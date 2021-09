Questions et réponses du développeur ressuscité sur la mise à jour du RPG d’action classique

Todisco : C’est quelque chose avec lequel nous devions être prudents, et la façon dont nous avons fonctionné tout au long du projet a consisté à utiliser ce que nous appelons « le test de strabisme ». Comment cela fonctionne-t-il si vous louchez sur le Diablo 2 d’origine, puis sur Ressuscité – à quel point y a-t-il une différence entre les deux? L’objectif était de créer quelque chose d’indiscernable, à part le fait que le remaster devrait ressembler à 3D, avoir un éclairage fantastique et toutes sortes de visuels modernes.

L’équipe artistique a suivi la “règle des 70/30” – il y avait 70 pour cent qui restaient fidèles aux graphiques originaux du sprite et à tous les éléments sources que nous pouvions déterrer. Ensuite, il y avait 30 pour cent où ils pouvaient explorer un peu, se l’approprier. Je pense que certains des domaines intéressants où ils ont fait cela sont dans la narration supplémentaire.

Dans les grottes, par exemple, nous avons ajouté des tentes et de minuscules avant-postes de camp que vous ne voyiez pas dans les graphiques des sprites, car de nombreux détails environnementaux comme celui-ci se mélangent de différentes manières pour créer différents niveaux de jeu. À l’époque, ils n’avaient pas la place d’ajouter quelque chose comme des sprites de tente supplémentaires. Donc, en ajoutant ce détail de narration supplémentaire, comme un corps qui montre une fin grizzly à quelqu’un qui s’est égaré trop loin dans un égout sombre, c’est là qu’ils ont pu prendre ces 30 pour cent et l’embellir.

Gallerani : Oui, je me souviens que dans certains des égouts, l’équipe artistique a ajouté ces minuscules rayons de lumière comme si une ville était toujours au-dessus de vous. C’était un détail si mineur qui s’est avéré génial, mais nous avons dû le faire avec une main mesurée.

Au fur et à mesure que vous avancez dans Diablo 2, il y a beaucoup de donjons avec les mêmes murs de pierre encore et encore. C’était l’un de ces domaines où les artistes se sont dit “ah, nous pouvons faire ces choses géniales pour améliorer ces grottes”, alors ils ajoutaient des choses comme une alcôve avec une tombe souillée, et il y a des tas d’os ou toutes sortes de des images horribles qu’ils pourraient y ajouter. Et l’une des choses qu’ils ont commencé à ajouter était des sources de lumière, comme des braises incandescentes et des candélabres – c’était là que nous nous disions, « non », vous donnez plus d’informations maintenant que le Diablo 2 original.

Donc, ce que nous voulions en plus du test de strabisme, c’était la même quantité d’informations à transmettre. Il ne devrait jamais y avoir d’avantage à basculer entre les anciens graphiques 2D et les nouveaux graphiques 3D. Et nous avons donc refait une autre passe sur tout le jeu pour en atténuer une partie. Comme, « vous avez ajouté trop de lumières ici, personne ne savait qu’il y avait une table ici auparavant, et maintenant nous le faisons », alors nous demandions aux artistes d’éteindre les bougies et de laisser un petit nuage de fumée. C’était la philosophie que nous utilisions pour nous assurer que le gameplay dirige toujours tout, et nous avons dû nous retirer de tout ajout de réalisme.