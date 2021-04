Questions et réponses Quelles sont les aides à la stabilisation et à la synthèse des actifs numériques?

8 avril 2021 11:32 & nbspUTC

| Actualisé:

8 avril 2021 à 11:32 & nbspUTC

Par & nbspClark

Nous discutons avec Tim Swanson de la façon dont son nouveau protocole stabilise les actifs numériques – ce qui signifie qu’il y a plus de sélections pour les garanties premium à fouiller dans l’écosystème DeFi.

L’une des tâches des applications DeFi est la découverte et grâce à des garanties crédibles – et les solutions actuelles comme Wrapped BTC peuvent être exclusives à utiliser.

Nous nous sommes entretenus avec Tim Swanson, responsable de l’intelligence de marché chez Clearmatics et fabricant du protocole TAU, concernant les bénéfices de la stabilisation des actifs actuels comme Bitcoin.

En termes rudimentaires, qu’est-ce que le protocole TAU?

Le protocole TAU est une nouvelle technique de synthèse et de stabilisation des actifs numériques. La première application recycle l’infrastructure actuelle, dans ce cas, le hachage tokenisé de BTCST pour « extraire synthétiquement » de nouveaux actifs. Étant donné que peu de ces actifs résideront sur une chaîne différente, j’ai présenté une méthode de rebase pour stabiliser un actif au niveau du conseil.

Un protocole est distinct d’une application. Par exemple, dans l’ETH, le «papier jaune» fournit une exigence de protocole neutre à partir de laquelle les parties autonomes peuvent créer des applications client. Pour TAU, je suis déterminé à réutiliser un modèle similaire. D’autres projets sur d’autres chaînes peuvent façonner leurs applications.

Une partie de l’attrait de nombreuses crypto-monnaies de preuve de travail peut être leur possibilité d’augmenter. Quel est l’avantage de stabiliser leur valeur?

La première application du protocole TAU n’essaie pas de créer une pièce stable – en quelque sorte, l’équipe BTCST synchronise le BTC synthétique avec l’admiration de sa valeur marchande extérieure. C’est à peu près, en utilisant ce protocole, que l’équipe a prévu une méthode automatique de conservation du taux de marché de BTC en ligne avec le taux de marché de BTC non synthétique. Ainsi, un BTC synthétique montera et sera mécontent du prix d’un BTC non synthétique.

Il est utile de déclarer que de nombreux projets permettent aux opérateurs de créer et d’échanger des actifs synthétiques avec Mirror, UMA et Synthetix. La méthode de formation et de «stabilisation» de ces actifs est différente de TAU, mais l’idée générale est similaire.

Pouvez-vous clarifier en quoi le protocole TAU touche la procédure minière?

Le protocole TAU n’influence pas du tout la procédure d’extraction. La première application du protocole se transforme en hashrate tokenisé. Pour fournir une technique crédible, sûre et testée pour soutenir les prix fixes, il n’y a que des méthodes reconnues insuffisantes pour le faire de manière non conservatrice. Par exemple, il y a eu de nombreux efforts pour créer des «pièces de monnaie stables algorithmiques», mais la plupart d’entre eux ont échoué car il n’y avait que quelques méthodes fiables pour ramener le prix du marché à la valeur du tableau.

Pour le modèle des actions de seigneuriage, une technique éprouvée a été appliquée par FRAX. Leur modèle commence entièrement garanti par l’USDC et au fil du temps devient progressivement un capital bien organisé en faisant chuter le montant de la garantie voulue pour gérer la valeur du conseil. L’application que BTCST a construite est également bien organisée car elle recycle une partie du hashrate BTC et donc BTC eux-mêmes pour soutenir efficacement le BTC synthétique.

Quels sont les principaux cas d’utilisation des actifs?

L’un des tests pour les applications DeFi est la découverte et l’utilisation de garanties crédibles. Il y a des centaines de jetons qui ont été distribués au cours de l’année historique, mais ils sont tous «soutenus par rien».

Par exemple, regardons les types de ventes de collatéraux sur liste blanche en utilisant des protocoles de prêt comme Aave ou Venus. Bien que le jeton L1 natif soit putatif par chacun d’entre eux, un jeton supplémentaire très initial ajouté à la liste blanche a été tokenisé ou encapsulé BTC. C’est parce que le marché observe WBTC comme à peu près similaire à BTC.

