Question LAC Inde-Chine: Le stade est prêt pour la prochaine série de pourparlers au niveau du commandant de corps; Désengagement des points de friction à traiter

Le bras de fer a duré neuf longs mois le long du LAC dans l’est du Ladakh.

Un an après, les parties indienne et chinoise devraient se rencontrer pour la prochaine série de pourparlers au niveau des commandants de corps. Bien que les dates n’aient pas été officiellement annoncées, des rapports basés sur des sources indiquent que les pourparlers devraient avoir lieu vendredi (8 avril 2021) entre les deux parties. Selon des sources de l’armée indienne, les pourparlers seront axés sur la résolution des problèmes en suspens, y compris les points de friction dans les plaines de Depsang, Demchok, Gogra et Hot Springs. Les pourparlers entre les deux parties se déroulent alors que les hivers sont terminés et que la deuxième phase de désengagement devrait commencer, et l’APL chinoise continue d’être présente sur la perception indienne de l’ALC.

Selon les rapports, il semble y avoir un mouvement des forces terrestres chinoises de l’APL dans les plaines d’Aksai Chin, ce qui, selon des sources, semble être la préparation de leurs exercices d’été annuels.

En avril 2020, sous prétexte d’exercices d’été, l’APL chinoise s’était déplacée vers la ligne de contrôle réel. Et comme indiqué précédemment par Financial Express Online, cela a conduit à une impasse majeure entre les forces indiennes et chinoises. Le bras de fer a duré neuf longs mois le long du LAC dans l’est du Ladakh.

À l’issue de plusieurs séries de pourparlers marathon aux niveaux militaire et diplomatique, l’Inde et la Chine avaient accepté le retrait des troupes et des armes des rives sud et nord du lac Pangong. Cela était conforme à un accord de désengagement entre les deux parties. Plus tôt cette année en février, une fois que les deux parties ont achevé la première phase du désengagement, les commandants militaires ont eu une autre série de pourparlers et se sont concentrés sur la poursuite du processus de désengagement à d’autres points de friction.

résumer

L’été dernier, des rapports de renseignement générés par plusieurs agences; l’ITBP, l’IA, le R&AW, l’IB, le renseignement d’État et d’autres avaient indiqué que les troupes chinoises étaient entrées à environ 12,5 km du côté indien de l’ALC. Par la suite, la collecte de renseignements a été encore renforcée et c’est ainsi que l’armée indienne a pu agir en août 2020, ce qui a fait en sorte que les troupes chinoises soient prises par surprise.

L’armée indienne et d’autres agences maintiennent un ISR 24 × 7 et surveillent tout mouvement des troupes chinoises. Bien qu’au cours de la première phase de désengagement, les troupes se soient éloignées d’environ 100 à 150 km de la LAC, elles sont restées dans des bases autour de l’autoroute G-219. Et cette autoroute traverse Aksai Chin.

Que s’est-il passé en août 2020?

En août dernier, l’APL chinoise avait réussi à fortifier des positions d’armes sur les lignes de crête de Finger 4.

Ces positions selon l’armée surplombaient les positions indiennes et c’est en réponse à ce dernier août que les troupes indiennes avaient obtenu l’avantage tactique le plus critique sur la rive sud de Pangong Tso. Ils mettent en place des positions autour du doigt 4.

Phase I du désengagement

Financial Express Online a rapporté plus tôt que lors du premier cycle de désengagement, les troupes chinoises de l’APL avaient dégagé la zone de Finger 4 sur la rive nord du lac Pangong Tso. En outre, l’énorme carte de la Chine qui a été gravée près de Finger 5 a déjà été nettoyée et les grandes structures lourdes et les défenses qui ont été soulevées par les Chinois entre Finger 8 et Finger 4 ont été nettoyées. Certains rapports indiquaient que le processus de désengagement aux points de patrouille (PP) 15 et 17A était terminé.

Les commandants de corps parleront-ils des plaines de Depsang?

Selon des sources, ce sera à l’ordre du jour des pourparlers, car il s’agit d’un domaine critique et les troupes chinoises de l’APL ne laissent pas les soldats indiens effectuer des patrouilles jusqu’à PP 10-13 situés dans les plaines de Depsang.

Position actuelle des forces

Le nombre de troupes indiennes qui avaient été déployées le long de la LAC y reste et l’armée de l’air indienne (IAF) n’a pas non plus réduit sa présence au Ladakh et à proximité des zones. Et les troupes chinoises maintiennent également leur déploiement de troupes dans la région et ont leur force aérienne déployée au Tibet.

