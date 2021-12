Questions et réponses avec le directeur financier de Vacasa en tant que société de location de vacances devient publique à une valorisation de 4,4 milliards de dollars

Une maison de vacances sur la plateforme Vacasa. (Photo Vacasa)

Vacasa est officiellement une entreprise publique.

La plate-forme de location de vacances basée à Portland, dans l’Oregon, a fait ses débuts sur le NASDAQ après avoir finalisé une fusion SPAC avec TPG Pace Solutions qui valorise l’entreprise à 4,4 milliards de dollars.

Vacasa ajoutera plus de 340 millions de dollars à son bilan dans le cadre de la transaction.

Son action était en baisse d’environ 10% dans les échanges mardi.

Fondée en 2009, Vacasa gère plus de 30 000 maisons de vacances dans 34 États américains et quatre autres pays, et se présente comme la principale société de gestion de locations de vacances à service complet en Amérique du Nord.

Vacasa est en quelque sorte en concurrence avec d’autres géants tels qu’Airbnb et Vrbo d’Expedia, mais gère également les annonces sur ces plateformes. C’est à la fois un marché et aide également les propriétaires à gérer l’ensemble du processus de réservation du début à la fin. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 330 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 77 % en glissement annuel.

Les agences de voyages ont été secouées par la pandémie de diverses manières, mais le marché de la location de vacances a explosé. Sonder, qui gère les locations à court terme, et Inspirato, un service d’abonnement pour les maisons de vacances, prévoient également de devenir publics cette année via des accords SPAC.

Le secteur de la location à court terme est plus important et plus rentable qu’avant la pandémie, a rapporté le Wall Street Journal.

Jamie Cohen, directeur financier de Vacasa (Photo Vacasa).

Nous avons rencontré le directeur financier de Vacasa, Jamie Cohen, pour en savoir plus sur la façon dont Vacasa se positionne au sein de l’industrie du voyage au sens large ; l’impact de la pandémie sur l’entreprise ; et devenir public au milieu d’une période difficile pour les introductions en bourse technologiques. Cohen a rejoint Vacasa en janvier et était auparavant CFO pour ANGI Homeservices.

Les réponses ont été modifiées par souci de concision et de clarté.

. : Merci d’avoir discuté avec nous, Jamie. Parlez de l’état des affaires de Vacasa en ce moment.

Jamie Cohen: Nous allons faire plus de 875 millions de dollars de revenus cette année. Nous sommes dans une position vraiment solide.

Il y a eu un changement de préférence des consommateurs vers les locations de vacances pendant une décennie, et cela s’est vraiment accéléré au cours des 18 derniers mois. Pendant cette période, au moins 20 % environ des consommateurs qui ont séjourné dans des locations de vacances l’ont fait pour la toute première fois. Et 86% d’entre eux disent qu’ils continueront à rester dans des locations de vacances à l’avenir. Vous voyez beaucoup d’essais de nouvelles catégories et les gens sont vraiment satisfaits de ces expériences.

Les maisons de vacances sont uniques et vous avez beaucoup plus d’espace. C’est une excellente façon de voyager, que ce soit quelqu’un seul, avec son conjoint, sa famille ou ses amis.

Et je pense que, combinés à cette tendance au travail à distance et aux personnes ayant beaucoup plus de flexibilité, ce sont des tendances durables et des vents favorables pour l’industrie.

. : Parlez-nous de la tendance du travail à distance et de son impact sur Vacasa.

Cohen: C’est un bon vent arrière et qui continue. Je ne pense pas que la majorité des gens retournent à un scénario à temps plein au bureau. Cette flexibilité leur permet d’explorer plus de destinations et Vacasa est bien placé pour le permettre.

. : Comment Vacasa s’intègre-t-elle dans l’industrie du voyage au sens large, en particulier les entreprises telles qu’Airbnb ou les hôtels traditionnels ?

Cohen: Vacasa est une plateforme technologique. Nous sommes très concentrés sur l’ajout de logements à notre plate-forme et sur la génération d’autant de revenus que possible pour nos propriétaires. Nous le faisons avec notre technologie. Nous avons une tarification dynamique et des algorithmes capables de maximiser les revenus des foyers. Nous répertorions également sur tous les différents canaux – nous travaillons en partenariat avec Airbnb, Booking, Vrbo, Marriott Homes & Villas et des centaines d’autres. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous pouvons générer autant de revenus pour nos propriétaires. Ces partenariats sont très importants pour nous. Ils représentent environ 65 à 70 % des réservations brutes de Vacasa ; Vacasa.com représente environ 30 à 35 %.

Nous nous concentrons également sur les destinations de vacances principalement aux États-Unis. Nous n’avons pas autant de présence urbaine que d’autres.

. : Pourquoi devenir public maintenant ? Et pourquoi emprunter la route SPAC ?

Cohen: L’entreprise est à la taille et à l’échelle où nous avons pensé qu’il était temps pour nous d’entrer en bourse. Étant donné que nous allons générer plus de 875 millions de dollars de revenus cette année, nous sommes à une très grande échelle.

« Il y aura des fluctuations du marché, mais nous sommes vraiment concentrés sur le long terme. »

Nous avons également recruté une équipe de direction expérimentée qui a géré des sociétés ouvertes. Matt Roberts, notre PDG, a aidé à rendre OpenTable public. J’ai aidé à rendre public ANGI Homeservices. Il y a un certain nombre d’autres cadres dans notre équipe qui ont de l’expérience dans les sociétés ouvertes. Nous avons donc vraiment construit cette équipe de gestion.

Et enfin, nous avons souhaité lever des capitaux supplémentaires au bilan pour permettre notre croissance. Notre approche de mise sur le marché est très économique, à la fois avec ce que nous appelons notre stratégie individuelle d’ajout de logements via notre force de vente directe et via une approche de portefeuille où nous achetons des gestionnaires immobiliers locaux. Nous pensons donc que c’est le moment idéal pour obtenir des capitaux supplémentaires et investir pour la croissance.

En fin de compte, SPAC ou IPO, le résultat final est le même. Nous avons trouvé un excellent partenaire en TPG Pace Solutions. Ils ont de l’expérience dans le secteur. Il s’agissait d’investisseurs dans Turnkey, que nous avons acheté en avril de cette année. Ils ont beaucoup d’expérience dans l’hôtellerie. L’associé directeur de TPG, Karl Peterson, qui rejoint notre conseil d’administration, a été le fondateur de Hotwire.

C’est probablement le SPAC le plus proche de l’introduction en bourse que nous ayons pu trouver. TPG avait une excellente base d’actionnaires qui croyait vraiment en l’histoire fondamentale à long terme de Vacasa. Nous avons donc été ravis de nous associer à eux pour rendre Vacasa public.

. : La semaine dernière, le marché des introductions en bourse a connu sa pire période depuis mars 2020. CNBC avait un titre aujourd’hui : les IPO technologiques ont été un mauvais pari en 2021. Craignez-vous de devenir public en ce moment ?

Cohen: Il y aura toujours une certaine volatilité sur le marché, au jour le jour. Et je pense que si nous regardons vraiment sur l’horizon temporel à long terme, Vacasa va continuer à croître et être un acteur majeur dans l’espace et reconnaître cette vision d’être un leader mondial de l’hôtellerie dans l’industrie de la location de vacances, alimenté et dirigé par la technologie. Il y aura des fluctuations du marché, mais nous sommes vraiment concentrés sur le long terme.