Mon opinion est qu’en créant et en stabilisant les actifs existants, comme BTC, le marché aura plus de sélections pour les garanties premium à fouiller dans l’écosystème DeFi.

Les jetons emballés avant existent pour présenter BTC dans l’industrie DeFi. En quoi les actifs sont-ils différents?

En théorie, le protocole TAU est indépendant du câble. Cependant, du point de vue de l’expérience opérateur, il n’a pas fait beaucoup d’intelligence pour outiller la première version sur le plus haut d’une chaîne dont les frais de transaction étaient comparativement élevés. De retour en janvier initial, après avoir écrit un long article sur les pièces stables, j’ai cherché sur Google pour voir si quelqu’un avait tokenisé le hashrate sur une chaîne fondée par EVM qui avait des frais comparativement bas. Par accident, non seulement je suis venu à travers le livre blanc BTCST, mais il s’avère qu’ils avaient déjà lancé sur BSC qui a des frais de transaction relativement bas.

Mettons cette méthode supplémentaire: si un opérateur régulier d’un produit DeFi a besoin d’avoir accès à des garanties communes – comme le WBTC – il se limite actuellement à utiliser principalement l’ETH du réseau principal. Mais les frais de transaction pour simplement déplacer l’actif à travers la chaîne sont souvent vers le nord de 10 $. Ajoutez les coûts liés à l’exécution d’un ensemble de fonctions de contrat intelligentes sur un protocole AMM ou de prêt et nous sommes rapidement imminents de 70 $ ou 80 $ pour simplement déposer et miser l’actif.

La première application du protocole TAU sera douée pour fournir aux opérateurs une procédure synthétique de BTC qui peut être fouillée-vente comme garantie pour les produits DeFi mais avec des frais de transaction significativement inférieurs puisqu’elle est sur BSC.

Quelle est la partie du jeton de hachage standard BTC dans cet instrument?

Du point de vue de l’infrastructure, ils ont fait tous les lourds levages. Rappelez-vous que j’ai déclaré que pour fournir des mécanismes solides pour stabiliser et rétablir un objectif de prix, il n’y a que quelques approches non privatives de liberté pour le faire. Une méthode pour fabriquer un synthétique est d’avoir besoin d’une sur-garantie comme l’ont fait Creator & Synthetix. Mais ce n’est pas un capital bien organisé. Une méthode supplémentaire consiste à créer une méthode plus structurée et bien organisée, comme FRAX et BTCST l’ont fait, et à présenter un mécanisme de stabilisation.

Quelles sont les sociétés minières qui fournissent le protocole TAU et le hachage standard?

Standard Hashrate est une association ouverte parrainée par un groupe de principaux mineurs de BTC, avec Genesis Mining & Atlas Mining, BTC. Top, Easy2Mine et Hengjia Group; ces mineurs représentent 12% de l’ensemble du hashrate BTC.

Quelles sont les difficultés résolues par l’aide d’Assets dans le secteur DeFi?

En théorie, les concepteurs qui s’appuient sur des chaînes avec une machine à états comme l’ETH devraient être capables de disposer d’un appareil et de fournir ces actifs synthétiques utilitaires à leurs écosystèmes DeFi naissants. Cependant, il y a une mise en garde: il n’y a que quelques habitudes reconnues pour créer un capital synthétique bien organisé de manière non conservatrice.

Cela dit, les applications différentes qui synthétisent et stabilisent positivement les actifs seront talentueuses pour fournir des garanties généralement recherchées qui peuvent être fouillées dans n’importe quel protocole de prêt.

Pouvez-vous partager vos stratégies pour les douze prochains mois?

Sans trop en révéler, les consultants en protocole ont moi-même inclus penser qu’il y a une part de souplesse dans l’état futur de TAU, de sorte qu’elle pourrait être adaptée et améliorée pour synthétiser des types différents d’actifs numériques, avec des NFT. Bien que certains d’entre eux dépendent de l’application exacte, qui peut différer d’une équipe à l’autre. Je ne pense pas que ce soit la réponse à tous les maux du monde, mais je suis toujours impatient d’entendre les commentaires de la communauté dans son ensemble sur ce avec quoi ils pensent que cela peut être une vente farfelue.

Clark

Chef de la technologie.