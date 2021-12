Questions-réponses avec Avery Andon, PDG d’ArtGrails | Invezz

La plate-forme NFT et le marché organisé ArtGrails ont récemment annoncé que Michael Cohen, le célèbre « fixateur » de Donald Trump et auteur du best-seller n ° 1 du New York Times « Disloyal: A Memoir », affichera et mettra aux enchères la première page de ses mémoires approuvée par un fongible non-token (NFT) contenant une vidéo de Cohen écrivant la page à la Miami Art Week.

L’adjudicataire recevra le manuscrit original, qui a été écrit à la main par Cohen alors qu’il purgeait les premiers jours de sa peine fédérale dans la prison d’Otisville à New York, ainsi qu’une vidéo inédite soutenue par la NFT de Cohen travaillant sur les premières pages de vos souvenirs. cellule de détention.

Invezz s’entretient avec Avery Andon, fondateur et PDG d’ArtGrails.

Pourquoi ArtGrails a-t-il été choisi pour la vente aux enchères Disloyal : A Memoir NFT ?

Je suis ami avec la fille de Michael, Samantha Cohen, depuis des années et je n’avais AUCUNE idée de qui était son père. Il était en vacances en Italie quand il m’a envoyé un texto pour lui demander s’il pouvait parler des NFT à son père. J’ai dit oui simplement par la force de notre amitié… une heure plus tard, j’ai répondu à mon téléphone et j’ai failli tomber de ma chaise quand j’ai compris qui était son père.

Quelles sont les différences entre les catégories NFT « open », « gold » et « graal », en plus du niveau de rareté ?

L’intrigue politique est suivie par tout le monde, des étudiants en faillite aux milliardaires et à tous les autres. Nous voulions proposer des éditions dont la rareté et le prix varieront, afin que les collectionneurs en général puissent trouver une édition adaptée à leur budget.

Que trouvez-vous de plus intéressant dans les souvenirs qui seront mis aux enchères sur votre plateforme ?

Nous mettons aux enchères la première page manuscrite des mémoires de Michael « DISLOYAL » qu’il a écrites à la main pendant qu’il purgeait sa peine de prison. Toute la philosophie d’ArtGrail se concentre sur des NFT uniques et culturellement importants et étant donné l’importance politique et la couverture étendue de l’arrestation de Michael et des événements ultérieurs, nous sommes honorés que Michael nous ait confié sa première sortie de NFT.

Quelle est la contribution la plus importante des plateformes technologiques NFT comme ArtGrails au succès des produits qui y sont proposés ?

Nous avons passé plus de 9 mois à développer et à tester ArtGrails pour garantir une plate-forme sécurisée et stable. Il s’agit d’une toute nouvelle technologie en évolution et notre travail consiste à faire tout notre possible pour réduire les plantages, les plantages et tout autre bogue système afin que les collectionneurs et les créateurs puissent se concentrer sur les versions !

Qu’est-ce qui a motivé ArtGrails à entrer dans l’arène politique ? Quelle a été la réaction de la communauté NFT jusqu’à présent ? S’intéressent-ils aux questions politiques ?

Je tiens à souligner qu’ArtGrails n’est PAS une plate-forme politique, et que notre participation à ce communiqué n’indique aucune opinion politique particulière. Nous avons juste senti que Michael représentait un moment important sur le plan culturel et historique. Je pense que cela pourrait être l’un des premiers NFT pour un homme politique, sinon le premier, et je suis convaincu que nous verrons un afflux de documents historiques et même politiques entrer dans l’univers du NFT.

