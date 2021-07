Question d’un jeune investisseur : j’ai récemment commencé à gagner de l’argent, devrais-je commencer à épargner pour la retraite ?

Un facteur important qui joue en faveur des jeunes investisseurs est qu’ils devront épargner beaucoup moins que ceux qui commencent à épargner plus tard.

Trois collègues âgés de 30, 35 et 40 ans veulent prendre leur retraite à 60 ans avec un corpus de Rs 2 crore. En supposant une croissance annualisée de 15 pour cent, une personne de 30 ans doit économiser 3 000 Rs, une personne de 35 ans doit économiser 6 500 Rs tandis qu’une personne de 40 ans doit économiser 14 000 Rs chaque mois. Un début précoce à l’épargne pour le long terme aide.

De nombreux jeunes dans la vingtaine peuvent vouloir commencer à épargner seulement lorsqu’ils ont 35 ou 40 ans. Mais le montant de l’épargne pourrait doubler s’ils commencent à épargner tard. Par conséquent, épargner pour la retraite dans la vingtaine peut être extrêmement gratifiant à long terme.

Ce que cela montre, c’est que le facteur le plus important qui joue en faveur des jeunes investisseurs est qu’ils devront épargner beaucoup moins que ceux qui commencent à épargner plus tard. C’est principalement en raison de la puissance de la composition. Ce que cela signifie essentiellement, c’est que même un petit montant économisé régulièrement, devient un montant important au fil du temps. Plus le corpus est important, plus le revenu généré sur l’épargne accumulée est important pour le jeune investisseur.

Donc, si vous avez 20 ans et que vous envisagez toujours de commencer à épargner maintenant pour la retraite ou après quelques années, il est temps de commencer à épargner maintenant. Un début d’épargne tardif de 10 ans peut signifier une énorme différence dans le montant que vous êtes en mesure d’accumuler après une longue période.

Exemple : vous commencez à économiser 10 000 roupies par mois pendant 20 ans. En supposant un taux de croissance de 12% par an, le corpus total sera d’environ Rs 1 crore. Maintenant, même si vous ne faites aucun nouvel investissement et laissez croître Rs 1 crore, ce sera plus de Rs 3 crore dans dix ans. Dans le même exemple, si quelqu’un veut économiser 3 crores de Rs, il devra économiser un montant plus élevé pour accumuler un montant similaire au même âge.

En fonction de vos revenus, vous pouvez concevoir un plan d’épargne mais surtout inculquer une habitude d’épargne. Détournez vos économies des revenus chaque mois et utilisez ce qui reste sur vos dépenses mensuelles. La plupart des planificateurs financiers suggèrent d’économiser au moins 10 pour cent du salaire net et de continuer à l’augmenter à mesure que le revenu augmente. Commencer à épargner pour la retraite tôt peut être plusieurs fois moins coûteux que de commencer à épargner avec un écart de quelques années.

Un départ anticipé à la retraite vous aidera à bâtir un solide plan d’épargne. Il y aura beaucoup de volatilité et de périodes incertaines qui peuvent menacer votre plan de retraite, mais avec du temps entre vos mains, il sera plus facile de prendre des risques. Une période de gains s’étend généralement sur 30 ans, tandis qu’avec l’augmentation de l’espérance de vie, vous pouvez avoir encore 30 ans de période sans gains après la retraite. Planifiez votre retraite tôt et laissez le pouvoir de la capitalisation faire sa magie !

