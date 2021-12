Questions majeures de Bucs avec Sara Walsh, ainsi que l’auteur Nathaniel Philbrick

Russillo est rejoint par Sara Walsh de NFL Network et Fox Sports pour discuter de la défaite par blanchissage des Buccaneers contre les Saints, des blessures récentes des joueurs de haut niveau Chris Godwin, Mike Evans et Leonard Fournette, de la décision de l’entraîneur Bruce Arians de ramener WR Antonio Brown, le reste de la saison régulière des Buccaneers, et plus (0:30). Ryen discute ensuite avec l’auteur Nathaniel Philbrick de son livre Travels With George: In Search of Washington and His Legacy, alors qu’ils examinent le premier président des États-Unis et le commandant en chef de l’armée continentale. Ils discutent également du livre de Nathaniel, Mayflower: A Story of Courage, Community, and War (20:57). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur les conseils de vie soumises par les auditeurs (1:11:19)

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Sara Walsh et Nathaniel Philbrick

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

