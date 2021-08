Questions Capex : le Centre doit faire le gros du travail, le secteur privé attendra

in

C’est une augmentation énorme lorsqu’elle est juxtaposée à l’augmentation estimée de la VAB pour l’économie d’environ 15 à 16 %.

L’affirmation du ministre des Finances Nirmala Sitharaman la semaine dernière selon laquelle le gouvernement ne réduira pas les dépenses en capital par rapport aux niveaux budgétisés et que toute re-priorisation des dépenses à la suite de la pandémie ne nuirait pas aux dépenses est rassurante. Le gouvernement doit dépenser étant donné que le secteur privé restera prudent pendant encore un certain temps. De plus, les États sont à court de fonds ; pour 15 États principaux, les dépenses d’investissement du trimestre de juin étaient inférieures d’environ 1 % à celles du trimestre correspondant de l’exercice 20.

Les dépenses totales d’investissement (y compris les dépenses des PSU financées par des ressources internes et extrabudgétaires) ont augmenté d’un modeste 8,7 % au cours de l’exercice 2020-2021 et de 4,8 % au cours de l’exercice 2021-22 ; cependant, l’augmentation des dépenses directes du gouvernement sur les dépenses en capital au cours de l’exercice 2022BE est de 26%, à Rs 5,5 lakh crore. Alors que, pour les secteurs clés des infrastructures, les dépenses totales du secteur public connaîtront une baisse de 3%, qui devrait être compensée une fois les recettes du Plan national de monétisation (PNM) réalisées. L’objectif de l’année en cours du NMP, d’environ Rs 88 000 crore, permettra au gouvernement d’allouer plus de ressources aux dépenses d’investissement, mais il est trop tôt pour le dire.

Cependant, pour que la formation de capital fixe augmente, le secteur privé doit participer. Bien que les entreprises indiennes se soient considérablement désendettées, tirées par l’amélioration de la rentabilité dans des secteurs en difficulté tels que les métaux et l’électricité, les investissements sont lents. Une analyse du Credit Suisse montre que la part de la dette (hors automobile), avec une couverture des intérêts inférieure à un, est tombée à environ 32% au cours des quatre derniers trimestres, la meilleure lecture des sept dernières années.

En effet, grâce à d’importantes réductions de coûts, India Inc a enregistré des bénéfices records au cours de l’exercice 21 et les flux de trésorerie sont robustes. Les bénéfices d’un ensemble de 3 021 entreprises (y compris les banques et les services financiers), pour les trois mois se terminant en juin, étaient solides tandis que la somme de l’ebitda et des salaires (un indicateur de la valeur ajoutée brute, ou VAB) a bondi de près de 48 % d’une année sur l’autre. année. C’est une augmentation énorme lorsqu’elle est juxtaposée à l’augmentation estimée de la VAB pour l’économie d’environ 15 à 16 %.

Cependant, bien qu’ils aient de la marge pour emprunter et que les taux d’intérêt soient au plus bas depuis plusieurs années, cela ne signifie pas nécessairement un grand tournant dans le cycle des dépenses d’investissement. D’une part, l’utilisation des capacités reste à environ 69 % des niveaux. C’est quelque part proche du niveau pré-pandémique et pas particulièrement mauvais compte tenu de l’impact délétère de Covid-19. Il ne faut pas oublier que l’utilisation de la capacité est restée bien en deçà de 75 % pendant la majeure partie des huit dernières années depuis FY13. La formation brute de capital fixe (en pourcentage du PIB), qui s’élevait à 34,1 % au cours de l’EX13, a chuté à 30,8 % au cours de l’EX17 avant de remonter progressivement à 32,5 % au cours de l’EX20.

Ces dernières années, c’est surtout le gouvernement qui a soutenu les investissements. Le secteur privé attendra également une meilleure visibilité sur la demande de consommation pour évaluer si elle se maintiendra à des niveaux significatifs une fois que toute la demande refoulée aura été satisfaite. Certes, tous les investissements ne sont pas au point mort ; plusieurs nouvelles entreprises sont en cours dans des secteurs tels que l’acier, le ciment, les biens d’équipement et les actifs en difficulté continuent d’être achetés. De plus, force est de constater que certains dispositifs PLI (production-linked initiative) suscitent un vif intérêt. Mais les débits doivent être plus importants, de simples gouttes ne suffisent pas.

