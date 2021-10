Questions et réponses avec BTCVIX, conseiller WSBDApp | Invezz

Il y a eu une controverse récente autour de Tether, à la fois en tant qu’organisation et en tant que stablecoin, avec des personnes se demandant exactement comment le stablecoin Tether est pris en charge et pourquoi Tether engage des poursuites judiciaires pour éviter de partager publiquement la composition de ses réserves ces dernières années.

Invezz a parlé à BTCVIX, un membre senior de l’application décentralisée WallStreetBets (WSBDApp), de ce qui s’est passé avec Tether, sa position pro-Tether, ses opinions sur le « champ de mines dangereux », les pièces stables sont devenues selon ses critiques, les prédictions liés aux pièces stables et plus encore.

Personne ne peut nier que les pièces stables sont l’un des marchés les plus dynamiques. Quels sont ses …? prévisions pour ce marché à court et à long terme ?

Je pense que le marché des pièces stables continuera de se développer, mais la surveillance réglementaire est inévitable et devrait être la bienvenue. Cela dit, les régulateurs devraient adopter une approche légère pour éviter de contrecarrer l’innovation au sein de l’industrie.

Les critiques des pièces stables les qualifient de « champ de mines ». Quels sont les risques qui leur sont associés et ces risques sont-ils exagérés ?

Il existe des critiques adéquates de la transparence et de la communication concernant les pièces stables dans leur ensemble, et Tether en particulier, mais plutôt que d’adopter une approche sobre à ce sujet, les médias ont généré des titres de tabloïd et divertissant des théories du complot farfelues. . Alors oui, les risques sont largement exagérés.

Tu es un Membre principal de l’application décentralisée WallStreetBets (WSBDApp). Pouvez-vous fournir des détails sur cette application?

WSBDApp comble efficacement le fossé entre Wall Street et le monde en plein essor de la finance décentralisée (DeFi) sur la blockchain. Nous travaillons en étroite collaboration avec le fondateur de WallStreetBets, Jaime Rogozinski, et servons de plate-forme où la communauté WallStreetBets peut s’organiser en tant qu’investisseurs de détail pour faire entendre leur voix dans les secteurs de la finance traditionnelle et de la cryptographie.

La DApp est une organisation autonome décentralisée, ou DAO, qui utilise la technologie blockchain pour distribuer la confiance et investir facilement dans des portefeuilles cotés en bourse ou ETP. Comme les fonds indiciels, les ETP sont composés de pièces stables liées à la monnaie fiduciaire, de matières premières tokenisées et / ou d’actifs cryptographiques natifs.

En détenant le jeton de gouvernance $ WSB, les participants ont la possibilité de voter sur les décisions d’investissement au sein de la DApp, y compris la création, le rééquilibrage et la résiliation des ETP, en interrogeant ouvertement la communauté sans risque de manipulation du marché.

La communauté de vente au détail de l’application a-t-elle une vision collective des pièces stables ? Si oui, qu’est-ce que c’est ? Comment les opinions divergentes sont-elles traitées ?

Je pense que la communauté reste optimiste mais prudente, et à juste titre, car chaque pièce stable a un risque de contrepartie comme point de défaillance unique, c’est pourquoi nous sommes si ravis de lancer Macro Hedge ETP via WSBDApp. Ainsi, les particuliers pourront réduire les contreparties et les points de défaillance uniques tout en préservant leur capital dans un environnement inflationniste.

En 2019, Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, a constaté que l’échange Bitfinex avait couvert une perte de 850 millions de dollars. Bitfinex a également proposé Tether pour le trading. Dans ce contexte, l’avocat de Tether avait déclaré que Tether n’avait que 74% de soutien. Finalement, Tether a réglé l’affaire avec l’État de New York. Dans l’accord de règlement, le bureau du procureur général a constaté que Tether n’avait aucune réserve pour soutenir les pièces stables en circulation pendant des périodes de temps.

L’année précédente, Tether avait publié une vérification de sa réserve de liquidités, affirmant qu’elle était entièrement adossée à des liquidités. Cependant, peu de temps après, il a été signalé que de l’argent avait commencé à passer des comptes de Tether à ceux de Bitfinex. Dans le règlement, Bitfinex et Tether ont payé une amende de 18 millions de dollars.

Le 9 août de cette année, Tether a tweeté : « Tether a toujours été entièrement pris en charge. » Quelle est votre opinion sur tout cela ?

J’ai l’impression que le terme « entièrement approuvé » est devenu un énorme débat de nos jours à l’ère des pièces stables, et si vous dépassez la nature d’actualité de cette phrase, vous constaterez qu’il existe de larges définitions de ce que cela signifie vraiment.

NYAG le définissait spécifiquement comme des dollars américains sous des comptes bancaires nommés de Tether Inc., mais le modèle stablecoin, et pas seulement Tether, consiste à utiliser des dollars pour obtenir des performances sur des instruments similaires à des espèces. Ainsi, bien que Tether n’ait pas toujours eu 100% de réserves en USD, il s’agissait toujours d’instruments similaires à des liquidités, notamment du papier commercial de qualité supérieure et du Trésor américain, etc.

