“Questions à motivation politique”: Mamata Banerjee coince le centre sur la rangée d’examens CAPF, le BJP riposte

(Express Photo)

La querelle entre le Centre et le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee s’est renouvelée, cette fois sur les questions posées lors du concours de recrutement CAPF (force centrale de police armée).

Banerjee a déclaré mercredi avoir critiqué le Centre pour les questions “à motivation politique” posées lors de l’examen hautement compétitif et a déclaré que cela prouvait que le BJP avait politisé les forces centrales pour servir ses intérêts politiques. Elle a allégué que les questions avaient été préparées au « bureau du parti BJP » et portaient atteinte à l’impartialité de la Commission de la fonction publique de l’Union (UPSC).

Banerjee a déclaré: «J’ai été choqué de voir que des questions à motivation politique ont été posées lors d’un examen mené par UPSC. Je respecte UPSC et nos forces centrales. Il montre comment le BJP a politisé les forces centrales pour servir ses intérêts politiques. Nous avons vu comment les CAPF ont été utilisés pour capturer des cabines et tuer des gens à Sitalkuchi à Coochbehar lors du scrutin de l’assemblée au Bengale occidental ».

