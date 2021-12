Questions-réponses avec Bryan Gross, steward chez ICHI

ICHI, le premier protocole d’autorité monétaire décentralisée (DMA) au monde, a lancé Angel Liquidity Vaults pour permettre aux fournisseurs de liquidités (LP) de participer aux pools de liquidités Uniswap V3 sans gérer activement leurs positions de liquidité.

Le nouveau protocole DeFi 2.0 est basé sur Uniswap V3, qui a introduit une liquidité concentrée qui permet à tout LP d’allouer des actifs à un pool de liquidités dans une fourchette de prix personnalisée.

Invezz parle à Bryan Gross, steward chez ICHI.

Uniswap Il ne prend en charge que les actifs hébergés sur la blockchain Ethereum, ce qui est considéré comme un inconvénient. Tu es d’accord?

Il y a eu une discussion approfondie sur le moment où Uniswap peut mettre en œuvre une stratégie inter-chaînes et il y a évidemment beaucoup d’appétit pour cela de la part de la communauté crypto. Uniswap est également sorti sur Arbitrum et Optimism. Avec ICHI, nous avons également une stratégie cross-chain et nous espérons nous lancer sur Flow, Solana, Polkadot et d’autres blockchains dans les prochains mois.

Uniswap est le principal échange décentralisé en raison de la grande variété de pools de liquidités disponibles, permettant l’échange entre l’ensemble d’actifs le plus diversifié sur la blockchain ethereum. Avec Uniswap V3, le protocole ne cesse de s’améliorer également.

Uniswap V3 offre de meilleures récompenses grâce à ce qu’on appelle la liquidité concentrée, où les fournisseurs de liquidités peuvent allouer des actifs à un pool de liquidités dans une fourchette de prix personnalisée, gagnant de façon exponentielle plus en frais de négociation qu’Uniswap V2 où toute la liquidité a été ajoutée sur toute la gamme de prix, de 0 à l’infini. Dans Uniswap V2, la majeure partie de la liquidité n’est jamais utilisée dans le trading et les fournisseurs de liquidité gagnent donc moins sur les frais de trading.

Mais il y a un hic avec Uniswap V3 dans le fait que les fournisseurs de liquidités doivent désormais gérer activement leurs positions de liquidité. Cela prend du temps et entraîne de nombreux frais d’essence. C’est le problème que nous avons résolu avec les coffres à liquidité inclinés d’ICHI.

Votre produit nouvellement lancé, Angel Liquidity Vaults, résolvent les problèmes courants avec Uniswap, tels que les tarifs de gaz élevés ?

Oui, les LP d’Angel Vault n’ont pas à payer d’essence pour gérer leurs positions de liquidité car ICHI Angel Vaults gère la position pour eux. C’est un gros problème car une étude récente de l’équipe Bancor a révélé que la grande majorité des positions de liquidité dans Uniswap V3, environ 90 %, sont en fait désormais en dehors de la fourchette de négociation et ne génèrent donc pas de commissions.

Angel Liquidity Vaults permet aux LPs de gagner des frais de négociation plus élevés pour chaque dollar déposé. Comment cela profite-t-il à l’utilisateur final du protocole ?

Angel Liquidity Vaults est unique en ce qu’il offre de meilleures récompenses aux LPs et présente également un certain nombre d’avantages importants pour les protocoles qu’Angel Vaults lance via ICHI.

Angel Liquidity Vaults es el segundo producto lanzado por ICHI: el primero es un protocolo increíblemente novedoso que permite a cualquier proyecto de criptografía la capacidad de crear un «dólar de marca» estable que vale exactamente $ 1 dólar y está respaldado exclusivamente por el token nativo du projet. Nous avons déjà créé avec succès des dollars de marque, qui sont importants pour fournir des liquidités dans DeFi et mener des affaires sur une unité d’échange stable, pour 1Inch, Filecoin, Uniswap, Shapeshift et d’autres communautés.

Les avantages d’Angel Vaults sont encore plus importants si un projet crée un dollar de marque avec ICHI. Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, Branded Dollars et Angel Vaults permettent aux projets de verrouiller leur jeton de chiffrement rare dans un trésor de Branded Dollar et de l’utiliser pour créer plus de liquidité de propriété de protocole. Cela supprime l’offre du marché libre et découple le jeton natif d’une communauté du prix ETH dans un marché baissier, et fournit un prix plancher solide en cas de ralentissement du marché baissier.

Nous en avons déjà vu les impacts avec le premier Angel Vault que nous avons lancé pour la communauté ICHI. Alors que de nombreux projets ont vu la valeur de leurs tokens baisser de plus de 20% la semaine dernière, ICHI est resté stable. C’est pourquoi nous aimons dire que ICHI Angel Vaults est comme un spray anti-ours pour un marché baissier.

L’utilisation conjointe des dollars de marque ICHI et des coffres-forts Angel permet à n’importe quel protocole de convertir la valeur totale verrouillée (TVL) en actifs sous gestion (AUM). Lorsque des dollars de marque sont frappés, les rares crypto-monnaies sont enfermées dans une trésorerie régie par le protocole et ses utilisateurs.

Selon un article du Nasdaq, la moitié des LP d’Uniswap perdent de l’argent. Pense tu que c’est vrai? Pourquoi pourquoi pas?

C’est probablement vrai pour deux raisons :

1) Les fournisseurs de liquidités dans Uniswap V3 doivent gérer activement leurs positions afin de gagner des frais, un processus long, déroutant et coûteux. Angel Liquidity Vaults gère automatiquement les positions LP pour maximiser les récompenses.

2) Des pertes impermanentes sont créées lorsque la valeur d’un actif change par rapport à l’actif auquel il est associé dans le pool de liquidités. Lorsque cela se produit, les arbitragistes déplacent la liquidité via différents échanges décentralisés pour réaliser un profit. Le pool est « rééquilibré » et renvoie une proportion différente des deux jetons fournis comme liquidité au pool par les LP. Le profit obtenu par les arbitragistes, du fait des variations de prix, est au détriment des LPs qui perdent de la valeur.

Comment, le cas échéant, Angel gère-t-il le problème de la perte temporaire ?

Il existe toujours un risque de perte temporaire lors du dépôt dans une position de liquidité dans Uniswap v3 (si le prix d’un token tombe à zéro). Angel Vaults n’élimine pas complètement la perte non permanente, mais il l’atténue car vous ne déposez que des actifs libellés en dollars qui soutiennent le prix de l’autre actif du groupe.

