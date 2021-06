Questions à poser lors de l’embauche d’un entrepreneur en maçonnerie

Alors, vous envisagez de mettre à jour la pierre ou la brique autour de votre porche et de votre terrasse, mais comment pouvez-vous trouver le bon maçon pour le projet ? Les maçons qualifiés peuvent travailler avec une gamme de matériaux, y compris la brique de béton, les carreaux de céramique, la roche naturelle, l’argile, etc. Bien que les maçons doivent posséder certaines qualifications pour entrer dans l’industrie, tous n’ont pas le même niveau de compétences et d’expérience, il est donc important de faire des recherches avant d’embaucher quelqu’un. Voici quelques questions à se poser au moment de choisir un entrepreneur en maçonnerie.

Quelles certifications possédez-vous ?

Lorsque vous avez besoin de services de maçonnerie, il est important de vous assurer que l’entreprise que vous choisissez est certifiée MCAA (Mason Contractors Association of America). En outre, les maçons dans de nombreux domaines sont tenus d’obtenir une licence d’entrepreneur.

Avec quels types de pierre et de brique travaillez-vous ?

Comme les autres professionnels, les maçons ont souvent des spécialités. Par exemple, tous les entrepreneurs ne travaillent pas avec la brique et la pierre naturelle. Chez Masonworks, nous travaillons avec une variété de matériaux naturels et artificiels pour donner à votre environnement un look classique et intemporel.

Pouvez-vous couper et poser des motifs de maçonnerie?

Les besoins de chaque client sont différents et bon nombre de nos clients ont des plans spéciaux en tête. Nous pouvons assembler différents types de briques et de pierres, et nous veillerons à ce que ces éléments de conception fonctionnent ensemble harmonieusement.

Quand le travail sera-t-il terminé ?

Les projets de rénovation domiciliaire prennent du temps et de la planification, et la maçonnerie ne fait pas exception. Il est bon d’avoir un plan lors de l’amélioration de l’extérieur de votre maison, même lorsque les choses prennent plus de temps que prévu. Lorsque vous nous engagez, vous saurez à quoi vous attendre et combien de temps durera le projet.

Quel type de travail de préparation est impliqué dans l’installation de la pierre et de la brique ?

Bien que certains maçons souhaitent que leurs clients fassent un peu de travail de préparation avant le début d’un projet, ce n’est pas toujours nécessaire. Pendant la phase de conception et de consultation, nous vous ferons savoir si vous pouvez faire quelque chose pour accélérer le processus de construction.

Puis-je voir les références d’anciens clients ?

Comme pour les autres entrepreneurs en rénovation domiciliaire, il est préférable de demander des références lors de l’embauche d’un entrepreneur en maçonnerie. Regardez des exemples de leur travail passé et interrogez d’anciens clients pour voir à quel point ils sont satisfaits des résultats. Demandez si l’entrepreneur a terminé le travail d’une manière professionnelle et en temps opportun.

Avez-vous une assurance?

Alors que n’importe qui peut dire qu’il est assuré, prouver que c’est une autre affaire. Lorsque vous embauchez quelqu’un pour faire des travaux de pierre ou de brique dans votre maison ou votre entreprise, il est essentiel de demander une preuve d’assurance en cours. La bonne couverture ne protégera pas seulement votre maison; cela vous protégera également de toute responsabilité si quelqu’un se blesse au travail.

Quel est le calendrier de paiement ?

Pour la plupart des propriétaires de maisons et d’entreprises, le coût est une préoccupation majeure. De nombreux maçons demandent à leurs clients de payer la moitié d’avance, ce qui couvrira le coût des matériaux de construction, puis ils établissent un calendrier pour les paiements restants. Nous ne sommes pas satisfaits tant que vous ne l’êtes pas et nous n’accepterons le paiement final que lorsque vous serez satisfait des résultats.

En conclusion Que vous planifiez un petit projet ou une mise à niveau majeure de l’extérieur de votre maison, il est important de trouver le bon entrepreneur pour le travail. Comptez sur l’équipe de Masonworks LLC pour effectuer le travail à temps et à un prix abordable.