du parti Bahujan Samaj, Mayawati, a également appelé à une enquête du SC sur les accords fonciers. « Ceci est une affaire sérieuse. Une enquête de haut niveau devrait être menée à ce sujet. Il vaudrait mieux que la Cour suprême intervienne dans cette affaire. Le gouvernement central devrait ordonner au gouvernement de l’État de prendre cette question au sérieux. »

Mercredi, Rahul Gandhi a exigé des réponses du Premier ministre Narendra Modi sur les prétendus accords d’accaparement des terres, déclarant sur Twitter que « Hindutva vole sous couvert de religion ».

« L’hindou suit le chemin de la vérité. Hindutva vole sous le couvert de la religion », a-t-il déclaré dans un tweet en hindi, étiquetant le rapport de l’Indian Express qui affirmait que les députés, le maire, les proches du commissaire, SDM et DIG avaient acheté des terres à Ayodhya après que la Cour suprême a annoncé le verdict dans le Ramjanmabhoomi -Dispute Babri Masjid, ouvrant la voie à la construction du temple Ram.

