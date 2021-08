Questions clés à poser lors de l’élaboration d’un plan de marketing stratégique intégré

Les campagnes de marketing nécessitent un investissement important en termes de coût, d’effort et de réputation. Avant de planifier et d’exécuter une campagne, il est important de réfléchir de manière stratégique à ce qui sera inclus. Des activités aux délais et aux acteurs clés impliqués, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans la création d’un plan de marketing intégré. Ce processus d’élaboration d’un plan de marketing intégré décrit les objectifs stratégiques de votre entreprise au cours d’une période donnée, les activités de marketing que votre entreprise mènera pour atteindre ces objectifs et un budget détaillé. Lors de l’élaboration d’un plan marketing intégré, il est important de répondre à ces questions pour vous assurer que votre plan marketing se concentre sur des objectifs stratégiques plutôt que sur une mise en œuvre tactique.

1. Quels sont vos objectifs ?

Lors de l’élaboration d’un plan de marketing intégré, il est important d’abord d’examiner vos objectifs de vente (revenus) à court et à long terme. Ensuite, vous pouvez déterminer le nombre de prospects que vous devez générer. En fonction des taux de conversion précédents et de la taille moyenne des transactions, vous pouvez déterminer le nombre de prospects dont vous aurez besoin pour atteindre ces objectifs.

2. Qu’allez-vous dépenser ?

Une fois que vous avez déterminé le chiffre d’affaires que vous souhaitez générer et le nombre de prospects que vous souhaitez obtenir au cours d’une période donnée, il est temps de considérer le budget. Le budget est l’un des facteurs les plus cruciaux dans la formation d’un plan de marketing intégré. Un budget spécifique peut vous permettre, ou vous limiter, de planifier et d’exécuter certaines activités de marketing. Il est important de penser stratégiquement et de garder à l’esprit vos objectifs ultimes tout en établissant votre budget. Faire cela efficacement vous permettra de construire un plan marketing qui générera des prospects, des revenus et une notoriété de la marque.

3. Comment pouvez-vous les atteindre ?

Une fois que vous avez déterminé vos objectifs, ainsi que le nombre de prospects que vous devez générer pour atteindre ces objectifs, vous devrez ensuite déterminer quelles activités de marketing contribueront au processus de génération de prospects. Certains efforts de marketing sont plus efficaces, selon le public et les objectifs. Déterminer quelle activité marketing atteindra le mieux les prospects que vous souhaitez transformer en prospects est un must. Sans cela, une stratégie marketing peu claire et non alignée sera préjudiciable à l’atteinte des objectifs fixés. Considérez les différents canaux de marketing que vous pouvez utiliser pour atteindre ces objectifs, ainsi que les goûts et les préférences de votre public. Votre plan de marketing intégré doit délimiter ces activités tout en respectant le budget et les contraintes de temps qui vous ont été impartis.

4. Comment mesurer les résultats ?

Une fois la période couverte par le plan marketing intégré écoulée, il est essentiel de mesurer vos résultats pour comprendre si vous atteignez vos objectifs de chiffre d’affaires et de prospects. Ignorer cette partie du processus peut entraîner des questions sans réponse et des données qui ne sont pas analysées. Avoir la possibilité de savoir si vous atteignez vos objectifs ou non peut vous aider dans le prochain plan marketing ou la prochaine campagne que vous créez. De plus, si vous avez manqué vos objectifs de revenus ou de génération de leads, vous devrez évaluer ce qui a causé cela.

En prenant le temps de réfléchir de manière stratégique lors de l’élaboration de votre plan marketing, vous contribuez à garantir que vos campagnes contribuent à atteindre les objectifs de revenus de votre organisation tout en s’alignant sur les messages clés de votre organisation. En savoir plus sur l’élaboration d’un plan marketing réussi dans cet article.