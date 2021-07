Question Inde-Chine ALC : le décor est planté pour le 12e cycle de pourparlers samedi

in

Les armées des deux pays avaient entamé des négociations le mois dernier dans l’est du Ladakh pour résoudre les problèmes frontaliers. Jusqu’à présent, le succès a été limité. (Photo d’archive/Image ANI)

Après une longue interruption de trois mois, les principaux commandants militaires de l’Inde et de la Chine se préparent pour la 12e édition des pourparlers militaires, samedi 31 juillet 2021. Les pourparlers qui devraient commencer samedi à 10h30 à Moldo du côté chinois de la LAC (Ligne de contrôle réel) seront entre les commandants de corps des deux armées et l’accent sera mis cette fois sur le désengagement dans les sources chaudes. et la région de Gogra.

Selon des responsables qui ont souhaité rester anonymes, le 12e cycle de pourparlers a lieu dans le but de résoudre les problèmes en suspens entre les deux armées qui sont bloquées dans une impasse de 14 mois. Lors du 11e cycle de pourparlers entre les deux parties en avril de cette année, la partie indienne avait fait savoir à la partie chinoise que le désengagement de tous les points de friction était très important car cela aiderait à désamorcer le conflit en cours.

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online plus tôt cette semaine, l’ordre du jour de la partie indienne est de s’assurer que l’accord de désengagement à Hot Springs et Gogra progresse.

Les armées des deux pays avaient entamé des négociations le mois dernier dans l’est du Ladakh pour résoudre les problèmes frontaliers. Jusqu’à présent, le succès a été limité.

Les deux parties ont eu des pourparlers à différents niveaux et en plus des pourparlers au niveau du commandant de corps, des pourparlers au niveau du général de division devraient suivre bientôt.

À quoi s’attendre au 12e tour?

Espérons qu’il y aura une issue positive à la fin du 12e cycle de pourparlers demain. L’Inde espère avoir un accord de désengagement à deux points de friction – Gogra et Hot Springs.

La situation présente

L’Inde a exhorté la Chine à ce que les troupes à proximité se désengagent d’abord et plus tard, cela soit suivi d’une désescalade et d’une désintégration plus tard.

Cependant, comme indiqué précédemment, la partie chinoise n’a pas été en faveur de suivre ce que recherche l’Inde. Ils, selon le responsable cité ci-dessus, “” insistent d’abord sur la désescalade et la désinduction doivent avoir lieu avant tout désengagement. “

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.